＜イベントレポート＞今が一番の美肌と断言！？これまでの森香澄さんの美しさの秘密を物語る「美肌曲線」が登場！ドクターズ ナチュラル レシピ 新商品発表会イベントレポート

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するインナービューティーフードブランド「ドクターズ ナチュラル レシピ」は、5月14日（木）より森香澄さんとのコラボレーション商品「ドクターズ ナチュラ ルレシピ 美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」を発売。そして、5月13日（水）より森香澄さん出演の新WEBCMを公開いたします。新商品発売に伴い、5月13日（水）にドクターズ ナチュラルレシピ新商品発表会を開催いたしました

発表会では、リブランディングから約1年を迎えたインナービューティーフードブランド「ドクターズ ナチュラル レシピ」のブランド説明。そして、森香澄さんとのコラボレーション新商品「ドクターズ ナチュラルレシピ 美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」紹介の後、森香澄さんを起用した新CMが初披露されました。

■森香澄さんがコラボ商品のテーマでもある“白玉”を片手に登場！？

森香澄さんが、『白玉肌』をイメージしたバルーンを手に持ち、白を基調とした柔らかな衣装で登場。

森さんは、「今回のプロテインは白玉乳酸菌が配合された商品なので、『白玉肌』のイメージで、白玉の丸みやツヤなどを表現しています！ドクターズナチュラルレシピさんとコラボしたアイテムで、このバルーンのような透明感ある白玉肌をぜひ皆さんにもいただきたいです。」と、にこやかに語りました。

コラボレーション商品が発売することに対して、「4年以上飲み続けていたため嬉しいです！以前ドクターズナチュラルレシピさんのアンバサダーさせていただいたのですが、その後商品を開発したい気持ちが芽生えてお伝えしたところ、今回念願がかないました」と喜びをコメントしました。

続いて、商品のお披露目セレモニーへ。ベールをまとったテーブルが持ち込まれ、森さんがベールを引いて商品をお披露目すると、会場から拍手が湧きました。パッケージについて、「商品名にも“リッチ”とついているように、特別感や高級感を表現しました」とこだわりを語りました。

■森香澄さんの美容オタクが炸裂！？約1年の開発期間を経てお披露目！森香澄さんが“こ だわりすぎた”コラボレーション商品とは？

ブランドリーダーの武石夏那氏が登壇し、商品についてトークセッションを実施しました。コラボレーションの経緯について、森さんは「ドクターズナチュラルレシピが4年前から好きで飲ませていただいて。いろんなところで好きだというのを発信していたらアンバサダーにお声がけいただいたんです。そのあと、自分の好きな成分などが入ったプロテインがあったらいいなと思い、私からお声がけさせていただきました」と熱意をコメント。

ブランドリーダーの武石氏は「森香澄さん自ら、こんな嬉しいお話をいただけるなんて驚きました！」と、森さんのブランド愛に喜びをコメントしました。

商品のポイントとして、「プロテインは毎日飲むことが大事なので、味のおいしさやナチュラルな成分で体に優しいこと、ほかにも白玉乳酸菌など美容成分がはいっているのがポイントです。こだわりすぎてすごい時間がかかりました（笑）」と照れ笑い。

開発期間について、「約1年ほどかかりました。味もこだわりましたし、私のほうでも売れているものなどの市場調査もして（笑）私の美容オタクがでてしまって、社員の皆さんをかなり困らせたと思います（笑）」と、自身のこだわり具合を振り返りました。

続いて、ブランドリーダー武石が、森香澄さんがプロデュースした商品について紹介。

「美容のためにプロテインという賢い選択を、というコンセプトの新商品、「ドクターズ ナチュラ ルレシピ 美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」。今回リッチとついているように、特別感を感じてほしいという思いから名付けております。通常の美容プロテインとは異なり、特別設計としてグルタチオン酵母エキスを配合。また、黒ごまときなこで割り方も楽しめます。また、リッチ感あるパッケージが特徴です。」と解説しました。

森さんは、「味と成分にこだわりました！黒ごまきなこ味がおいしくて、くどすぎないのがポイントです。何度も試飲を繰り返してたどり着きました（笑）。また、美容にうれしい成分が豊富な点もお気に入りです。

私がとにかく、内側からくすみを取ってくれるような成分の「グルタチオン」を入れたくて。私は常に“老い”を止めたくて、これまでサプリを使っていたのですが、逆にサプリを使い過ぎで、どれが効いているのかわからず疲れてしまって・・・。なので、今回グルタチオンが配合されたプロテインを作りたい！と思いました。いろんな調整をしながら入れてもらったので、社員さんは大変だったと思いますが…（笑）」と、自分自身がプロデュースしたプロテインについて、こだわりを熱く語りました。

