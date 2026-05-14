第9回 昭和・平成レトロな世界展にて、クローバーモチーフの「お茶犬」新作グッズを発売！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2026年5月14日（木）より東武百貨店 池袋本店で行われる「第9回 昭和・平成レトロな世界展」にて、「お茶犬」の新作グッズを発売します。

クローバーをモチーフに新たに描き下ろされた、リョク・ハナ・チャイ・アール・ロン・カフェ・ムハが登場！

思い思いにクローバーを楽しむリョクたちを、デニムポーチ・フロストボトルといった日常使いしやすいアイテムや、カスタムデザインミラー・トレーディングカードケースなどの推し活で使えるアイテムに仕上げました！

かわいいリョクたちにぜひ会いに来てください♪

【開催情報】

第9回 昭和・平成レトロな世界展

場所：東武百貨店 池袋本店 8F 催事場

日時：2026年5月14日(木)～19日(火) 10:00～19:00

【新商品】

各所への在庫に関するお問い合わせはお控えください。お問い合わせいただきましてもお答えいたしかねます。

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▼第9回 昭和・平成レトロな世界展イベントサイト

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/8734/?s=iweb-sbbnr

▼東武百貨店 池袋店 公式X

https://x.com/tobudept_net

▼お茶犬 公式サイト

https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/

▼お茶犬 公式X

https://x.com/ochakenofficial(https://x.com/ochakenofficial)

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