こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
白鴎大学教職支援センターが6月6日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全5回）を開講 ― 教育に関する専門家が現代的な学校の教育問題を解説
白鴎大学（栃木県小山市／学長：北山修）教職支援センターは6月6日（土）から10月10日（土）まで、2026現代的学校教育課題解決シリーズ「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全5回）を開講する。これは、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等に勤務する教職員や教員を志す学生、教育に関心のある人などを対象とした講座で、教育に関する専門家が現代的な学校の教育問題について解説。共に学びあいながら成長することを目指す。全5回のうち、興味のある回のみ受講することもでき、会場のほかにZoomでの参加も可。参加費無料、要事前申し込み。
白鴎大学は2022年4月、教員をめざす学生をはじめ、教育に携わる教員や関心のある人々に総合的な教育支援を行うために、地域の教育力の向上の拠点となる「教職支援センター」を開設。同大の各学部（経営・法・教育）および他の教育機関や地域社会との連携を図り、教職課程における教育職員の養成・研修など総合的な教育指導・支援を行っている。
同センターでは優れた指導力を有する教員の養成、学校現場が抱える問題についての研修や最新の教育に関する情報の発信などを行っており、その一環として同年から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」を開講。学校や教職員を取り巻く課題を「現代的学校教育課題」ととらえ、それらの解決に向けて、同大の教員や他大学から招請した教員らがそれぞれの研究をもとにわかりやすく解説する。
5回目となる2026年度は、6月から10月にかけて全5回で講座を実施する。昨年度に引き続き、日本大学の田中謙教授（特別ニーズ教育）、群馬大学の吉田浩之教授（生徒指導）の2名を招請するほか、白鴎大学からは教師教育の黒羽正見教授と情報・技術教育の上野耕史教授が講義を担当。さらに第1回では、白鴎大学教育科学研究所の研究助成を受けた学内・学外の取り組みについて、成果報告およびポスター発表が行われる。概要は下記の通り。
◆2026現代的学校教育課題解決シリーズ「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」 概要
【開講日】
第1回：6月6日（土）／第2回：8月1日（土）／第3回：8月22日（土）／第4回：9月26日（土）／第5回：10月10日（土）
【時 間】 各日 13:30〜15:00
【場 所】
白鴎大学 大行寺キャンパス 3号館第1回のみ5階350教室、第2回以降は6階361教室
（栃木県小山市大行寺1117）
または Zoomによるリモート
【参加費】 無料
【申 込】
以下の申し込みサイトから必要事項をご記入ください。
https://forms.office.com/r/C6q64Lqtr8
【主 催】 白鴎大学 教職支援センター
【後 援】 栃木県教育委員会
■各回の概要
○第1回 6月6日（土）
「白鴎大学教育科学研究所 2025年度助成成果報告会・研究交流会」
白鴎大学教育科学研究所との共催
○第2回 8月1日（土）
「今ここに教師として生きる勇気を」
黒羽 正見 白鴎大学教授（教師教育）
○第3回 8月22日（土）
「次期学習指導要領が目指すもの」
上野 耕史 白鴎大学教授（情報・技術教育）
○第4回 9月26日（土）
「通常の学級における特別な教育的ニーズに応じた教育実践」
田中 謙 日本大学教授（特別ニーズ教育）
○第5回 10月10日（土）
「いじめ問題の法的視点と重大事態に至るプロセスの具体例」
吉田 浩之 群馬大学教授（生徒指導）
※小山市立教育研究所主催研修「ステップアップカレッジ」の受講者も参加
（参考）
●白鴎大学 教職支援センター
https://hakuoh.jp/kyoushoku-shien/
（関連記事）
・白鴎大学教職支援センターが6月14日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全6回）をスタート ― 現代的学校教育課題を解決する資質・能力の育成をめざして（2025.06.09）
https://www.u-presscenter.jp/article/8901
・白鴎大学教職支援センターが6月8日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全6回）をスタート ― 現代的学校教育課題を解決する資質・能力の育成をめざして（2024.05.10）
https://www.u-presscenter.jp/article/18718
