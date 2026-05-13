撮影ゼロなのに、ここまでリアル。広告のプロがつくる、AIクリエイティブ制作サービス「UNSHOT（アンショット）」始動

Atelier by A Pte. Ltd.

広告業界出身のクリエイティブチームが設計するAIビジュアル制作サービス「UNSHOT（アンショット）」の提供が始まりました。

UNSHOTのクリエイティブチームがサンプルとして作成したビジュアル。撮影ゼロ。モデルは100% AI

UNSHOTは、商品撮影や広告クリエイティブ制作における「費用」「リードタイム」「工数」といった課題を解決する、完全おまかせ型のAIクリエイティブ制作サービスです。ファッション、化粧品、食品・飲料、フレグランス、ジュエリー、ペットケア、その他消費財など、ビジュアルが売上に直結するブランドや、制作負荷の増加に課題を抱える事業会社や広告代理店を主な対象としています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7k74d8-457E ]■ UNSHOTの特徴

1. 撮影と比較してコスト・リードタイムを大幅削減

スタジオ、カメラマン、モデル、ヘアメイク、スタイリストなどの手配を必要とせず、従来の撮影工程を大幅に効率化します。最短3営業日からの納品が可能です。※

モデルが必要な場合は、実在しない人間らしいAIモデルを一から生成でき、性別・ヘアカラー・目の色などの条件をご指定いただけます。また、あらかじめ用意されたAIモデルカタログから選択することも可能です。



※費用は要件・制作内容により変動しますが、従来撮影と比較して大幅なコスト・リードタイム削減を実現します。

2. AI × 広告プロフェッショナルの設計力

単なるAI生成ではなく、デジタル広告業界出身のクリエイティブディレクターが「広告・商用として機能するか」を基準に作り込みます。独自開発のAIクリエイティブシステムと高度に考え抜かれたプロンプトを活用し、意図した表現を精密に設計。さらに、リアルさの検証プロセスに加え、必要に応じたレタッチまで一貫して対応。生成から仕上げまでを統合的に設計することで、実運用可能な品質水準を実現します。

3. おまかせできる制作フロー

ブリーフから納品まで、UNSHOTが一括で対応する「おまかせ型」の制作スタイルを採用しています。

クライアントのご要望を丁寧にヒアリングしながら方向性をすり合わせ、最適なクリエイティブへと仕上げます。コンセプト設計からAI生成、ディレクション、品質チェックまでを一気通貫で対応するため、煩雑な進行管理は不要です。スピーディーかつスムーズに、撮影さながらの高品質なビジュアルを提供します。

■ こんな方におすすめ：事業会社のマーケティング担当者や広告代理店の方々

- 撮影のコスト、時間と工数を削減したい- EC・SNS・ウェブサイト・広告用のクリエイティブが必要- AIを使いたいが、商用レベルに仕上げる自信がない- 効果が出るクリエイティブをどう作ればいいかわからない

■ よくあるご質問（FAQ）

Q. どんな商品カテゴリに対応していますか？

化粧品・スキンケア、アパレル、フレグランス、ジュエリー、食品・飲料、水着、ペット用品など幅広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

Q. 納期はどのくらいですか？

ご要件や制作の複雑さによって異なりますが、ブリーフから最短3営業日から相談可能です。詳細はお問い合わせの際にご案内いたします。

Q. AIで生成した画像は毎回同じ結果になりますか？

AIビジュアルはその特性上、同一入力でも毎回完全に同一の結果が生成されるとは限らず、過去の出力との完全一致は保証しておりません。より高い精度が求められる場合は、レタッチ等の後処理で弊社で最適化いたします。

Q. AIを自分で使えば十分ではないですか？

AIツールは普及し始めていますが、広告・商用として機能するクリエイティブに仕上げるには、戦略設計、クリエイティブ判断と技術力が不可欠です。UNSHOTは広告やテクノロジー業界のプロが一貫して携わるため、ブランドの方向性を正しく反映した、実際に使えるレベルのビジュアルに仕上がります。

Q. 著作権・使用権について教えてください。

納品・支払い完了後、商用利用・広告・SNS等での使用権はクライアントに帰属します。ただしAI生成物の特性上、著作権の完全譲渡や第三者権利非侵害を保証するものではありません。重要用途の場合は専門家への確認を推奨します。

Q. 広告・マーケティング会社との連携は可能ですか？

可能です。クライアントへのクリエイティブ供給を強化したい広告・マーケティング会社とのパートナーシップも積極的にお受けしています。

Q. どうやって利用開始できますか？

A. contact@unshot.coまたはお問い合わせフォーム(https://unshot.co/ja/contact)からご連絡ください。契約前の相談も可能です。

UNSHOTのクリエイティブチームがサンプルとして作成した飲料のイメージビジュアル。撮影ゼロ。

■ サービス概要

サービス名：UNSHOT（アンショット）

提供開始：2026年5月

対応カテゴリ：ファッション、化粧品、食品・飲料、ジュエリー、消費財、ペット用品等

対応コンテンツ：静止画（キービジュアル、EC用商品画像（ささげ画像）、商品カット、モデル着用画像、ライフスタイル等）・動画（UGC風クリエイティブ、ブランディング動画等）

対応地域：日本国内および海外市場

公式ホームページ(https://unshot.co/ja) ｜ 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/unshot_co) (UNSHOTのサービスで作れるサンプルクリエイティブを定期的に配信しています)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-jH_2tPv7YQ ]

■ 報道関係者お問い合わせ先

UNSHOT 広報担当

Email：contact@unshot.co

■ 会社概要

会社名：Atelier by A Pte. Ltd.

事業内容：AIクリエイティブ制作、ブランドマーケティングコンサルティング、広告運用

UNSHOTのクリエイティブチームがサンプルとして作成したペットモデルのイメージビジュアル。撮影ゼロ。犬は100% AI