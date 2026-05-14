【ティーンNo.1雑誌】ニコラモデルオーディション2026の募集がスタート！

株式会社新潮社

多くの人気俳優・モデルを輩出してきたニコラモデルオーディションの募集がスタート！

過去には新垣結衣さん、川口春奈さんなどを発掘してきた伝統的なオーディションもついに節目となる30回目を迎えました。今年はどんなネクストスターが誕生するのか是非ご注目ください。

【モデル名 左から】第27回グランプリ・高1・十文字 陽菜（じゅうもんじ ひなの）、第27回グランプリ・高1・梨里花（りりか）、第27回グランプリ・高1・松尾 そのま（まつお そのま）、第28回グランプリ・高1・泉 有乃（いずみ ゆの）

ニコラモデルオーディションの募集が5月1日にスタートしました。毎年恒例となったこのオーディションも今年でついに30回目を迎えます。

新垣結衣さん、川口春奈さん、池田エライザさん、藤田ニコルさんなど、現在芸能界で活躍するOGを多数輩出。次のスター候補が誕生する伝統的なオーディションです。

現在ニコラでは中2から高2の33名が専属モデルとして活躍中。オーディションに合格するまでは芸能活動を全くしていなかった子も多く所属しています。

オーディションの応募資格は10歳（小学校5年生）～15歳（中学3年生）の女の子。身長・居住地は問いません。芸能事務所に所属しているかたも応募可能です。

応募方法はニコラ7月号に掲載されている応募用紙に必要事項を書いて郵送（6月30日（火）当日消印有効）、またはネットでの応募（6月30日（火）23時59分締切）が可能です。

詳しくは現在発売中のニコラ7月号、またはニコラモデルオーディション2026の特設ページをご確認をください。

ニコラモデルオーディション特設サイト :https://www.nicola.jp/audition/

【ティーン誌『nicola』とは？】

1997年創刊、今年で29周年を迎える、すべての女の子をかわいくするファッション雑誌。ファッション、ビューティー、学校ネタ、芸能を中心に、中高生の毎日が楽しくなるコンテンツを発信しています。

ニコラ専属モデルは現在中2～高2まで33名が在籍しており、ドラマ、映画、バラエティでも活躍中。

主なニコラモデルOGは、新垣結衣さん、川口春奈さん、池田エライザさん、藤田ニコルさん、飯豊まりえさん、永野芽郁さん、清原果耶さん、林芽亜里さん。



nicolaの公式サイト「ニコラネット」

https://nicola.jp/

雑誌データ

【タイトル】ニコラ 2026年7月号

【発売日】2026年5月1日（金）

【特別定価】890円（税込）

【URL】http://www.nicola.jp/