IPFT、京都松竹座ビル内にコラボカフェ専門店「X CAFE」直営２店舗目をオープン

Intellectual property Farm Tokyo合同会社

コラボカフェ専門会社のIntellectual property Farm Tokyo合同会社（以下、IPFT）は、コラボカフェ専門店「X CAFE（クロスカフェ）」の直営２店舗目となる「X CAFE KYOTO」を、京都松竹座ビル内「MOVIX京都・南館」２階に2026年4月25日にオープンしました。これまでIPFTの直営拠点は、渋谷・MAGNET by SHIBUYA109 7Fの「X CAFE SHIBUYA」1店舗でしたが、今回の京都出店により、東京・京都の直営２拠点体制が始動します。

X CAFE KYOTO京都松竹座ビル内「MOVIX京都・南館」２階に、新たな直営拠点

「X CAFE KYOTO」は、京都の中心部・新京極エリアに位置する京都松竹座ビル内「MOVIX京都・南館」２階に開設されます。京都松竹座ビルは、2F～7Fにシネマコンプレックス「MOVIX京都・南館」が入る複合ビルであり、映画・アニメをはじめとするエンタテインメントとの高い親和性を備えたロケーションです。IPFTはこの立地に直営拠点を構えることで、作品公開や上映のタイミングと連動した体験設計を、より機動的かつ立体的に提案・実装してまいります。

京都松竹座ビル（MOVIX京都・南館）写真提供：松竹株式会社直営２拠点に加え、全国各地で展開できる体制を強化

IPFTが運営する「X CAFE（クロスカフェ）」は、作品の世界観を飲食・物販・空間演出・来店体験へと拡張するコラボカフェ専門ブランドです。今回の京都出店により、直営拠点は渋谷・京都の２店舗体制となります。あわせてIPFTは、直営店に加え、提携先を含む全国各地の開催ネットワークを活用し、これまで東京・大阪・仙台・福岡・札幌など複数都市でコラボカフェを展開してきました。今後はこの直営２拠点と全国開催ネットワークを組み合わせることで、単都市開催から複数都市展開まで、作品特性やプロモーション目的に応じた柔軟な提案・実装体制をさらに強化してまいります。

IPFTは、作品の世界観を大切にしたメニュー開発、限定グッズの企画、店内装飾、来店特典設計などを通じて、IPの魅力を“体験価値”として届けるコラボカフェ運営を推進してまいりました。東京・京都の直営２拠点を核に、全国各地での開催実績を持つネットワークを掛け合わせることで、版権元各社、製作委員会、ライセンシー各社に対し、より継続的で実行力の高い協業体制を提供してまいります。

第一弾は『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 公開記念コラボカフェ

「X CAFE KYOTO」の第一弾企画として、4月25日から5月31日まで、アニメーション映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 公開記念コラボカフェ(https://www.ipft-cafe.com/euphocafe)を開催しています。同作は、京都アニメーションがアニメーション制作を手がけ、松竹が配給する劇場作品です。京都松竹座ビル内「MOVIX京都・南館」２階に開設する「X CAFE KYOTO」のオープニング企画として、立地、上映環境、作品背景の各面で高い親和性を備えたスタートとなります。

今後の展望

IPFTは今後も、「X CAFE（クロスカフェ）」を通じて、アニメ、ゲーム、映画、音楽、キャラクターなど多様なIPの魅力を、飲食・物販・空間演出・来店体験へと拡張してまいります。東京・京都の直営２拠点と、全国各地の開催ネットワークを活かし、IPホルダー各社にとっての新たなファン接点、プロモーション機会、体験価値創出の場を広げ、IPコラボ展開の可能性をさらに高めてまいります。

店舗概要

店舗名：X CAFE KYOTO（クロスカフェ キョウト）

所在地：京都松竹座ビル内 MOVIX京都・南館 ２階

（京都府京都市中京区新京極三条下ル桜之町415番）

オープン日：2026年4月24日

運営会社：Intellectual property Farm Tokyo合同会社

問合わせ先：03-6805-1303

会社概要

会社名：Intellectual property Farm Tokyo合同会社

通称：IPFT

代表者：代表社員 奥山淳平

所在地：東京都渋谷区東1-27-1 財日ビル2F

電話番号：03-6805-1303

事業内容：コラボカフェの企画・制作・運営、飲食業、キャラクターグッズの企画・制作・販売

HP：https://ipft-cafe.com

本件に関するお問い合わせ先

Intellectual property Farm Tokyo合同会社

担当：奥山

TEL：03-6805-1303

メールフォーム： https://ipft-cafe.com 内

受付時間：11:00～19:00（月～金、土日祝除く）