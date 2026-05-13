BCC Researchの調査レポート 4タイトル販売開始のご案内 - 2026年5月13日
SEMABIZはBCC Research（BCCリサーチ）の英文調査報告書 4タイトルの販売を2026年5月13日に開始いたしました。
[1] 皮膚科用医療機器の世界市場
Dermatology Devices: Global Markets
https://semabiz.co.jp/bcc-mds042/
[2] 遺伝子組み換え食品の世界市場
Genetically Modified Foods: Global Markets
https://semabiz.co.jp/bcc-fod022/
[3] 新薬の世界市場
Emerging Drugs: Global Markets
https://semabiz.co.jp/bcc-phm291/
[4] 医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場
Biometrics as a Service in Medical Devices: Global Markets
https://semabiz.co.jp/bcc-bio276/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349226/images/bodyimage1】
【お問合せ先】
株式会社SEMABIZ
（BCC Research正規販売代理店：お問合せ・ご注文対応窓口）
SEMABIZはBCC Researchの日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積り・購入などのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
BCC Research 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/bccresearch/bcc-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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Dermatology Devices: Global Markets
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[2] 遺伝子組み換え食品の世界市場
Genetically Modified Foods: Global Markets
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[3] 新薬の世界市場
Emerging Drugs: Global Markets
https://semabiz.co.jp/bcc-phm291/
[4] 医療機器におけるBaaS（Biometrics as a Service）の世界市場
Biometrics as a Service in Medical Devices: Global Markets
https://semabiz.co.jp/bcc-bio276/
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