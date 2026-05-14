「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」が2019年の開業以来、累計来店者数50万人を突破！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)が2019年に開業した「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」は、5月13日(水)に開業以来の累計来店者数が50万人を突破しました。

「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」は、「最もビールがおいしい瞬間はその日の1杯目。」というコンセプトのもと、ご来店いただいたお客様に、その日の1杯目を“完璧な生ビール体験”でスタートしていただくことを目指したビヤバーで、昨年7月に初めてリニューアルを実施しました。注ぎ方が異なる3種の黒ラベル(注1)の“生のうまさ”と店内で感じられる、独自の“大人の世界観”が好評で、国内外の幅広い年代のお客様から支持をいただいており、リニューアル後の来店者数は約2割増加しています。

また、本年夏季には大阪市梅田に2号店となる「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」(注2)を開業する予定です。西日本エリアにおいて、提供品質に極限までこだわった生ビールのうまさとブランドの世界観を体験いただける拠点とします。加えて、4月から全国13か所を巡る「THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-」(注3)がスタートしたほか、10月には銀座ライオンビルで「サッポロ生ビール黒ラベル BEER AJITO」(注4)の開業を予定しており、お客様接点の拡大や、より深いブランド体験を目指したアクションを加速させていきます。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまなお客様接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びや大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

(注1)ドリンクのご注文は、1度のご来店でおひとり様2杯までとなります。

(注2) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018253/

(注3) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018407/

(注4) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018260/

■「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」概要

1.店名

サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR

2.場所

東京都中央区銀座5丁目8-1 GINZA PLACE地下1階

（隣接する東京メトロ銀座駅からGINZA PLACEを通り、商業施設の銀座コアへ繋がる共用部分となります）

3.営業時間

月～土 11:30～22:00（LO21:30）

日・祝 11:30～21:00（LO20:30）

4.休業日

年末年始・2月第3火曜日

5.席数

34席(スタンディングのみ)

6.提供商品

―ドリンク

サッポロ生ビール黒ラベル：700円（税込）

―フード

プレミアム銀座サンド：880円(税込)

ケイジャンタンドリーチキン：680円(税込)

珍味二種盛り合わせ：650円(税込)

その他メニューに関しては特設サイトをご確認ください。https://sapporothebar.com/

※内容は一部変更になる可能性があります。

【サッポロ生ビール黒ラベル ブランドマネージャー 黒柳真莉子コメント】

黒ラベルのブランド体験拠点として、完璧な生ビール体験を目指し、開業以来進化を続けてきました。“大人の街”銀座の玄関口にあるこの場所で、黒ラベルを自分らしく嗜む素敵な大人たちの姿を目にするたび、誇らしい気持ちとともに、嬉しく感じています。

チーム一同、これからもより一層お客様の心を動かす、上質なブランド体験をお届けできるよう力を尽くしてまいります。

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランスと、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800