・白鴎大学教職支援センターが6月10日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」を開講 ― 第3回では北山修学長が登壇（2023.06.07）
https://www.u-presscenter.jp/article/26553
▼講座に関する問い合わせ先
白鴎大学 教職支援センター
E-mail：kyoshoku-center@ad.hakuoh.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所：〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同センターでは優れた指導力を有する教員の養成、学校現場が抱える問題についての研修や最新の教育に関する情報の発信などを行っており、その一環として同年から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」を開講。学校や教職員を取り巻く課題を「現代的学校教育課題」ととらえ、それらの解決に向けて、同大の教員や他大学から招請した教員らがそれぞれの研究をもとにわかりやすく解説する。
5回目となる2026年度は、6月から10月にかけて全5回で講座を実施する。昨年度に引き続き、日本大学の田中謙教授（特別ニーズ教育）、群馬大学の吉田浩之教授（生徒指導）の2名を招請するほか、白鴎大学からは教師教育の黒羽正見教授と情報・技術教育の上野耕史教授が講義を担当。さらに第1回では、白鴎大学教育科学研究所の研究助成を受けた学内・学外の取り組みについて、成果報告およびポスター発表が行われる。概要は下記の通り。
◆2026現代的学校教育課題解決シリーズ「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」 概要
【開講日】
第1回：6月6日（土）／第2回：8月1日（土）／第3回：8月22日（土）／第4回：9月26日（土）／第5回：10月10日（土）
【時 間】 各日 13:30〜15:00
【場 所】
白鴎大学 大行寺キャンパス 3号館第1回のみ5階350教室、第2回以降は6階361教室
（栃木県小山市大行寺1117）
または Zoomによるリモート
【参加費】 無料
【申 込】
以下の申し込みサイトから必要事項をご記入ください。
https://forms.office.com/r/C6q64Lqtr8
【主 催】 白鴎大学 教職支援センター
【後 援】 栃木県教育委員会
■各回の概要
○第1回 6月6日（土）
「白鴎大学教育科学研究所 2025年度助成成果報告会・研究交流会」
白鴎大学教育科学研究所との共催
○第2回 8月1日（土）
「今ここに教師として生きる勇気を」
黒羽 正見 白鴎大学教授（教師教育）
○第3回 8月22日（土）
「次期学習指導要領が目指すもの」
上野 耕史 白鴎大学教授（情報・技術教育）
○第4回 9月26日（土）
「通常の学級における特別な教育的ニーズに応じた教育実践」
田中 謙 日本大学教授（特別ニーズ教育）
○第5回 10月10日（土）
「いじめ問題の法的視点と重大事態に至るプロセスの具体例」
吉田 浩之 群馬大学教授（生徒指導）
※小山市立教育研究所主催研修「ステップアップカレッジ」の受講者も参加
（参考）
●白鴎大学 教職支援センター
https://hakuoh.jp/kyoushoku-shien/
（関連記事）
・白鴎大学教職支援センターが6月14日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全6回）をスタート ― 現代的学校教育課題を解決する資質・能力の育成をめざして（2025.06.09）
https://www.u-presscenter.jp/article/8901
・白鴎大学教職支援センターが6月8日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」（全6回）をスタート ― 現代的学校教育課題を解決する資質・能力の育成をめざして（2024.05.10）
https://www.u-presscenter.jp/article/18718
・白鴎大学教職支援センターが6月10日から「学び続ける教師のための教員研修リレー講座」を開講 ― 第3回では北山修学長が登壇（2023.06.07）
https://www.u-presscenter.jp/article/26553
▼講座に関する問い合わせ先
白鴎大学 教職支援センター
E-mail：kyoshoku-center@ad.hakuoh.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
白鴎大学 広報室
住所：〒323-8586 栃木県小山市駅東通り2-2-2（本キャンパス）
TEL：0285-20-8117（直通）
FAX：0285-22-8901
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/