【鹿児島県阿久根市】博報堂プロダクツ・パーソルテンプスタッフとの協働による、女性の就業機会創出に向けた「リモートお仕事女性塾」を開講

■ この取り組みが必要な理由

阿久根市役所▲ リモートお仕事女性塾のロゴ

本市では、加速度的に進行する人口減少に加え、特に若年層の女性の転出超過が喫緊の課題となっており、この現状と今後の推計から「消滅可能性自治体」に区分されています。

転出する女性の多くは、将来地域を支える重要な層であり、この層の流出は合計特殊出生率の低下にも直結し、人口構成に大きな影響を与えることが推察されます。

転出の要因には、進学、就職、配偶者の転勤など多岐にわたりますが、その一つとして、結婚・出産といったライフイベント後におけるキャリア形成の機会が乏しいことが挙げられています。

本市では、令和７年７月に策定した総合戦略「阿久根市まちづくりビジョン」において、人口減少のスピードを緩やかにするため、若年層や女性に選ばれるまちづくりを進めることとしています。

家庭やライフスタイルに応じて“働きたい”女性に対し、時間と場所にとらわれない就業機会を提供することで、地方における多様な働き方の実現と人口減少、若年層女性の転出抑制につながるものと期待しています。

「リモートお仕事女性塾」は、こうした就業意欲のある女性が、市場価値の高いデジタルスキルを習得できるオンライン研修を開講し、リスキリング、就業までをフルリモートで徹底サポートするサービスです。

■ 「リモートお仕事女性塾」の内容

「リモートお仕事女性塾」では、株式会社博報堂プロダクツ、パーソルテンプスタッフ株式会社といった大手企業と連携し、「相談する」「学ぶ」「働く」までのステップを一貫してサポートします。自宅にいながら、ビジネスマナーからPC操作までのスキルが学べ、その上学んだスキルを活かした仕事まで紹介します。

【ステップ1】キャリア相談

「何から始めればいいか分からない」というかたも大丈夫です。説明会において、業務内容の例などを丁寧にお伝えするほか、受講が決定したかたにはパーソルテンプスタッフ株式会社が今後の働き方を一緒に考えます。

【ステップ2】研修

ビジネスマナーから市場価値の高いデジタルスキルまでを学べるオンライン研修を開講します。10日間の研修予定で「働ける状態」に導きます。

【ステップ3】就労

スキルや特性に合わせた経理、一般事務などの仕事を紹介します。まずは短期間、試験的に働いてみるトライアル就労も可能です。

このようなかたにおすすめです

- 育児などで仕事のブランクがあり、再就職に不安があるかた- 副業にチャレンジしたいかた- デジタルスキルを身につけてキャリアアップをしたいかた

■ 説明会について

「リモートお仕事女性塾」について、詳しい研修の内容や業務などに関する説明会を次のとおり開催します。受講を希望されるかたは、必ずいずれかの回に参加をお願いします。

説明会日時

会場

▲ リモートお仕事女性塾（表）▲ リモートお仕事女性塾（裏）- 日程：5月22日（金曜日）時間：午後3時から午後4時30分まで- 日程：5月23日（土曜日）時間1：午前10時から午前11時30分まで時間2：午後1時から午後2時30分まで

風テラスあくね（阿久根市民交流センター） 交流室4・5

補足：未就学児を対象とした託児スペースを用意しています。

申し込み方法

参加には事前の申し込みが必要です。次のフォームから、必要事項を入力・選択の上申し込みください。

説明会申込フォーム :https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/pts_onlinesui_ex/260670340000a01w

■ この取り組みで目指す姿

結婚、出産、育児を経ても、このまちでずっと自分らしく働き続けられる、そんな環境を本市でつくっていきます。女性一人一人の多様な働き方の実現を目指し、民間企業との連携のもとサポート体制を構築していきます。

【この記事に関するお問い合わせ先】

郵便番号899‐1696

鹿児島県阿久根市鶴見町200番地

阿久根市役所 企画推進課 企画政策係

電話番号：0996‐73‐1214

ファックス：0996‐72‐2029