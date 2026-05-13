深夜2時、遺族が検索している。地域の葬儀社は、その「今すぐ」に応えられているのか。

株式会社ガーディアン

冠婚葬祭4業種特化サブスクリプション型HPサービス ── 24時間CTA・360°式場/会場見学・生前＋緊急の二軸動線で、地域の事業者が自社集客を取り戻す

01 リリース概要

株式会社ガーディアン（代表：青山裕一）は、冠婚葬祭領域に特化したサブスクリプション型ホームページサービス「SCSC Ceremony（スクスク・セレモニー）」を、2026年5月より本格展開します。

SCSC Ceremonyは、地域の冠婚葬祭事業者が自社で選ばれるための集客基盤を整えるサービスです。葬儀業、冠婚葬祭互助会、火葬場運営、結婚相談所の4業種ごとに、生活者の意思決定タイミングや必要情報、問い合わせ導線を最適化します。

24時間CTA、LINE相談、360°式場・会場見学、業界特化テンプレート、法令・広告表現チェック、セキュリティ監視を月額32,000円帯から提供し、紹介依存・ポータル依存からの脱却を支援します。

02 背景（社会課題の深刻度）

株式会社ガーディアンは、300社超の葬儀社・冠婚葬祭互助会への現場ヒアリングを重ね、深夜対応、価格表示、式場情報、ポータル依存など、地域事業者が抱える構造的課題を確認しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_1_b333f26872d799b777a1201f24ecaabd.jpg?v=202605140251 ]

※年間死亡者数：厚生労働省人口動態統計・国立社会保障・人口問題研究所。施行単価推移：日本消費者協会調査。深夜検索比率・CVR・手数料水準：当社調査・業界各社IR・Search Console傾向分析。

葬祭業のWEB化が進みにくかった背景には、死に関する情報発信への心理的ハードル、大手ポータルへの依存、景表法・特商法・葬祭業自主規制などへの対応負荷、深夜対応に追われる現場リソース不足があります。SCSC Ceremonyは、こうした業界特有の制約を前提に、生活者が不安なときでも必要な情報へたどり着けるWEB基盤として設計されています。

「最初の2時間」を逃すことは、その後の長期接点の喪失につながりかねない。

緊急発生時は24時間以内、とりわけ病院から搬送先を決めるまでの「最初の2時間」が事業者選定の勝負時間である（当社調査）。この2時間に応答できなければ、遺族は大手ポータルや全国チェーンへ流れる。

葬儀後のLTVは法要・仏壇・墓・相続相談まで続く長期構造にある。深夜1件の応答機会を逃すことは、数年分の顧客接点を失うことと同義だ（バリューチェーン分析：当社調査）。

Before ─ 深夜2時、母を看取った娘

深夜2時、母を看取った娘はスマホで「近くの葬儀社」を検索する。上位に並ぶのは大手ポータル。地元の老舗葬儀社のサイトは古く、価格も書かれていない。電話は留守電。LINEは未対応。──結局、彼女はポータル経由で全国チェーンに依頼する。老舗葬儀社は、彼女の存在すら知らないまま朝を迎える。

After ─ 同じ深夜2時、もう一つの結末

同じ深夜2時。SCSC Ceremonyで刷新された老舗葬儀社のサイトを訪れた娘は、固定表示の「24時間相談」ボタンからLINEでつながる。式場は360°で確認でき、総額目安も事前に把握できる。必要な情報をLINEで相談でき、翌朝には家族で落ち着いて費用と式の規模を相談できる。朝、担当者が迎えに来る。彼女は「地元で良かった」と涙する。──地域の弔いが、地域の手に戻った瞬間である。

03 「ポータル掲載」でも「汎用CMS」でもない理由──第3のポジション定義

SCSC Ceremonyは、冠婚葬祭4業種特化の「集客インフラ型サブスクCMS」という第3のポジションを確立する。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_2_b16d2bed959743a95e0eb5cdbb3f7702.jpg?v=202605140251 ]

