一般社団法人 日本IT団体連盟

報道関係各位

2026年5月12日

一般社団法人 日本IT団体連盟

代表理事・会長の交代（予定）に関するお知らせ

一般社団法人日本IT団体連盟（所在地：東京都 中央区銀座8丁目18番1号 銀座木挽町ビル7階）は、2026年6月25日開催予定の定時社員総会（以下「総会」）の終結をもって、現代表理事・会長 川邊健太郎が任期満了に伴い退任予定であることをお知らせいたします。

あわせて、後任の代表理事・会長として、田中邦裕氏の就任を予定しております。

なお、本件は現時点での予定であり、正式には2026年6月25日開催予定の総会および理事会の決議を経て決定されます。

1．代表理事・会長の交代（予定）

退任予定代表理事・会長 川邊 健太郎 (Yahoo!基金理事長）

就任予定代表理事・会長 田中 邦裕 (一般社団法人ソフトウェア協会会長)

交代予定日：2026年6月25日（総会終結後、同日開催予定の理事会決議を経て正式決定）

2．今後の予定

・2026年6月25日：総会および理事会にて決議予定

・決議後：正式決定内容を速やかに公表いたします。

【田中 邦裕氏の略歴】

田中 邦裕（たなか くにひろ）(さくらインターネット株式会社 代表取締役社長)

昭和53年(1978年) 1月生まれ

平成 8年(1996年)12月 国立舞鶴工業高等専門学校在学中にレンタルサーバー事業開始

平成10年(1998年) 3月 国立舞鶴工業高等専門学校卒業

平成10年(1998年) 4月 有限会社インフォレストを設立

平成11年(1999年) 8月 さくらインターネット株式会社設立 代表取締役就任

平成28年(2016年) 6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事就任

平成30年(2018年) 6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 副会長就任

令和3年(2021年) 6月 一般社団法人ソフトウェア協会 筆頭副会長

令和4年(2022年) 6月 一般社団法人ソフトウェア協会 会長就任

＊令和 3年(2021年) 7月 協会名を「一般社団法人コンピュータソフトウェア協」から「一般社団法人ソフトウェア協会」に名称変更

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本IT団体連盟 （広報／事務局）

所在地：東京都 中央区銀座8丁目18番1号 銀座木挽町ビル7階

TEL：03-3248-8871 E-mail：info@itrenmei.jp

以上