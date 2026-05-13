新カラコンブランド『Lillbon（リルボン）』誕生！ME:I（ミーアイ）RINONをイメージモデルに迎え、2026年5月22日（金）よりQoo10にて先行発売開始

株式会社ANW

株式会社ANW（本社：東京都港区、代表取締役：清水 正、以下ANW）は、大人気ガールズグループ『ME:I（ミーアイ）』初のソロモデル起用となるRINONをイメージモデルに迎えた新カラコンブランド『Lillbon（リルボン）』を、5月22日（金）にローンチいたします。

新カラコンブランド『Lillbon（リルボン）』は、写真や動画に映る瞳のニュアンスまで計算し、今のムードにちょうどいい“かわいさ”を提案するブランドです。

イメージモデルを務めるRINONは、やわらかく甘い表情から少しクールなムードまで、4つのビジュアルで異なる雰囲気を表現。Lillbonの世界観を多面的に描き出しています。

写真映えを大切にしながら、日常でも使いやすい抜け感をプラス。推し活やイベントはもちろん、毎日のメイクにも取り入れやすいデザイン設計で、抜け感のある色味と洗練されたデザインにより、日常から特別な日まで幅広く活躍するラインナップを展開します。

商品ラインナップ（全4色）

じゅんわり甘く、色づくピンク

リボンを結んだように、さりげなく可愛い瞳に

やさしいブラウンで、自然に盛れるじゅんわりフチ

うるちゅる質感の写真盛れレンズ

抜け感ベージュ細フチでさりげなく、

ちゅるんとした透明感

きゅるんと無垢な、子猫のまなざし

愛されムードのグレーeye

RINONミューズ就任キャンペーン

Lillbonの公式Instagram/Xをフォロー＆いいね/リポストで、RINONの直筆サイン入り未公開カットが計8名様に当たる！！

■実施期間

2026年5月13日（水）～2026年5月20日（水）まで

■実施内容

・Instagram：フォロー＆投稿をいいね＆保存

対象のキャンペーン投稿に4種の中から気になるカラーをコメントすると当選確率UP!

・X：フォロー＆投稿をいいね＆リポスト

対象のキャンペーン投稿に4種の中から気になるカラーをリプすると当選確率UP!

Lillbon Qoo10先行発売記念キャンペーン

Qoo10先行発売を記念して、5月22日（金）より期間限定でお得にご購入いただけるキャンペーンを実施いたします。

■実施期間

2026年5月22日（金）～2026年5月28日（木）まで

■実施内容

１.20％クーポン配布

1箱（単品）：クーポンご利用で通常価格1,540円→1,232円（税込）

3箱セット：クーポンご利用で通常価格4,620円→3,696円（税込）

２.レビューキャンペーン

3箱セットページで商品を購入+レビューをご投稿いただいた方に、最大120ポイントをプレゼントいたします。

■実施店舗

PONPISH Qoo10店

■注意事項

・クーポンは先着1,000枚限定のため、無くなり次第終了となります。

・レビューキャンペーンは3箱セットページのみ対象となります。

ブランドコンセプト

RINON プロフィール

2006年9月30日岡山生まれ。日本最大級のガールズサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にて、最終順位2位という圧倒的な支持を得てME:Iとしてデビュー。圧倒的な華とカリスマ性を放ち、世代を問わず多くのファンを魅了。SNSやメディアで見せる天真爛漫なキャラクターと、トレンドを巧みに取り入れる優れたファッションセンスは、Z世代から絶大な支持を集めている。

製品概要

■販売名：ANWワンデー38UV whim

■一般的名称：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

■承認番号：30700BZX00180A01

■使用期間：1日

■取り扱い度数：：±0.00,-0.75, -1.00~-5.00D(0.25step), -5.50～-8.00(0.50Dstep)

■DIA：14.5mm

■BC：8.7mm

■含水率：38%

■メーカー希望小売価格：店頭｜１箱10枚入り 1,485円（税込）・オンライン｜１箱10枚入り 1,540円（税込）

■販売業者：株式会社ANW

■発売日

2026年5月22日（金）Qoo10 公式ショップ発売

2026年6月1日（月）全国のドン・キホーテにて順次発売

2026年6月11日（木）各種オンラインストア発売

■PONPISH販売チャネル

公式通販サイト・Qoo10・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・SHOPLIST・ZOZOTOWN・メルカリShops

■公式ブランドサイト：https://lillbon.jp

■公式SNSアカウント

・Instagram：https://www.instagram.com/lillbon_official

・TikTok：https://www.tiktok.com/@lillbon_official

・X：https://x.com/Lillbon_jp

会社概要

商号：株式会社ANW

代表取締役：清水 正

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階

事業内容：医療機器の卸業及び販売業、商品企画、広告企画

URL：http://anwjapan.com

2016年よりカラーコンタクトレンズ業界に参入し、自社ブランドの企画・制作を中心に事業を展開してきました。

中国市場で高い人気を誇る「envie（アンヴィ）」をはじめ、IVEのREIがイメージモデルを務める「rom’u（ロミュ）」、EVAN（HEESEUNG）がイメージモデルを務める「Qrsessed（クラセスト）」、D2Cコンタクトブランド「OvE（オヴィ）」、みちょぱプロデュースの「GROVI（グロヴィー）」、RIEHATAプロデュースの「OH（オー）」、KIHOプロデュースの「Mifee（ミフェ）」、ME:IのRINONがイメージモデルを務める「Lillbon」など、多彩なブランドを展開しています。

また、韓国カラコンブランド「URIA（ユリア）」「OOHA（オハ）」を日本国内で独占販売するなど、海外ブランドの展開にも注力し、事業を拡大しています。

さらに、カラコンに特化したシェア買いECサイト『PONPISH（ポンピッシュ）』の運営や、日本国内ブランドとしては初となる単独常設店舗『envie GINZA』のオープンなど、オンライン・オフラインの両面で幅広く事業を展開。国内にとどまらず、韓国の人気ブランドも取り扱いながら、高い満足度を提供するサービスを実現してきました。

お問い合わせ先

報道関係者様お問い合わせ先】

株式会社ANW（担当：長谷川）

TEL：03-6407-1669（平日10:00~19:00）

E-mail：toiawase@anwjapan.com