※競合表現はすべて事実ベース。景表法・優良誤認・有利誤認に該当しない範囲で記述。

SCSC Ceremonyは汎用CMSでも送客型ポータルでもない。葬祭業の構造・慣習・法規制・心情への深い理解を内蔵した、地域葬儀社が自社ブランドで選ばれるための集客インフラである。

"人生の節目の尊厳を、デジタルで守る。"

多死社会を迎える日本で、地域の葬儀社が次々と大手ポータルと全国チェーンに呑み込まれている現実──創業者はそれを目の当たりにし、「地域の弔いは地域で守られるべき」という信念のもとに開発を始めた。

Web技術15年のキャリアを積んだ創業チームが、300社超の葬儀社・互助会への現場ヒアリングを重ねて到達したのがSCSC Ceremonyである。

株式会社ガーディアン 代表取締役 青山裕一

04 深夜対応・式場見学・生前相談を一つのHPで支える標準設計

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_3_f8e8e232e27a17f15dfe5a7da63272fc.jpg?v=202605140251 ]

事業者・利用者・地域にもたらす変化

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_4_2d33ccb2cb16714cd83cf582ba1d28ac.jpg?v=202605140251 ]

導入フロー（ヒアリングから公開まで標準6～8週間）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_5_0473571efb1d804dfbed183fbd2b5875.jpg?v=202605140251 ]

技術スタック

05 ROI試算・投資対効果

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_6_fea90dd0e641836daf3d6ae21622c082.jpg?v=202605140251 ]

SCSC Ceremonyは、月額32,000円帯から利用できるサブスクリプション型サービスとして、紹介手数料に依存しない自社直接CVの増加を支援します。自社サイト経由の相談・問い合わせを増やすことで、中長期的な集客コストの最適化を目指します。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_7_e05e36e910bc07a790078fca0f51d4db.jpg?v=202605140251 ]

※事例数値は「当社調べ・導入企業個別実績」または想定KPIであり、導入条件・運用状況により結果は異なります。すべての事業者に同等の効果を保証するものではありません。

導入事例（3パターン）

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_8_5ca66b23a657c58025b998c9ffce6400.jpg?v=202605140251 ]

※数値は当社調べ・導入企業個別実績。各社の導入背景・期間・プラン内容に基づく実績であり、同等効果を保証するものではない。

06 業種別推奨構成・活用シーン

07 購買障壁FAQ──よくあるご質問

08 代表メッセージ

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_9_822dc5d416b14acdd567a7048fcd6a03.jpg?v=202605140251 ][表10: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_10_5e1cd0b91f2c7626f51d9e94a5261e99.jpg?v=202605140251 ]

多死社会を迎える日本で、地域の葬儀社が大手ポータルや全国チェーンに埋もれていく現実を、私たちは目の当たりにしてきました。

「地域の弔いは、地域で守られるべきだ」──この信念から、SCSC Ceremonyの開発は始まりました。

葬祭業は、SCSCが展開する23業界の中でも、最もセンシティブでありながら、デジタル集客の整備が遅れている領域です。私たちは300社超の葬儀社・互助会へのヒアリングを重ね、業界の構造や慣習、法規制、生活者の心情まで踏まえたサービス設計が必要だと考えました。

開発の原点は、現場で繰り返し聞いた「深夜につながらない」「見積書が分かりにくい」「式場のイメージが違った」という声です。SCSC Ceremonyは、こうした不安を解消するために、CMS・AI・法務・監視・3Dビューを統合した、葬祭業向けのWEBプラットフォームとして開発しました。

"人生の節目の尊厳を、デジタルで守る。"──それが私たちの使命です。

株式会社ガーディアン 代表取締役 青山裕一

09 製品概要（一覧）

10 プレスリリースロードマップ

11 会社概要

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_11_f4f02dd3c0158e30238b441b54126a22.jpg?v=202605140251 ][表12: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_12_fec9c87635c20816176e7bb53dfeebc0.jpg?v=202605140251 ][表13: https://prtimes.jp/data/corp/60260/table/43_13_af0272ad5a7ee96157d7e1688cd0bda8.jpg?v=202605140251 ]