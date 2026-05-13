動物病院向け業務改善プラットフォーム『Wonder』が、受付業務を自動化する「無人受付機能」を提供開始

株式会社ワンダーテクノロジーズ

株式会社ワンダーテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役：松尾 亮）は、動物病院向けの業務改善プラットフォーム「Wonder」の新機能として、受付業務を自動化・省力化する「無人受付システム」の提供を開始いたしました。 予約・問診・連絡など飼い主様とのコミュニケーションを最適化する機能だけでなく、来院時の受付をスムーズにすることで、受付業務を効率化し、動物病院のスタッフ不足の解消と診療の質向上を実現します。

開発の背景

Wonderは、2022年12月のリリース以降、約3年半で全国の動物病院へ業界随一のペースで導入が進み、多くの病院様の業務課題を解決してまいりました。これまでのWonderは、「予約電話の対応負担」や「電話・紙による煩雑な連絡業務」など、主に院外で発生する課題に対して、予約・問診・連絡といった飼い主様とのコミュニケーションを自動化することでコスト削減や売上増加に貢献してきました。導入病院様では、「電話対応80%軽減」「待ち時間ほぼゼロ」などのコスト削減に加え、「初診数1.5倍増加」「来院数2倍増加」「再来院率40%向上」といった売上増加など、経営面での成果が多く生まれています。

一方で、多くの動物病院では、依然として受付・会計業務に大きな課題を抱えています。特に、多くの病院で看護師が受付業務と看護業務を兼務しており、受付対応に時間を取られることで、診療や看護業務が中断してしまうケースも少なくありません。受付業務では、来院チェックや問診票の受け渡しなど、本来は看護師でなくても対応可能な一般業務が多く発生しており、現場スタッフの負担増加につながっていました。また、飼い主様側においても、「受付するのに呼び出しをする」や「紙の来院リストに記入する」などにアナログな運用にストレスを感じるケースが多く、よりスムーズで快適な受診体験が求められていました。こうした背景からWonderは、院内業務のさらなる効率化と、飼い主様の受診体験向上を実現するため、「無人受付機能」を開発いたしました。

Wonderで実現できること

Wonderは、獣医師・看護師でなくてもできる一般業務をまるっと自動化・省人化することで、飼い主様・動物たちともっと深く向き合える環境を整えます。

「Wonder 無人受付機能」の特長・機能

Wonderで実現できること1. タブレットだけで完結！誰でも簡単に操作できる

飼い主様は、病院に設置したタブレットを操作するだけで、受付が完了します。IT操作に不慣れな飼い主様でも、安心して操作できるよう大きなタッチキーボードで直感的に利用できるシンプルなUI設計となっているため、スタッフによる案内やサポートを最小限に抑えることができます。

2. QRコードをかざすだけで簡単チェックイン

予約済みの方はQRコードをかざすだけで簡単にチェックインが完了できます。当日来院する方も、お名前、ペット名、来院目的を選択すれば、そのまま簡単にチェックインが可能となります。また、初診の方には問診のQRコードが表示されます。来院パターンを問わず同一フローで対応できるため、スタッフごとの判断に依存しない安定した運用を実現します。

3. 来院状況をリアルタイムで一覧管理できる

予約の有無を問わず、チェックイン後の来院状況を一覧画面でリアルタイムに可視化できます。これまで紙で管理していた受付状況をシステム上で一元管理できるため、受付・診察室・処置室など院内のどこからでも状況確認が可能になります。

『無人受付』を中心とした製品紹介セミナー

26年5月25日にオンラインにて製品セミナーを開催いたします。Wonderのサービス概要や無人受付端末の操作性、動物病院での運用をイメージしていただける内容となっておりますので、ぜひ興味ある方はご参加ください。

■ 開催日時：

・2026年5月25日（月）20:00～20:30

・2026年5月26日（火）20:00～20:30

・2026年5月28日（木）20:00～20:30

■ 開催場所：オンライン視聴形式（Meet）

■申込方法：事前申し込み制（参加無料）

■ 参加対象：全国の動物病院様、動物病院と関係性がある企業の方

▼お申込みはこちら

https://x.gd/uiHdo

サービス概要

動物病院向け業務改善プラットフォーム『Wonder』について

「Wonder」は、予約・受付・問診・会計・連絡といった診療・看護以外の一般業務を自動化する動物病院向け業務改善プラットフォームです。業界屈指のスピードで導入数が拡大しており、顧客満足度・継続率ともに99%と非常に高い水準を維持しています。動物病院の省人化・自動化を推進することで、スタッフが診療や看護に専念できる環境を構築し、同時に飼い主様の利便性向上を実現します。

【Wonderの特徴】

1 どんな患者/診療でも柔軟に管理できる

患者タイプ（動物種・来院経験、多頭飼い等）や診療タイプ（一般診療・専門診療・予防接種・処方のみ等）に応じて、予約管理するメニューの所要時間・担当・予約可能な時間帯等を柔軟に個別設定できます。手術や会議等の院内用の予定を一元管理することも可能です。

2 病院/患者ともにすぐに使いこなせる

病院側の管理画面は業界随一の操作性を誇り、シンプルで直感的に使えるため、ITに自信がない病院様でもすぐに使いこなせます。患者側は面倒な会員登録や専用アプリが不要で、普段お使いのLINE1つですべての操作をカンタンに行えるため、ご年配の方でも安心です。

3 コスト削減に加えて売上増加が狙える

病院側の予約枠が最適化されてスキマ時間が減ることに加え、患者側の予約・通院体験が改善されることで、診療件数向上による売上増加が狙えます。また、オンラインDM（詳細は次頁参照）を上手く活用することで、再来院促進による更なる売上増加も期待できます。

詳細を見る :https://lp.wonder-cloud.jp/

■会社概要

【会社名】株式会社ワンダーテクノロジーズ

【代表取締役CEO】松尾 亮

【HP】https://wonder-tech.jp/

【設立】2021年7月21日

【本社所在地】東京都港区南青山2-11-17

【事業内容】動物病院向け業務支援システムの開発・販売