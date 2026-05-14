脆弱性管理クラウド「yamory」、「AI Engineering Summit Tokyo 2026」出展および登壇お知らせ

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、2026年6月8日（月）・9日（火）に浜松町コンベンションホールで開催される「AI Engineering Summit Tokyo2026」に出展および登壇することをお知らせいたします。

本カンファレンスは、「AIが変えるプロダクト開発の未来」をテーマに、スタートアップからエンタープライズまで幅広い業種のエンジニア、EM・テックリード・CTOなどの意思決定層が集い、AI時代の開発に関する最新の知見が集まる場として開催されます。

AI Engineering Summit Tokyo 2026

ソフトウェア開発の最前線では、AIが開発プロセスに深く組み込まれ、従来のワークフローから「AIを前提とした開発フロー」へと急速に変化しています。

これまでの「人がAIを使って開発する」時代から、「AIがAIを開発する（AI Building AI）」時代へ。私たちは今、その大きな転換点に立っています。

AIが実装を担うようになった今、エンジニアにはこれまで以上に本質的な価値創出や意思決定が求められています。

「AI Engineering Summit Tokyo 2026」では、「AIが変えるプロダクト開発の未来」をテーマに、AIの活用・開発における最先端の事例や取り組みをご紹介します。

最先端の活用事例を通じて、参加者の皆様が「自社の開発をどう変えるか」という具体的なヒントを持ち帰り、翌日からの開発に活かしていただける場を提供します。

開催概要

yamoryセッション概要

- 開催日時：2026年6月8日（月）・9日（火）9:15～18:30 ※一部オンライン配信あり- 開催場所：浜松町コンベンションホール（東京都港区浜松町２丁目3－1 日本生命浜松町クレアタワー 5階、6階）- 参加費：無料（要事前申込）- 対象：企業属性：スタートアップ～エンタープライズまで幅広い業種役職：日々AIを開発・活用するエンジニアやテックリード、CTO、AI推進者などを含む意思決定層-AIツール/エージェント開発に携わるエンジニア-AIツール/エージェントを活用して開発するエンジニア-AI基盤構築を推進するエンジニア-AI活用を推進するエンジニア、AI推進者・リーダー- 申し込み：イベントサイト（AI Engineering Summit Tokyo 2026 公式サイト(https://ai-engineering-summit-tokyo.findy-tools.io/2026-summer)）にてご登録ください。

AI時代のサプライチェーンセキュリティ - 開発を加速させる組織横断ガバナンスの実践

【登壇者：yamoryプロダクトマネージャー 佐久間 友樹】

- 日時：6月8日（月）10:30～11:00- 会場：RoomA

AIエージェントが自律的にコードを書き依存関係を選定する今、従来の「人がレビューする」前提のセキュリティ統制では追いつきません。最新の攻撃事例を教訓に、AIエージェントによるライブラリ選定がブラックボックス化しないためのセキュリティ体制の構築が急務です。 本セッションでは、AI主導の開発においてサプライチェーンリスクをどう可視化し、組織横断でどうガバナンスを効かせるかを、脆弱性管理やSBOMの実践を交えて紹介し、開発スピードを落とさずに組織としての規律を保つための具体的なアプローチをお伝えします。

詳細はこちら :https://ai-engineering-summit-tokyo.findy-tools.io/2026-summer/ttable?m=2026-summer/timetable/6c5EkBsW

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動検知し、管理・対策までを一気通貫で実現する国産クラウドサービスです。クラウド・オンプレミスの脆弱性管理、SBOM対応、EOL、OSSライセンスのリスクやクラウドの設定不備（CSPM）までセキュリティリスクを一元的に管理し、オールインワンでカバーします。

政府の「ISMAPクラウドサービスリスト」に登録され、高いセキュリティ水準で業界・規模を問わず多くの企業に採用されています。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/