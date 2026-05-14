貼り方いろいろ「ロキソニン(R)Sテープmini」新発売　阿部寛さんが“伝説の貼り師”として痛みのポイントにジャストサイズな貼り技奥義を披露！

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年4月15日（水）に新発売した、従来のハーフサイズで貼りやすい 外用消炎薬「ロキソニン(R)Sテープmini」（第2類医薬品）の新TV-CMに俳優の阿部寛さんを起用。阿部さんが「伝説の貼り師」として出演する、痛みのポイントを狙って小さなサイズで貼りやすい新製品の新CM『貼り師』篇を5月14日（木）より全国で放映開始します。

■TV-CM概要

タイトル ：ロキソニン(R)Sテープmini『貼り師』篇 15秒

出演 ：阿部寛

放映開始日 ：2026年5月14日（木）

放映地域 ：全国

YouTubeURL ：https://youtu.be/ezvfNuoS2zY

特設サイトURL ：

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/gaiyou/loxonin-s_tape/mini

＊5月14日（木）11時公開予定

ブランドサイトURL：

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/gaiyou/loxonin-s_tape/

■TV-CMについて

ロキソニン(R)から、より小さなサイズで貼りやすい新製品「ロキソニン(R)Sテープmini」が登場したことを印象的に伝えるため、「ロキソニン(R)外用薬シリーズ」で力強い演技と確かな存在感を発揮し続けている阿部寛さんを引き続きCMキャラクターに起用しました。

今回公開となる『貼り師』篇は、千手観音のような動きで、ミニサイズならではの使いやすさを表現いただきました。阿部さんの演技が活きるドラマチックな世界観にぜひご注目ください。

■TV-CMストーリー

◇「ロキソニン(R)Sテープmini」『貼り師』篇（15秒）

“伝説の貼り師”として道場に登場する阿部さん。手に持った「ロキソニン(R)Sテープmini」を掲げ、「ただ貼ればいいってもんじゃない！痛みを狙ってminiを貼るべし！」と、こだわりを感じさせるまなざしで語ります。千手観音を彷彿とさせる鮮やかな技が繰り広げられます。道を極めた達人のような圧倒的な存在感とともに、「今すぐ取りたいつらい痛・mini」と締めくくります。miniだからこそ痛みのポイントを狙って貼れる利便性を、阿部さんの迫力ある演技を通して印象的に伝えます。

■『貼り師』篇（15秒）TV-CMストーリーボード

■撮影エピソード

ただ貼ればいいってもんじゃない！痛みを狙ってminiを貼るべし！！極めよ、貼り技ロキソニン(R)Sテープmini今すぐ取りたいつらい痛mini

◇阿部寛さん、“貼り師”姿で力強く魅せた撮影現場

スタッフの方々へ丁寧に挨拶をしながら現場入りした阿部さんは、武術の達人のような衣姿で登場。「貼り師」の道を数十年極め続けてきたかのようなその姿にスタッフも思わず緊張してしまうほど。

阿部さんは、真剣な表情と力強い声色で「痛みを狙ってminiを貼るべし！」と迫力ある演技を披露。狙った痛みに立ち向かい、「ロキソニン(R)Sテープmini」の魅力がまっすぐに伝わる、見応えのあるCMに仕上がりました。阿部さんによる「貼り師の奥義」をどうぞお楽しみください。

■阿部寛さんインタビュー

――今回山奥で暮らす「貼り師」という役柄を演じられましたが、

この設定を聞いた時の率直な感想を教えてください。

新鮮でしたね、貼り師って（笑）昔、武術を習ったイメージで楽しんで挑戦しました。

――阿部さんが「ロキソニン(R)Sテープmini」を使いたいところはありますか？

一番気になるのは腰の痛みです。お尻から腰にかけて左右に4点、次に疲れが溜まっている左右の足裏と両肩の4点を貼りたいです。これらを貼ると全身の痛みがある箇所がカバーできるのでいいなと思います。

