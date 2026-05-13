AIリスキル、自治体・団体向け「AI共創支援プロジェクト」を開始。最大10団体にAI相談会・職員向けセミナー・行政課題AI共創会議を無償提供

AIリスキル株式会社

AIリスキル株式会社は、自治体・団体向け「AI共創支援プロジェクト」を開始します。最大10団体を対象に、AI相談会、職員向けAIセミナー、行政課題AI共創会議を初期相談・勉強会・アイデア整理の範囲で無償実施します。募集期間は2026年6月末までで、現地開催を中心にオンライン形式も相談可能です。現地実施に伴う交通費・宿泊費等は別途相談となります。

特設ページ: https://biz.ai-gallery.jp/consulting/ai-co-creation-localgov/

背景

無償相談に申し込む :https://biz.ai-gallery.jp/consulting/ai-co-creation-localgov/特設LP（自治体・団体向けAI共創支援プロジェクト）- biz.ai-gallery.jp/consulting/ai-co-creation-localgov/

生成AIやDXへの関心は高まっています。一方で、自治体・行政機関・地域団体の現場では、「どの業務に使えるのか」「何から始めるべきか」が見えづらいという課題があります。

セミナーで知識を得るだけでは、具体的な導入や現場活用につながりにくい場合もあります。窓口業務、問い合わせ対応、庁内業務、観光案内、職員向けAI研修など、現場課題を持ち寄り、AIで何ができるかを一緒に考える場が必要です。

AIリスキル株式会社は、自治体・団体におけるAI活用のきっかけづくり、地域DXの推進、現場課題の可視化、共創事例の創出を目的に、本取り組みを開始します。

プロジェクト概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/29_1_5b1366c1554ed03874263f070d743046.jpg?v=202605140151 ]

応募多数の場合は、内容・地域・実施時期、公開可能な範囲等を踏まえて選考させていただく場合があります。

無償支援で整理する内容

本プロジェクトでは、AIツールの導入そのものを前提にするのではなく、担当者が庁内・団体内で説明しやすい状態まで、課題と次の一手を整理します。

- 課題整理メモ：担当部署、対象業務、困りごと、制約条件を整理- AI活用テーマ候補：窓口対応、FAQ、観光案内、庁内業務などから試せる候補を整理- 次アクションの判断材料：勉強会、共創会議、PoC、開発検討のどこへ進むべきかを整理- 庁内説明に使える要点：AIに詳しくない関係者にも伝わる目的、期待値、注意点を整理

共有形式や粒度は、実施内容・参加人数・公開可能な範囲に応じて調整します。正式な個別PoC設計書や開発仕様書の作成は別途相談です。

提供プログラム

1. AI相談会・座談会

少人数で現場課題を共有し、AIでできること・できないことを整理する相談会です。AIに詳しくない担当者の方でも相談しやすいように、業務課題のヒアリングから進めます。

想定内容:

- 担当者が抱えている業務課題のヒアリング- AIでできること・できないことの整理- 窓口業務、問い合わせ対応、広報、庁内業務、観光案内などのテーマ相談- 担当者同士の意見交換2. 職員向けAIセミナー・勉強会

生成AIの基本、行政・団体業務での活用例、注意点を紹介する職員向けセミナーです。まずは情報収集から始めたい団体や、庁内・団体内のAIリテラシーを高めたい団体に向いています。

想定内容:

- 生成AIの基本- 行政・団体業務でのAI活用例- 窓口DX・問い合わせ対応の活用イメージ- AIアバター、チャットボット、FAQ自動化などの紹介- 実際に使う際の注意点3. 行政課題AI共創会議

各部署・担当者が持ち寄った課題に対し、AI・DXの観点から解決アイデアを出し、実証や具体化につながるテーマを整理する共創型の会議です。

想定進行:

- 各担当者が5～10分で課題を共有- 課題の背景や現場状況をヒアリング- AI・DX観点で解決アイデアを出す- 実現可能性や導入ステップを整理- 有望なテーマを選定- 必要に応じてPoCや伴走支援につなげる

