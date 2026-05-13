調査データのAI分析プロセスを型化する新サービス「リサーチAIスターター」を提供

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下「当社」）は、調査データ分析における生成AI活用を支援する新サービス「リサーチAIスターター」の提供を開始します。

本サービスは、調査部門やマーケティング部門などで現在行っている調査データの分析プロセス全体を、生成AIを駆使したワークフローとして再構築し、分析マニュアルに落とし込むことで、手順に従って分析すれば調査データから「誰でも」「短時間で」「品質を担保して」「データ主導の示唆」を得られる組織への進化を支援するものです。

■背景：調査業務における生成AI活用の高まりと、実務定着の壁

生成AIの進化が加速する中、調査業務においても「データの分析にAIを活用したい」という機運が高まっています。当社が2026年2月に実施した顧客アンケート（n=115）では、約92％の企業が会社や部署に何らかの生成AI環境を導入しており、そのうち約83％が「調査データ分析へのAI適用」を考えた経験があると回答しました。

一方で、実際に「業務フローに組み込めている」企業は約16％に留まっており、生成AIを導入・検討しているものの、調査データ分析の実務に活用しきれていない企業が多いことがうかがえます。

調査データをそのまま生成AIに読み込ませても、ハルシネーションが起きる、表面的な一般論しか返ってこない、調査データと社内データ・POSデータ・口コミデータなどを組み合わせた総合的な考察に至らないといった課題があります。実務で活用できる分析結果を得るには、AIが正しく読み込めるデータ形式を担保したうえで、調査のセオリー、調査の意図、ビジネスの背景といった文脈を、AIが理解できる形で適切にインプットする必要があります。

■「リサーチAIスターター」の概要

「リサーチAIスターター」は、調査データの分析プロセス全体を「プロンプト＆運用フロー」として型化する立ち上げ支援サービスです。多くの企業で導入されているCopilot、Gemini、ChatGPTなどの生成AIを最大限に活用し、お客様が求める調査データ分析の業務プロセスを、AIを駆使したワークフローとして設計します。

納品物としては、分析プロセス全体において、どのようなデータを入力し、どのような観点で整理・統合し、最終的にどういった意思決定や施策検討につなげるかを整理した「分析ワークフロー図」と、実際の業務で運用するための詳細な手順をまとめた「分析マニュアル」をご提供します。

■成果につなげる 「リサーチAIスターター」3つの特徴

1．AIツールの提供ではなく、お客様側に今あるAIツールを使いこなすための伴走支援

2．単なるプロンプト作成ではなく、一連の分析プロセス全体を言語化・型化

3．単発の作業外注ではなく、お客様が自走できるようにするための分析マニュアルを納品

■クロス・マーケティングが支援する強み

調査データをAIで分析するには、生成AIツールへの理解に加え、調査のプロフェッショナルとしての知見が必要です。調査データには、独特な集計手法や数字判断があり、調査の背景や目的を踏まえて数値に意味付けを行うことが不可欠です。当社は2003年の創業以来、マーケティング・リサーチ事業を通じて調査設計・分析・レポーティングの知見を培ってきました。また、リサーチデータのAI分析のための研究開発を完全に内製化しており、社内にいるエンジニアが毎月アップデートのあるCopilot、Gemini、ChatGPTなどの生成AIを継続的に研究しています。こうした知見・実績もとに、リサーチデータの多層的かつ複雑な要件を整理し、AIが扱える分析プロセスとして言語化・型化します。

実務で求められる示唆は、調査データだけで完結するとは限りません。売上／POSデータ、口コミデータ、公的統計データ、過去レポートや社内の課題情報などを組み合わせることで、より意思決定に活用しやすい考察につながります。当社は、こうした複数データを扱う分析工程の設計から、業務環境や活用レベルに合わせた実用性の高いAI分析ワークフローの構築、運用マニュアルへの落とし込みまでを一気通貫で支援します。

■こんな方におすすめ

・調査データの分析に生成AIを活用したいが、期待する示唆やアウトプットが得られていない方

・調査データと売上／POSデータ、口コミデータなどを組み合わせ、より実務に活用しやすい考察を行いたい方

・分析業務の属人化を防ぎ、チーム内で再現性のある分析プロセスを整備したい方

・既に導入している生成AIを、調査業務の実務フローに組み込みたい方

■サービスページ

詳細・ご相談・お見積もりは、以下のサービスページよりお問い合わせください。

https://www.cross-m.co.jp/service/data-marketing/research-data-genai-analysis

■関連ウェビナーのご案内

本サービスに関連し、調査データ分析における生成AI活用をテーマにしたウェビナーを開催します。実際のデータと分析ワークフローを用いながら、調査×AIでビジネス成果につながるアウトプットを生み出すための考え方を具体的にご紹介します。

タイトル：【実演解説】調査×AIで「使える」ビジネス成果を出すには？属人化を防ぎ、組織の武器となる分析ワークフローの作り方

日時：2026年5月19日（火）14:00～15:00

詳細・お申し込み等は、以下URL先のページ内に記載しております。

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260519

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティング・リサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション