【宝酒造】タカラ「焼酎ハイボール」キレの５％〈冷や塩レモン〉6月2日(火)数量限定新発売

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、“タカラ「焼酎ハイボール」キレの５％〈冷や塩レモン〉”を、6月2日（火）に全国で数量限定新発売します。



近年のRTD※1市場では、ライフスタイルや価値観の多様化、健康意識の高まりなどを背景に、「低アルコール化」が進行するとともに、「食事に合う」「辛口（甘くない）」味わいへのニーズが高まっています。

“キレの5％”シリーズは、アルコール度数5％でも、タカラ「焼酎ハイボール」の特長である飲みごたえと、強炭酸でキレ味爽快な辛口の味わいを実現した商品です。昨年9月の発売以降、タカラ「焼酎ハイボール」ファンの皆さまはもちろん、特に、アルコール度数を意識して商品を選択される新たなお客様にもご好評いただいています。

今回新発売する“キレの５％〈冷や塩レモン〉”は、口に含んだ瞬間に感じる「冷涼感」が特長の数量限定フレーバーです。塩レモンフレーバーらしいほのかな塩味と合わせて、暑い夏にぴったりな“塩味が引き立てるひんやり爽やかなレモンの酸味”が楽しめます。

当社は、これからも確かな技術で「和酒」の新たな美味しさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

【商品概要】

商品名：タカラ「焼酎ハイボール」キレの５％〈冷や塩レモン〉

品目：スピリッツ（発泡性）

アルコール分：5％

純アルコール量：350mlあたり14g、500mlあたり20g

内容量／容器：350ml・500ml／アルミニウム缶

梱包：24本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：350ml／159円、500ml／217円

発売地域：全国

発売日：2026年6月2日（火）

◆タカラ「焼酎ハイボール」 ブランドサイトhttps://shochu-hiball.jp/

チューハイ（酎ハイ）の語源にもなったと言われる昭和20年代後半の東京下町の大衆酒場で生まれた元祖“焼酎ハイボール”の味わいを追求した辛口チューハイです。宝焼酎ならではの飲みごたえと、強炭酸でキレ味爽快な辛口の味わいに加え、糖質ゼロ※2・プリン体ゼロ※3・甘味料ゼロ※4といった機能面でもお客様にご好評いただいています。

タカラ「焼酎ハイボール」は、ご愛顧いただいているお客様のおかげで、2026年3月7日に発売20周年を迎えました。下町の大衆酒場で愛され続ける“強炭酸でキレ味爽快な辛口の味わい”を、これからも変わらずお届けします。

※1 Ready to Drinkの略。缶入りチューハイなどそのまま飲むことができるアルコール飲料のこと

※2 食品表示基準に基づき、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロと表示。〈ラムネ割り〉〈ブドウ割り〉〈ジンジャー〉〈大衆酒場のうめ割り〉〈大衆酒場の赤しそ割り〉〈立石宇ち多゛のうめ割り風〉は糖質ゼロではありません。

※3 100ml当たりプリン体0.5mg未満をプリン体ゼロと表示。

※4 食品添加物としての甘味料は使用していません。