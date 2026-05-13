GIGABYTE、Ryzen 7 260とGeForce RTX 50シリーズを搭載したゲーミングノートPC「GAMING A18」「GAMING A16」Amazon専売モデル
2026年5月13日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、AMDのノートPC用プロセッサであるAMD Ryzen 7 260と、NVIDIAの最新GPUであるNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載した、AIゲーミングノートPC「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」および「GAMING A16 3VHK3JP893SH」の2製品をAmazon.co.jpを通して5月15日より販売を開始いたします。販売価格（税込）は、「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」が357,800円、「GAMING A16 3VHK3JP893SH」が279,800円です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348872/images/bodyimage1】
「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」および「GAMING A16 3VHK3JP893SH」は、ノートPC用プロセッサとして8コア/16スレッド動作のRyzen 7 260プロセッサ（ベースクロック3.8GHz、最大ブーストクロック5.1GHz）を採用しています。Ryzen AI 7 260は、CPU部にはTSMCの4nm FinFETプロセスで製造された8つのZen 4コア、GPU部にはRDNA 3.5アーキテクチャを採用した12コアのAMD Radeon 780Mをそれぞれ搭載。さらに最大16 TOPSのAI性能を実現するXDNA 2アーキテクチャのNPU（Neural Processing Unit）を統合し、CPUとGPU性能併せて最大38 TOPSのAI性能を発揮します。
加えて、ディスクリートGPUとして、「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」は4608基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大798 AI TOPSのAI性能を実現するNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、「GAMING A16 3VHK3JP893SH」は3328基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大572 AI TOPSのAI性能を実現するNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUをそれぞれ搭載しています。また、ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
ディスプレイには、「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」はリフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nitの18.0型WQXGA液晶パネル（画面解像度2560×1600ピクセル、アスペクト比16:10）、「GAMING A16 3VHK3JP893SH」はリフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nitの16.0型WUXGA液晶パネル（画面解像度1920×1200ピクセル、アスペクト比16:10）を採用しました。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しました。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
両製品とも、GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEとして、薄型ファンをデュアルで搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用しました。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の単色RGBバックライトキーボード（GAMING A18は英語配列、GAMING A16は日本語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、USB PD 3.0充電をサポートし、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
両製品の主な仕様は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348872/images/bodyimage2】
製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
GIGABYTE GAMING A18 GA83H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A18-GA83H
GIGABYTE GAMING A16 GA63H
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA63H
【Amazon.co.jp製品販売ページ】
GAMING A18 3WHK3JPC94JH
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYN6S4HZ/
GAMING A16 3VHK3JP893SH
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYNDTZM7/
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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加えて、ディスクリートGPUとして、「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」は4608基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大798 AI TOPSのAI性能を実現するNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、「GAMING A16 3VHK3JP893SH」は3328基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリを装備し、最大572 AI TOPSのAI性能を実現するNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUをそれぞれ搭載しています。また、ディスクリートGPUの性能をフルに引き出せるようにするMUXスイッチテクノロジーも搭載しており、より応答性にすぐれたゲームプレイができるようになります。
ディスプレイには、「GAMING A18 3WHK3JPC94JH」はリフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nitの18.0型WQXGA液晶パネル（画面解像度2560×1600ピクセル、アスペクト比16:10）、「GAMING A16 3VHK3JP893SH」はリフレッシュレート165Hz、応答速度3ms、輝度300nitの16.0型WUXGA液晶パネル（画面解像度1920×1200ピクセル、アスペクト比16:10）を採用しました。四辺をスリムベゼル化し、画面対ボディ比は90％を実現しました。ディスプレイは180度まで開閉可能となっており、会議や旅行などさまざまなシーンにフィットします。
両製品とも、GIGABYTE独自の冷却技術WINDFORCEとして、薄型ファンをデュアルで搭載し、さらに2つの吸気、4つの排気エアチャネルを立体的に配置することで冷却効率を高めた3D VortXなどの新技術を採用しました。また、AIクーリング機能により、負荷が低いときは0dBの静音環境を実現します。ネットワーク機能としては、1Gbps有線接続を実現するギガビットLANチップを搭載するとともに、Intel WirelessモジュールによるWi-Fi 6E無線接続に対応し、安定したネットワーク接続を支援します。キーボードには、しっかりした打鍵フィードバックのある静音仕様の単色RGBバックライトキーボード（GAMING A18は英語配列、GAMING A16は日本語配列）を採用しています。サウンド機能としては、Dolbyの最新3D空間オーディオ技術Dolby Atmosに対応し、没入感にすぐれたサラウンドオーディオ体験を実現します。また、USB PD 3.0充電をサポートし、旅行や出張などの際の持ち運びにとても便利な製品となっています。USB PD 3.0充電を使えば、約30分でバッテリーを50％の状態まで急速充電することが可能です。
システム管理アプリケーションとして、GIGABYTE独自のAIエージェント「GiMATE」を搭載しています。先進的なLLM（大規模言語モデル）を利用し、ホットキーを押すことで音声認識による操作を実現する「Press and Speak」機能を統合しており、より自然で直感的なノートPCの操作を可能にします。また、AIを活用したオーバークロック性能の最適化を行なう「AIブーストII」や用途に応じて最適なエネルギー効率を実現する電源管理機能の「AIパワーギアII」、環境に応じて音響を調整する「AIオーディオ」とノイズキャンセリング機能を最適化する「AIボイス」、PC本体の温度をモニタリングしファンを制御する「スマート・クーリング」、覗き見検知などの「AIプライバシー」といった機能を統合し、ゲームやビデオ会議などのシナリオごとに最高のユーザー体験をもたらします。
両製品の主な仕様は以下のとおりです。
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製品の詳細につきましては、製品情報ページをご参照ください。
【製品情報】
GIGABYTE GAMING A18 GA83H
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GIGABYTE GAMING A16 GA63H
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【Amazon.co.jp製品販売ページ】
GAMING A18 3WHK3JPC94JH
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GAMING A16 3VHK3JP893SH
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYNDTZM7/
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
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GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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