対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』、マイナビ出版提供の詰将棋問題を収録決定

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、2026年春配信予定の対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』において、マイナビ出版様よりご提供いただいた詰将棋問題をアプリ内に収録することをお知らせします。

将棋書籍の出版で長年にわたり棋士・ファンから信頼を集めるマイナビ出版様の良質な詰将棋問題を、対局だけでなく棋力向上の学習コンテンツとしてもお楽しみいただけます。

【詰将棋収録について ― あなたのペースで、棋力を磨く】

『棋桜（KIOU）』では、対戦機能に加え、詰将棋問題をアプリ内で解いて楽しめる機能を搭載します。移動中や休憩時間などのスキマ時間を活用して、無理なく継続的に棋力を磨くことができます。

対局で勝ちたい方にとって、詰将棋は終盤力を鍛える最も効果的なトレーニングの一つ。マイナビ出版様の詰将棋問題を収録することで、ゲーム内で完結する本格的な学習体験を提供します。

【マイナビ出版について ― 将棋書籍の名門】

マイナビ出版様は、将棋書籍・定跡書・詰将棋本など、将棋ファンから棋士まで幅広く支持される出版物を数多く手掛けてこられた、将棋文化を支える名門です。プロ棋士監修の詰将棋問題集をはじめ、その質の高さは多くの将棋愛好家に親しまれています。

今回、そのマイナビ出版様より詰将棋問題をご提供いただけることとなり、『棋桜（KIOU）』のコンテンツはより一層、本格的かつ奥深いものとなります。

【初心者から有段者まで ― 幅広いプレイヤーに応える問題ラインナップ】

収録される詰将棋問題は、初心者向けの入門レベルから、有段者が挑戦しごたえを感じる高難度問題まで、幅広い難易度をカバー予定です。

- 将棋を始めたばかりの方：基礎的な詰みの形を学び、終盤力の土台を作る- 中級者の方：実戦で役立つ定番の詰み筋を繰り返し練習- 有段者の方：複雑な読みを要する本格詰将棋で腕試し

対局機能と組み合わせることで、「解く → 対局で試す → また解く」という学習サイクルが自然に生まれ、楽しみながら着実に強くなれる設計を目指します。

【ゲーム概要】

『棋桜（KIOU）』は、魅力的なキャラクターとの交流と、競技性の高い将棋対局を同時に楽しめる新感覚の将棋ゲームです。豪華声優陣によるボイス演出、キャラクターとの好感度システム、そして初心者から有段者まで誰もが自分のペースで楽しめる対局システムを搭載。和×ファンタジーの世界観の中で、将棋盤上の駆け引きとキャラクターとの物語をお届けします。

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145138/table/66_1_3b2a2a3d29d1f3067780001ae84474fa.jpg?v=202605130651 ]

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【お問い合わせ先】 株式会社ネコノメ 広報担当 E-mail：contact@neconome.co.jp