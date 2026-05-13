100％国産の原材料使用！新感覚の七味唐辛子 「7me【shichi-me】シチミー」各地にて取り扱い開始

グッドスパイス株式会社

「人の心を豊かにするモノ・コトを創造し、クリエイティブ力で豊かな社会づくりに貢献する。」を理念に掲げる食品を中心とした企画開発企業、グッドスパイス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：赤崎美奈子）は、100％国産の原材料を使用した新感覚の七味唐辛子、「7me【shichi-me】シチミー shichimi」の販売を 高速道路 海ほたるパーキングエリア、 海老名サービスエリア （下り線）にて2026年4月より開始したことをお知らせいたします。

公式ECサイト：https://7me.site/

この度、仕事に､ プライベートに頑張るすべての人を応援するために開発した､新感覚の七味唐辛子、「7me【shichi-me】シチミー」は、海ほたるパーキングエリア、海老名サービスエリア（下り線）にてイベント販売を開始いたしました。

2025年4月より、麻布十番の老舗スーパーマーケット ナニワヤにて継続販売中ですが、今回の販売開始で、より多くの皆様にパッケージや、バッグに忍ばせて一緒にお出かけできるサイズ感を店頭にて実際に手に取っていただく機会が増えました事をご報告いたします。

是非、新感覚のスパイス「7me【shichi-me】シチミー」をご賞味ください。

【販売開始日】

・海ほたるパーキングエリア イベント販売：2026年4月26日（日）～開始

・海老名サービスエリア （下り線）イベント販売：2026年4月30日（木）～開始

【店舗情報】 ウミナカプラザ 海ほたるパーキングエリア店

住所 〒292-0071 千葉県木更津市中島地先

店舗電話番号 0438-41-6226（海ほたるPA）

施設名 東京湾アクアライン 海ほたるPA

店舗営業時間 平日9:00~22:00 土・日・祝 8:00~22:00

海ほたる施設情報HP： https://www.umihotaru.com/guide/

【店舗情報】 海老名パーキングエリア（下り線）

住所 〒243-0418 神奈川県海老名市大谷南5丁目2-1

電話番号 046-232-5051

施設名 EXPASA海老名 海老名パーキングエリア（下り線）（SASTAR１）

営業時間 24時間 年中無休

HP： https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=10

【焼鳥の名店「地葉」系列「CHIBA PLUS+ 名古屋国際センター駅」にて「7me【shichi-me】シチミー」 ご愛用中！】

横浜 焼鳥の名店「地葉」系列の人気店「CHIBA PLUS+ 名古屋国際センター駅」（愛知県名古屋市）でも店内の各テーブルにて、名店の味を際立たせる新たなスパイスとしてご賞味いただくことができます。是非、ご賞味ください。

スペシャルインタビュー記事：

https://7me.site/pages/interview

※「CHIBA PLUS+ 名古屋国際センター駅」で「7me【shichi-me】シチミー」単体の販売は行っておりません。ご購入は公式サイト、取り扱い店舗をご利用ください。取扱い店舗の詳細は公式サイトまたはInstagramをご確認ください。

【店舗情報：CHIBA PLUS+】

住所：愛知県名古屋市中村区名駅3-18-19 GEMS名駅3丁目 8F

名古屋駅桜通口徒歩5分、国際センター駅1番出口3分

営業時間：17:00 - 23:00

定休日：日曜日

HP：https://chiba-yakitori.jp/chiba-plus/

食べログ：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23088683/

Instagram: https://www.instagram.com/chibaplus_meieki/

新感覚の七味唐辛子「7me【shichi-me】シチミー shichimi」とは

「7me【shichi-me】シチミー shichimi」は、“Live lively! ～いきいきと！～”をテーマに、仕事やプライベートに頑張る、すべての人が主人公になれる100%日本産の原材料を使用して作られた低カロリーな新感覚の七味唐辛子です。

「毎日を元気に楽しい気持ちで過ごしてほしい。」

そんな想いから2024年、100％日本産の原材料であなたのヘルシー＆ビューティーライフを応援する、新感覚スパイス「7me【shichi-me】シチミー」を発売し、2025年11月に発売1周年を迎えました。多くのお客さまのご愛顧に感謝申し上げます。これからも、仕事に、プライベートに頑張る皆様の活力となる商品をお届けしてまいります。

仕事の休憩時間やランチタイム、プライベートタイムはあなたの時間。この時間に、「7me【shichi-me】シチミー」で活気を取り戻して、ヘルシー&ビューティーライフをキープしてほしい。このような気持ちで皆様にお届けいたします。

味は、7種類の100%国産原材料を使用したスペシャルブレンドにこだわりました。国産唐辛子や生姜のピリッとした『辛さ』、レモン、ゆず、じゃばら（柑橘類）を使用した個性が光る『フルーティーな爽快感』、白ごまと黒ごまの風味、をお楽しみいただけます。

楽しみ方はあなた次第。

クリームチーズやパルメジャーノチーズにまぜて！卵かけご飯にかけて！唐揚げにかけて！チャーハンにまぜて！ココアにまぜて！と、「かけて！まぜて！つけて！」でカンタンに、普段の食事をより豊かに、より楽しく彩ります。ドリンクやお料理との新しい味わい方をお楽しみください！

【販売サイト】

公式ECサイト：https://7me.site/collections/all

店頭販売やポップアップストア、レストランなどでも順次展開中。2025年4月に麻布十番の老舗スーパーマーケット「ナニワヤ」にて実店舗での取り扱いを開始。

Web販売では、公式ECサイト、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、LINE GIFT、で販売中です。

皆様の日常に寄り添う、元気印のスパイスとして各所でご愛顧をいただいております。

【商品詳細】

価格：864円（税込）／1個 （オープン価格）

容量：10g

＜原材料・産地（100%国内産）＞

唐辛子：国産

白胡麻：国産

レモン：広島県産（瀬戸内産）

じゃばら：和歌山県産

ゆず：高知県産

黒胡麻：国産

生姜：国産

※アレルゲン 「ごま」

賞味期限：製造日から1年 缶底に記載の期日までにお召し上がりください

保存方法：直射日光・高温多湿を避けて常温保存。開封後要冷蔵。

■グッドスパイス株式会社について

「人の心を豊かにするモノ・コトを創造し､ クリエイティブ力で豊かな社会づくりに貢献する。」を理念とし､ 毎日が、楽しく過ごせますようにとの思いを込めて企画開発させて頂いたスパイスをご提供いたしてまいります｡

【会社概要】

社名：グッドスパイス株式会社

本社所在地：東京都渋谷区上原1丁目3番9号

代表取締役：赤崎 美奈子

設立：2024年7月

事業内容：1.食品の開発､ 製造､ 販売及び輸出入 2.パッケージデザイン､ 広告クリエイティブの企画制作 3.前各号に付帯又は関連する一切の事業

公式サイト：https://7me.site/

インスタグラム：https://www.instagram.com/7me. jpn/