開発の際に悩んだ点として、「味を、黒ごまきなこにするか、コーヒーにするかを最後まで悩みました。最終的には、純粋に、より美味しい方！と選びました」とコメント。どのような人に飲んでほしいか司会から尋ねられると、「普段からプロテインを飲んでいる人ももちろん、プロテインを飲んでいない方、プロテインは筋トレをするためのもの、と思っている人に飲んでもらいたいです。美容のためにプロテインという選択が、もっと浸透してほしいなと思っています！」と思いを語りました。

■これまでの森香澄さんの美しさの秘密を物語る「美肌曲線」が登場！

続いて、森さんの美しさを掘り下げる、「美肌曲線コーナー」を開催。森さんの肌の遍歴をグラフで示していただきました。山あり谷ありなグラフを見ながら、「美容に関心を持ったところからいろいろな試行錯誤があったんです」と森さんは振り返ります。

まずは、曲線の最も“底”の時代の話題に。「大学卒業あたり、アナウンサーになった時期。人前に出るので肌も気を付けなければと色々ためした・・という時期です。」と振り返り、フリップでその時代を「スキンケア迷走期」と発表。当時の写真を見ながら、「自分の肌を分析できておらず、脂性肌と思っており、油が出ないようなスキンケアに注力し、逆に荒れてしまうという現象が起こっていました。その時なりに分析していましたが、まだ知識が足りないという時期です。」と、その時代の自分自身の肌を、苦笑いで振り返りました。

続いて、アナウンサー時代、「外側からのスキンケアだけでは足りず、内側からもケアしたい！と思っていた時期です。」と語り、「インナーケア転換期」と発表しました。「腸活を初めて、インナーケアの重要さを実感した時期です。食べるものや、時間など、何が自分に合うかを試行錯誤していました。たくさん情報があるなかで、何を信じたらいいかわからなくて…、片っ端から試していました。突き詰めてしまう性格なんです（笑）」と、コメント。

その時期について、「競馬番組を担当していて、午前3時ぐらいに取材があった時期で…。睡眠時間が取れなくなり、スキンケアをする時間もなく、外側からのケアでは足りなくなっていたんです。その時、インナーケアに目を向けて、この時代から透明感を意識するようになりました。」と語りました。

■最大のポイント、全盛期の「素肌信頼期」！とにかくインナーケアにこだわりまくり！最近は自炊も！？

続いて、「30目前から30歳になった今、スキンケアが楽しすぎて、正解が分かったうえで新しいものにチャレンジできるようになった時代です。と回答し、「素肌信頼期」と名付けました。「10代、20代、にくらべて、今が一番素肌がいいなと思います。メイクをしていなくても、ほとんどノイズない状態で過ごせているかなと思います。」「4年前から美容のためにたんぱく質を取るようにしていて、肌だけではなく髪も褒められるようになったのはこの時期ですね」と、現在の自分について実感をコメント。「年齢とともに肌も変わるので、自分の中で自信を持てる肌でいたい」と肌に対する想いを語りました。

グラフ全体を通して、「いろいろ試行錯誤しましたが、インナーケアを取り入れて大きく肌の調子が上がったので、やはりそこが転換期だったなと思います。内側から美容を取り入れることで体調も良くなって、肌も調子がよくなって、美容もファッションも楽しくなったなと思います。生活の中から美容に向き合い、それが楽しいと思えるようになりました。続けないと意味がないので、楽しいと思えるのがポイントかなと思います」と振り返りました。

細心の美容方法や注目成分を司会から尋ねられると、「最近は自炊を始めて、食べるものの成分も気にするようになったんです。まさか自分がそこまで気を付けるようになるとは、と自分でもびっくりしていますが（笑）成分は、ＰＤＲＮなども気になっていますが、やはりグルタチオンは透明感を得たいので、気に入っていますね。」と美容オタクぶりをコメント。

「ドクターズナチュラルレシピの美容プロテインは、グルタチオンをはじめいろんな成分が入っているのでおすすめです」と商品の魅力もしっかりPRしました。

■エンディング

イベントの終盤に司会者から締めくくりのコメントを求められた森さんは、「ドクターズナチュラルレシピさんと話し合いを重ねて作り上げたこのプロテインを、やっとお披露目できてすごくうれしいです！美容が好きな方、まだ美容を取り入れられていない方…どんな方にも飲んでいただきたいです！」と締めくくり、ドクターズ ナチュラル レシピ新商品発表会は幕を閉じました。

■ドクターズナチュラルレシピ

「ドクターズナチュラルレシピ」は、食べて腸内環境を整えることで 「内側からカラダをキレイに」することを目指すインナービューティー フードブランドです。お客様には、アンファーの予防医学に基づいた正しい腸活を習慣化していただけるよう、 「不要なものを排出し、必要な 栄養素をしっかり摂り入れて整える」という健康と美のサイクルを提唱 し、美味しさや手軽さにこだわった商品を展開しています。