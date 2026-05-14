株式会社千草(本社：北九州市八幡東区、代表：小嶋 亮)が運営する、北九州・八幡の老舗「千草ホテル」内、「ダイニングカフェ チグサ」が、昨年11月より展開している「選べる御膳ランチ・おばんざい＆サラダブッフェ」が、提供開始から6か月を経て、当初の予想を大幅に上回る反響を呼んでいます。

ホテルクオリティの料理と圧倒的な満足度が支持され、現在も連日多くのお客様にご来店いただいております。この度、この「記録的な好調」と呼べる盛況ぶりを受け、その要因と、さらなる進化に向けた





中庭から見るダイニングカフェ





■ 半年間で記録した驚異的な集客実績と、顧客満足度

導入後の2025年度(11月～4月)と前年同時期を比較した結果、以下の通り驚異的な成長を記録しました。





来客数 ： 約79％増を達成

顧客単価： 約16％増を達成

総売上 ： 約108％増を達成





また、アンケート結果からも、非常に高い顧客満足度が判明いたしました。(5段階評価。大変満足、満足と答えた方の割合)





メイン料理の味 ： 95％

おばんざいの内容 ： 84％

サラダの鮮度・品数： 89％

ボリューム感 ： 89％

価格に対する満足度： 89％

スタッフの接客 ： 89％

店内の雰囲気 ： 89％

提供スピード ： 95％





ダイニングカフェ内観





■ 好調の理由は？圧倒的支持を集める理由

最新の顧客アンケート、およびスタッフによる分析から、以下の要因が浮き彫りになりました。





1. 「おばんざい×サラダビュッフェ」による健康価値の提供

「おばんざい」という健康的で罪悪感のないメニュー構成が、健康志向の高い現代のニーズに合致しました。単なる食べ放題ではなく、野菜をしっかり摂れる「ベジファースト」の体験が、ターゲット層である女性客の心を強く掴んでいます。





2. 圧倒的な「お得感」を生む価格戦略と品質の両立

ホテルクオリティのメイン料理に、充実したビュッフェが付いて「3,000円以下」という価格設定が、顧客にとって「期待以上のコストパフォーマンス(納得感)」を生みました。これが強力な集客フックとなり、幅広い層の来店を促しています。





3. SNSによる視覚的拡散と「口コミの連鎖」

彩り豊かなビュッフェ台や小鉢が並ぶ様子が「映える」コンテンツとしてSNS(Instagram等)で自然発生的に拡散されました。インフルエンサーの投稿に加え、一般客による「自分も行きたい」と思わせるリアルな口コミの連鎖が、爆発的な認知拡大に寄与しました。





4. 「ホテル」という空間がもたらす安心感と特別感

街中のレストランにはない、ホテルならではの「落ち着いた接客」「清潔感」「駐車場完備」といったハード・ソフト両面の安心感が、満足度を底上げしています。「手軽だけれど、チープではない」という唯一無二のポジショニングを確立しました。





5. 現場スタッフの提案力とオペレーションの柔軟性

スタッフ一人ひとりが現場で感じる「お客様の反応」をメニュー名や提供方法に即座に反映させるなど、現場主導の改善が続いています。90分制の導入による回転率向上と、満足度を下げないオペレーションの工夫が、利益を伴う成功の土台となっています。





おばんざいブッフェ





■「ダイニングカフェ チグサ」について

千草ホテルの伝統的な洋食に加え、和食膳など、バリエーション豊かにメニューを取り揃えたカフェ。中庭の石庭のテラスから柔らかな日差しが差し込み、白を基調とした洗練されたデザイナーズ空間のカジュアルなオールデイダイニング。アーティストの壁画に囲まれ、コンテンポラリーでスタイリッシュな空間が特徴です。





【店舗概要】

店名 ： 「ダイニングカフェ チグサ」

電話 ： 093-671-1131

所在地 ： 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル1F

アクセス： JR鹿児島線八幡駅より徒歩8分

営業時間： 11：00～15：00 (14：00ラストオーダー)

定休日 ： 火曜日定休

座席数 ： 38席

URL ： https://www.chigusa.co.jp/restaurantcafe/dining-cafe/









■株式会社千草について

千草ホテル(大正3年創業の料亭千草を起源)を核とする飲食業。結婚式場、レストラン、貸衣装、美容室、写真館等、多角的に経営。





【会社概要】

社名 ： 株式会社千草

本社所在地： 北九州市八幡東区西本町1-1-1

代表取締役： 小嶋 亮

事業内容 ： ホテル／結婚式場／レストラン／貸衣装

設立 ： 1941年1月

HP ： https://www.chigusa.co.jp





ホテル外観