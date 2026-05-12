「落とし物クラウドfind」サービスローンチから3年で累計落とし物登録数500万件を突破！

株式会社find

「落とし物クラウドfind（以下、「find」）」を運営する株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬）は、サービス開始から3年で、プラットフォーム上の累計落とし物登録数が500万件、累計返却数が150万件を突破したことをお知らせいたします。

現在、導入社数は45社以上、利用施設数は5,000カ所に迫る勢いで拡大しており、2026年4月からはJR東日本全路線での運用が開始されました。2026年4月のデータでは、月間落とし物登録数が52万件を超え、「4.97秒に1件」という、成人の呼吸と同じリズムで落とし物がデータ化される規模へと成長。1ヶ月で約15万件の返却を実現し、日本の落とし物インフラを再定義しています。

◆導入社数45社以上、5,000施設に迫る「落とし物ネットワーク」の拡大

「find」は、交通機関や商業施設など、落とし物が発生するあらゆる接点をデジタルで繋ぐプラットフォームです。2023年5月のサービスローンチ以降、着々と導入実績を重ね、現在、導入社数は45社以上、利用施設数は5,000カ所に迫る勢いで拡大を続けています。

特に2026年4月1日からは、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）全路線での運用が開始されました。日本最大級の鉄道インフラが加わったことで、落とし物のネットワークは劇的に加速しています。

◆数字で見る「find」の現在地（2026年4月実績）

１．成人の呼吸と同じ「4.97秒に1件」の登録スピード

2026年4月単月の落とし物登録数は521,373件を記録しました。これは時間換算で「4.97秒に1件」という頻度です。成人の安静時の呼吸サイクル（1分間に12回＝5秒に1回）とほぼ一致するこの数字は、「find」が特別な出来事の時だけ使われるツールではなく、日本中の生活動線において、呼吸をするように絶え間なく稼働する「社会のインフラ」として定着しつつあることを示すとともに、膨大な落とし物という社会課題に対し、圧倒的な密度で解決を提供している実績を物語っています。

２．1ヶ月で「満員の東京ドーム約2.8個分」の再会を創出

2026年4月の月間返却数は151,988件に達しました。わずか30日間で、満員の東京ドーム（収容人数：約5.5万人）約2.8個分にあたる人々が、あきらめかけていた大切な品物との再会を果たしています。5,000カ所に迫る施設ネットワークが、広域にわたる忘れ物の照合を迅速化し、この圧倒的な返却数を支えています。

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性向上を図っています。また、遺失物管理だけではなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つかる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウド find＞ https://service.finds.co.jp/

◆find 会社概要

会社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1,000万円

事業内容：「落とし物クラウドfind」を中心とした、落とし物DX・管理受託・リユース事業

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/

採用サイト：https://www.finds.co.jp/recruit

公式X： https://x.com/find_otoshimono