本会議では、地域の現場課題とAI・DX人材をつなぎ、官民連携のきっかけをつくることも目指します。

実施までの流れ

- お問い合わせ- 初回ヒアリング- 実施テーマの整理- 相談会・セミナー・共創会議の実施- 振り返り・活用テーマ整理- 必要に応じて継続伴走・開発検討

継続伴走や開発検討は任意です。個別PoC設計、システム開発、AIアバター開発、継続支援などは別途相談となります。

想定される相談テーマ

AIリスキル株式会社のこれまでの取り組み

- 窓口DX- AIアバター案内- FAQ自動化- 多言語対応- 住民問い合わせ対応- 観光案内- イベント案内- 庁内業務効率化- 職員向けAI研修- 生成AI活用- 実証実験テーマの整理- 地域事業者との共創

AIリスキル株式会社は、地域連携、AIイベント・勉強会の企画運営、AIイベントプラットフォーム「Weabee」、AIツールギャラリーの運営などを通じて、AIに詳しくない担当者や参加者にも伝わる場づくりを行ってきました。

- 神戸市委託事業「こうべデジタル活動部」の企画・運営・コミュニティづくり- AIイベント・勉強会におけるテーマ設計、進行、ワークショップ、振り返りの支援- AIイベントプラットフォーム「Weabee」の運営を通じた、企画・告知・掲載・受付運営の知見- AIツールギャラリーの運営を通じた、国内外のAI活用動向の整理と発信

記載内容は公開可能な範囲で整理しています。

AIリスキル株式会社の役割

AIリスキル株式会社は、単なる開発会社としてではなく、AI活用の企画設計、現場課題の整理、関係者との合意形成、必要に応じた開発パートナーとの連携までを担います。

必要に応じて、AIアバター、窓口DX、FAQ自動化、チャットボット、業務効率化ツールなどの技術検討・開発支援も可能です。ただし、本プロジェクトの無償範囲は、初期相談・勉強会・アイデア整理・共創会議の企画・実施に限ります。

これまでに、神戸市委託事業「こうべデジタル活動部」など、地域の現場と連携した取り組みにも関わっています。

AIリスキル株式会社 代表 山原 慎也 コメント

AI導入そのものが目的ではありません。大切なのは、現場で何に困っているのかを整理し、その課題に対してAIをどう使えるのかを一緒に考えることです。

自治体・団体の担当者の方からは、「関心はあるが、何から始めればよいかわからない」という相談が少なくありません。本プロジェクトでは、専門知識がない段階でも気軽に相談できる場をつくり、地域DX・行政DXの第一歩を支援したいと考えています。

無償プログラムを通じて、現場課題の可視化や活用テーマの整理を進め、将来的には実証実験や伴走支援にもつながる共創モデルをつくっていきます。

今後の展望

AIリスキル株式会社は、本プロジェクトを通じて自治体・団体の現場課題を把握し、AI活用テーマの整理を進めます。必要に応じて、PoCや実証実験、継続伴走支援につなげることも検討します。

また、開発パートナーと連携しながら、AIアバター、窓口DX、FAQ自動化、業務効率化支援などの具体化も支援可能です。地域DX・官民連携の共創モデルづくりを目指します。

申し込み方法

本プロジェクトへの参加を希望される自治体・団体の担当者様は、以下の特設ページよりお問い合わせください。

https://biz.ai-gallery.jp/consulting/ai-co-creation-localgov/

応募多数の場合は、内容・地域・実施時期、公開可能な範囲等を踏まえて選考させていただく場合があります。

会社概要

お問い合わせ先

無償相談に申し込む :https://biz.ai-gallery.jp/consulting/ai-co-creation-localgov/[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/29_2_746a309dabd67b01cc1325235d2dd3b4.jpg?v=202605140151 ]

AIリスキル株式会社

メール: shinya.yamahara@ai-reskill.com

本プロジェクトへのお申し込み・お問い合わせ:

https://biz.ai-gallery.jp/consulting/ai-co-creation-localgov/