『あなたがしてくれなくても』14巻分が「LINEマンガ」で全話完全無料！ 「Another story」の15巻発売記念で5/16（土）まで3日間限定

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日5月14日（木）から5月16日（土）まで、『あなたがしてくれなくても』（ハルノ晴／双葉社）の全話無料キャンペーンを開催します。

「LINEマンガ」アプリにて、本日5月14日（木）から5月16日（土）まで、『あなたがしてくれなくても』（ハルノ晴／双葉社）の全話無料キャンペーンを開催します。

本作は、夫婦の心のすれ違いから生じる孤独と、その寂しさを埋めるために揺れ動く姿を丁寧に描いた作品で、実写ドラマ化もされた人気作です。

本日5月14日（木）に『あなたがしてくれなくても Another story』となる15巻が発売されることを記念し、本編最終話までを描いた14巻分を3日間限定で完全無料公開します。

さらに、5月14日（木）から5月15日（金）までの2日間は、最大10,000円分のマンガコインが当たる「あなたがしてくれなくても全話無料記念！LINEマンガガチャ」も開催します。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。

この機会に、『あなたがしてくれなくても』を「LINEマンガ」でぜひお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『あなたがしてくれなくても』全話無料キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて、『あなたがしてくれなくても』1～14巻が本日5月14日（木）より話単位で全話無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S113161

開催期間：2026年5月14日（木）～2026年5月16日（土）23：59

■「あなたがしてくれなくても全話無料記念！LINEマンガガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加が可能です。

開催期間：2026年5月14日（木）0：30～2026年5月15日（金）23：59

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典内容＞

1等：10,000マンガコイン（有効期限3日）

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower