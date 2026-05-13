【数量限定】KANADEMONOから人気加熱中のテラゾーが新登場。多彩な表情を見せる本物の石を暮らしに取り入れ、唯一無二の空間へ。

ルームクリップ株式会社

9,000通りを超える家具の組み合わせを提案するパーソナライズ家具ブランド KANADEMONO を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー（本社：東京都渋谷区、以下当社）は、2026年5月13日（水）より、本物の石だけが放つ素材感と唯一無二の個性を追求した「THE LOW TABLE / テラゾー」と「THE STORAGE SHELF / テラゾー」を公式オンラインストアにて、数量限定で発売開始いたします。

概要：石が持つ、本物の素材感をそのまま暮らしへ

テラゾーコレクション :https://kanademono.design/collections/terrazzo

近年、インテリアシーンで注目が高まり続けているテラゾーですが、その多くはプリントや壁紙など柄として楽しまれています。

しかし本来のテラゾーは、大理石や花こう岩の砕石を樹脂と練り混ぜ、表面をなめらかに磨き上げて作られる素材です。

KANADEMONOは、本物の石だけが持つ素材感や魅力をそのまま暮らしへ届けるべく、本商品を開発しました。

近年注目が高まり続けているテラゾー（ルームクリップが示すデータ）

テラゾーは、現代のインテリアシーンにおいて、非常に注目度の高い素材です。

住生活の領域に特化した日本最大級のソーシャルプラットフォーム「RoomClip」の投稿率・検索率推移を見ると、その勢いは数字に顕著に現れています。

投稿率・検索率推移（2019年比）： 2019年を基準（1.00）とした際、2025年までの6年間で投稿率が約21倍、検索率が約30倍と驚異的な伸びを記録しています。

直近2年でさらに急加速（2023年からの推移）：特に直近2年間（2023年～2025年）著しく増加しており、投稿率は約2.1倍、検索率は約2.7倍となっています。この短期間の急増は、テラゾーが一部のトレンドから一般的な人気素材へと定着したことを示しています。

※投稿率とは、その年次の全投稿に占める当該投稿の割合 / 検索率とは、その年次の全検索に占める当該検索の割合

出典：RoomClip住文化研究所 キーワード別インサイト分析

KANADEMONO × テラゾー： 3つの魅力

1. 本物ならではの表情と質感

テラゾーは光の角度によって石粒の反射が変化し、一つとして同じものがない表情を見せてくれます。さらに指先で触れると、ひんやりとした冷たさと確かな重みが伝わります。

こうした本物ならではの「偶然性」と「質感」こそが、テラゾーが美しく洗練された印象を与える理由です。

量産されたプリントでは再現できない、本物だけが持つ奥深い素材感。それこそが、この商品が届ける最大の価値です。

2. 住まいに自然に溶け込ませるカスタマイズ

存在感のあるテラゾーは、空間のアクセントとして魅力的である一方、個性が強いがゆえに既存のインテリアとの馴染ませ方に悩む方も多い素材です。

KANADEMONOは、4色の木枠フレームと3色のスチール脚から自由に組み合わせることで、その課題を解決します。テラゾーの存在感はそのままにお部屋のトーンに合わせたパーソナライズで、どんな空間にも自然に溶け込ませることができます。

3. 住まいや用途に合わせて選べるサイズとバリエーション

石家具は大型製品が多く、「取り入れたいけど、自分の部屋には合わない」と感じる方も少なくありません。

KANADEMONOのテラゾーは、「THE LOW TABLE」と「THE STORAGE SHELF」の2アイテム、それぞれ2サイズをご用意。ソファ前やベッドサイドのコンパクトな空間にも、ゆとりあるリビングにも、住まいや用途に合わせてお選びいただけます。

THE LOW TABLE

・幅 61.8 × 奥行き 61.8 × 高さ 35.5 cm（60cm 角テラゾー1枚使用）

ベッドサイドや一人暮らしのリビングにも収まるコンパクトなサイズ。本物の質感に触れるたび、日常の何気ない瞬間に心地よい高揚感をもたらします。

・幅 121.4 × 奥行き 61.8 × 高さ 35.5 cm（60cm 角テラゾー2枚使用）

ソファ前にもぴったりのワイドなサイズ感。テラゾーの豊かな表情が、リビングの主役になりながらも、日々の暮らしに自然と溶け込んでいきます。

THE STORAGE SHELF

・2段｜幅 86.5 × 奥行き 58.5 × 高さ 41.6 cm（28cm 角テラゾー6枚使用）

奥行きがあり、ソファ横や部屋のコーナーに最適。オブジェや書籍を飾るディスプレイステージとしても映える設計です。

・3段｜幅 114.6 × 奥行き 30.3 × 高さ 71.7 cm（28cm 角テラゾー4枚使用）

高さを活かして、お気に入りのものをギャラリーのように飾れるサイズ感。奥行きを抑えた設計でお部屋に取り入れやすく、テラゾーの天板が空間にほどよい個性をもたらします。

＜商品詳細＞

・商品名：THE LOW TABLE / テラゾー

・本体価格：60,000円～127,000円(税込) ※サイズによって価格が変動します。

【脚カラー：Black Steel】https://kanademono.design/products/ltb-isi-tz-bk

【脚カラー：White Steel】https://kanademono.design/products/ltb-isi-tz-wh

【脚カラー：Stainless】https://kanademono.design/products/ltb-isi-tz-sus

・商品名：THE STORAGE SHELF / テラゾー

・本体価格：117,000円～152,000円(税込) ※サイズによって価格が変動します。

【2段】https://kanademono.design/products/ssh-isi-tz06

【3段】https://kanademono.design/products/ssh-isi-tz04

※本コレクションは数量限定での販売です。なくなり次第、販売終了となります。

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

https://support.kanademono.design/support/tickets/new

◼︎本リリースに関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/