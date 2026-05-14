株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market〈証券コード：5890〉、以下「当社」）では、2026年4月に法人のお客様にご購入いただいた中古オフィスチェアの販売数TOP5を公開いたします。

4月は、新年度の組織立ち上がりに伴う席数調整、増員対応、拠点内レイアウトの微修正などが重なり、**「必要な数量を、必要なタイミングで、無理のないコストで整えたい」**というご相談が継続しました。そうした中で、台数を揃えやすく、実務席として導入しやすい定番モデルが上位を占める結果となりました。 （調査期間：2026年4月1日～2026年4月30日 当社売上調べ）

■OfficeBusters Official Web Site

https://www.officebusters.com/

【第5位】●メーカー：オカムラ 〇シリーズ：「カロッツァ」

“まず外しにくい定番”として、増席・標準席整備に強い一脚。

メーカー希望小売価格：65,340円～｜

オフィスバスターズ中古販売価格：10,300円（税込11,330円）～



シンプルで扱いやすく、部署単位での増席や一部入れ替えでも選びやすい、法人需要の王道モデルです。快適な座り心地と導入のしやすさを両立しており、コストと実用性のバランスを重視する総務・購買担当者から安定した支持を集めています。

【第4位】●メーカー：コクヨ 〇シリーズ：「デュオラ」

しなやかな背の追従性で、長時間業務を支える実務派チェア。

メーカー希望小売価格：130,000～140,000円｜オフィスバスターズ中古販売価格：20,100円（税込22,110円）～



二重フレーム構造によるしなやかな背もたれと、姿勢変化に対応しやすい設計が特長です。長時間のデスクワークに配慮しつつ、オフィス景観にもなじみやすいシリーズとして、執務席のアップグレード需要を取り込みました。

【第3位】●メーカー：イトーキ 〇シリーズ：「エフ」

“フィット＆フリー”の思想で、標準席導入に強い人気シリーズ。

メーカー希望小売価格：100,000～110,000円｜オフィスバスターズ中古販売価格：13,900円（税込15,290円）～



背中と腰をしっかり支えながら、肩まわりの自由な動きにも配慮したシリーズです。標準仕様として導入しやすく、部門単位での統一導入や、実務席の一括整備にも向いています。

【第2位】●メーカー：コクヨ 〇シリーズ：「ウィザード2」

リーズナブルな価格帯で、現場対応力の高いコクヨ定番モデル。

メーカー希望小売価格：60,940円～｜オフィスバスターズ中古販売価格：6,700円（税込7,370円）～



ランバーサポートや姿勢変化への追従性を備えながら、価格帯を抑えやすい点が魅力です。増席や短納期調達、まず必要な席数を揃えたい局面で選ばれやすく、4月の実務需要に合致した結果、第2位となりました。

【第1位】●メーカー：オカムラ 〇シリーズ：「シルフィー」

体格差に対応しやすい調整力で、標準化ニーズを集める人気モデル。

メーカー希望小売価格：89,760円～｜オフィスバスターズ中古販売価格：29,700円（税込32,670円）～



バックカーブアジャスト機構や前傾機能など、幅広い体格・働き方にフィットしやすい調整力が特長です。部署横断での導入や、標準席としての仕様統一がしやすく、総合力の高さから今月の法人ランキング第1位となりました。

■■■前月のOAチェア販売ランキング■■■

第5位 オカムラ製 カロッツァ

第4位 オカムラ製 バロン

第3位 イトーキ製 エフメッシュ

第2位 オカムラ製 スラート

第1位 オカムラ製 シルフィー

■■■今回の法人向けOAチェア販売ランキングのまとめ■■■

●今月は、オカムラ製2シリーズ、コクヨ製2シリーズ、イトーキ製1シリーズがランクインしました。主要国内メーカーの定番モデルが上位を占めており、法人需要では引き続き「調達しやすさ」「実務席としての汎用性」「標準化しやすさ」が重視されていることがうかがえます。

●4月は、新年度の初動に伴う席数調整やレイアウト微修正、欠員補充・増員対応などを背景に、“必要台数を確保しやすいシリーズ”*のニーズが継続しました。特に、標準席として配備しやすいモデル、既存オフィスに無理なくなじむモデルへの引き合いが強かった点が特徴です。これは、直近の法人向けランキング配信で示されている傾向とも連続しています。

当社では、法人様の新年度立ち上げや増員対応、レイアウト変更に伴う執務環境整備を支えるため、実務席として導入しやすい中古オフィスチェアを幅広く取り揃えております。今回ランクインした各シリーズは、快適性はもちろん、台数を揃えやすさや仕様統一のしやすさの面でも、法人導入に適した定番モデルです。標準席の入れ替えや部署単位での一括導入をご検討のご担当者様は、ぜひこの機会にオフィスバスターズへご相談ください。在庫状況、価格、納期を含め、導入計画に応じてご案内いたします。

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間（平日）9:00～18:00

k-kashiwagi@officebusters.com

070-3196-6763

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル

TEL：06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員