――CMでは「痛みを狙ってSテープminiを貼るべし」とありましたが、 今、阿部さんが狙っていることや挑戦したいことはありますか？

外国の作品に出演してみたいです。短期間の留学や海外生活で異文化に触れる暮らしを1年ぐらい経験してみたいですね。自身が60歳を超えて、一つの夢として最近思うようになりました。

――『ロキソニン(R)Sテープmini』は小さいながらも頼りになる存在ですが、 阿部さんを日頃癒やしているものや頼りにしている、小さなものがあれば教えてください。

「爪切り」が意外と好きです。道具としても好きですが、自分で爪を綺麗に切ることが好きです。あと、家で飼育しているメダカが卵を産んで初めて孵化し真冬を迎えています。それが自分にとって小さな癒やしにもなっています。

――CM公開日は梅雨入りが見られる地域も出てきます。 雨が増えると気分が上がらない日もあると思いますが、阿部さんなりの気分を高める方法を教えてください。

昔からやっていることですが、ジムに行って体を鍛えることが一番です。体を鍛えると気持ちも上がりますので、40年近く欠かせないこととなっています。いつも懸垂と足腰を鍛えています。またジムに通われている方々はマイナス思考の方はいないように思うので、その場に身を置くことが自身のテンションが上がる場にもなっています。

――このCMをご覧になる方にメッセージをお願いします。

痛みって、我慢すればいいってものじゃないんですよね。小さな痛みでも、放っておくと日常が変わってしまう。「ロキソニン(R)Sテープmini」は小さいけれど、しっかりと痛みに向き合ってくれる。自分の体を大切にすること。小さなケアが、大きな安心につながります。

■出演者プロフィール

◇阿部 寛 ＜HIROSHI ABE＞

1964年6月22日生まれ。神奈川県出身。

大学在学中にモデルデビュー。雑誌「メンズノンノ」創刊以来、3年6ヶ月表紙を飾る。「はいからさんが通る」で映画デビュー。つかこうへい作・演出 舞台「熱海殺人事件～モンテカルロ・イリュージョン～」の主人公を演じ話題となる。

その後、ドラマ「ドラゴン桜シリーズ」「下町ロケット」「DCU」「キャスター」Netflixシリーズ「イクサガミ」、映画「歩いても歩いても」「とんび」「異動辞令は音楽隊！」「ショウタイムセブン」「キャンドルスティック」「俺ではない炎上」、他多数に出演。映画「テルマエ・ロマエ」では、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。

近年では、2022年にニューヨークアジアン映画祭で「スターアジア賞」を、2023年にアジア・フィルム・アワードにて「エクセレンス・イン・アジアン・シネマ賞」を受賞。

2025年は映画「ショウタイムセブン」「キャンドルスティック」「俺ではない炎上」、4月期のTBSドラマ日曜劇場「キャスター」、11月配信のNetflixシリーズ「イクサガミ」に出演。2026年7月期から２クール放送のTBSドラマ日曜劇場「VIVANT 続編」の出演が決定している。

■「ロキソニン(R)Sテープmini」について

痛みのポイントにジャストサイズ

【製品特長】

・すぐれた鎮痛消炎効果をもつロキソプロフェンナトリウム水和物が痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。

・5cm×7cmのミニサイズで手首などの小さい患部や、貼りづらい関節などの可動部位におすすめ

・1日8枚まで

・目立ちにくく、ひとりでも貼りやすい。

・微香性タイプ

【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【分類】第2類医薬品（OTC医薬品）

「ロキソニン(R)Sテープmini」ブランドサイト

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_loxonin-s/gaiyou/loxonin-s_tape/

「ロキソニン」は、第一三共株式会社の登録商標です。

■第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、OTC医薬品領域におけるリーディングカンパニーとしての強みを基盤に、機能性スキンケア・オーラルケア・食品分野へと事業領域を拡大し、生活者の健やかな人生に寄り添うトータルヘルスケア企業として成長を続けています。

私たちの理念を体現するコーポレートスローガン「Fit for You ひとりひとりの健やかな人生のライフパートナー」を掲げ、誰もが安心してセルフケア・セルフメディケーションに取り組める社会の実現に貢献してまいります。