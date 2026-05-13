循環流動層（CFB）ボイラー市場：世界調査レポート―需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向および展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「循環流動層（CFB）ボイラー市場：タイプ別（亜臨界CFBボイラー、超臨界CFBボイラー、超々臨界ボイラー）、燃料別（石炭、石油コークス、バイオマス、その他）、エンドユーザー別（石油・ガス、電力、化学、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。同レポートは、循環流動層（CFB）ボイラー市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
循環流動層（CFB）ボイラー市場の概要
循環流動層（CFB）ボイラーとは、産業用途および公益事業用途において蒸気および電力を生成するために使用される先進的な燃焼技術である。CFBボイラーは、砂や灰などの固体粒子とともに燃料および空気の混合物を流動化状態で循環させることにより、低温で効率的な燃焼を実現する。
CFBボイラーは、石炭、バイオマス、石油コークス、廃棄物材料など幅広い燃料を燃焼可能であり、高い柔軟性と環境適合性を有している。また、窒素酸化物（NOx）および二酸化硫黄（SO?）排出量の削減、燃料効率の向上、ならびに運用コスト低減といった利点を提供する。クリーンエネルギー発電および高効率産業用加熱システムに対する需要増加が、世界的なCFBボイラー採用拡大を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による循環流動層（CFB）ボイラー市場分析によれば、2025年における同市場規模は9億8,500万米ドルであった。さらに、循環流動層（CFB）ボイラー市場は2036年末までに14億3,200万米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約3.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038460
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349123/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる循環流動層（CFB）ボイラー市場に関する定性的分析によれば、排出削減への取り組み強化、より高度な発電技術の進展、高効率かつ低排出型発電技術に対する需要増加、ならびに産業用ボイラーにおけるバイオマスおよび代替燃料利用の拡大を背景として、循環流動層（CFB）ボイラー市場規模は拡大すると見込まれている。循環流動層（CFB）ボイラー市場における主要企業には、Babcock & Wilcox、General Electric、Hyundai Heavy Industry Co.、ANDRITZ、Thermax、Valmet、Industrial Boilers America、Alstomなどが含まれる。
また、当社の循環流動層（CFB）ボイラー市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 循環流動層（CFB）ボイラー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界循環流動層（CFB）ボイラー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、燃料別、エンドユーザー別、地域別
循環流動層（CFB）ボイラー市場の概要
循環流動層（CFB）ボイラーとは、産業用途および公益事業用途において蒸気および電力を生成するために使用される先進的な燃焼技術である。CFBボイラーは、砂や灰などの固体粒子とともに燃料および空気の混合物を流動化状態で循環させることにより、低温で効率的な燃焼を実現する。
CFBボイラーは、石炭、バイオマス、石油コークス、廃棄物材料など幅広い燃料を燃焼可能であり、高い柔軟性と環境適合性を有している。また、窒素酸化物（NOx）および二酸化硫黄（SO?）排出量の削減、燃料効率の向上、ならびに運用コスト低減といった利点を提供する。クリーンエネルギー発電および高効率産業用加熱システムに対する需要増加が、世界的なCFBボイラー採用拡大を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による循環流動層（CFB）ボイラー市場分析によれば、2025年における同市場規模は9億8,500万米ドルであった。さらに、循環流動層（CFB）ボイラー市場は2036年末までに14億3,200万米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約3.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる循環流動層（CFB）ボイラー市場に関する定性的分析によれば、排出削減への取り組み強化、より高度な発電技術の進展、高効率かつ低排出型発電技術に対する需要増加、ならびに産業用ボイラーにおけるバイオマスおよび代替燃料利用の拡大を背景として、循環流動層（CFB）ボイラー市場規模は拡大すると見込まれている。循環流動層（CFB）ボイラー市場における主要企業には、Babcock & Wilcox、General Electric、Hyundai Heavy Industry Co.、ANDRITZ、Thermax、Valmet、Industrial Boilers America、Alstomなどが含まれる。
また、当社の循環流動層（CFB）ボイラー市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 循環流動層（CFB）ボイラー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界循環流動層（CFB）ボイラー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、燃料別、エンドユーザー別、地域別