書籍『経営の終着駅が幸せであるために』4月30日発売― 廃業の当事者から承継の伴走者へ″新たなM&A支援モデルを提唱―

株式会社メルサ

株式会社メルサ（代表：鈴木均）は、2026年4月30日、書籍『経営の終着駅が幸せであるために』を発売しました。

本書は、著者自身がM&Aによる会社売却を決断し、その後の人生をどのように歩んできたのかを実体験に基づいて描いたもので、「健全なM&A普及人材育成プロジェクト」を構想する中で執筆された書籍です。

執筆の背景には、著者の妻がくも膜下出血により二度の開頭手術を受け、生死をさまよう状況となった出来事があります。これを機に著者は、「経営者人生の終着駅」を見つめ直し、M&Aによる会社売却の決断においては、経営だけでなく夫婦の人生や家族の関わりが極めて重要であるという考えに至りました。

さらに著者は、自社売却後24年間にわたりM&A支援に関わってきた経験をもとに、本書の中で、

「廃業の当事者から承継の伴走者へ」

という新たな考え方を提言しています。

これは、M&A売却を経験した中小企業経営者が、仲介業者と連携しながら、売却に戸惑う経営者に実体験をもとに寄り添い意思決定を支援していく新たな支援モデルです。

■健全なM&A普及人材育成プロジェクトとは

本プロジェクトは、後継者不在により廃業の危機に直面する中小企業に対し、M&Aを「不安なもの」ではなく、「未来へ会社をつなぐ選択肢」の一つとして社会に定着させることを目的としています。

現在、日本では約120万社が後継者不在とされており、多くの中小企業が事業承継の課題を抱えています。一方で、M&Aは有効な事業承継手法であるにもかかわらず、「不安」や「不信感」から決断に至らない経営者も少なくありません。

本プロジェクトの特徴は、従来のようにM&Aを直接勧める営業ではなく、実際にM&Aによる会社売却を経験した中小企業経営者が、自らの実体験をもとに後継者不在に悩む経営者へ寄り添う点にあります。

経営者に対し「売却するかどうか」の結論を急がせるのではなく、まずは同じ立場を経験した者として対話を重ねることで、心理的な不安や孤独感を和らげ、より納得感のある意思決定につなげることを目指しています。

また、本プロジェクトでは、M&Aを経験した経営者が「M&A推進アドバイザー」として活動し、健全なM&A仲介業者、地域金融機関、マスコミなどと連携することで単なるM&A成立支援にとどまらず、売却後の経営者人生や地域経済の持続的発展までを見据えた、新たな事業承継支援モデルの構築を目指しています。

■M&A推進アドバイザーとは

M&A推進アドバイザーとは、本プロジェクトにおいて、実際にM&Aによる会社売却を経験した中小企業経営者が担う新たな役割です。プロジエクと名の「健全なM&A普及人材」とは、本企画に賛同しM&Aを実践する中小企業経営者です。

健全な仲介事業者の支援を受けM&Aを成功させた後、自らの実体験をもとに、後継者不在や将来への不安を抱える経営者に寄り添いながら、事業承継やM&Aに関する意思決定を支援します。

売却後の経営者人生を新たな社会貢献のステージへとつなげる取り組みとして、ボランティア活動のほか、個人としての活動や地域連携など、多様な形でのネクストステージを想定しています。

■書籍情報

『経営の終着駅が幸せであるために ― 新たな景色を二人で ―』

著者：鈴木均

発売日：2026年4月30日

・Kindle版：300円（税込）

・紙書籍：1,100円（税込）

※Amazon公式出版サービスによる出版のため、Amazonのみで販売

■プロジェクト参画者募集

本プロジェクトでは、健全なM&A普及活動にご賛同いただける

・M&A仲介業者

・地域金融機関

・マスコミ関係者

・その他、M&A普及に取り組む企業・団体・機関

の皆様の参画を募集しています。

本プロジェクトは、参画者それぞれの専門性やネットワークを活かしながら連携し、後継者不在に悩む中小企業経営者に対し、より信頼性と実効性の高い支援を届けることを目的としています。

現在は立ち上げ段階にあり、地域に根差した新たな事業承継支援モデルとして、共に新たな事業承継支援モデルを育てていただける皆様の参画を広く呼びかけています。

■お問い合わせ

株式会社メルサ

鈴木均

https://www.yozannet.com/