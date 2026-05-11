第4回ミニ四駆WECARS CUPイベント終了のお知らせ

株式会社WECARS

この度、2026年5月9日(土)、10日(日)の2日間にわたりWECARS熊谷店にて開催いたしました、第4回ミニ四駆WECARS CUPは大盛況のうちに無事終了することができました。

ご来場いただきました皆様、並びにご協力いただいた関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

今回のイベントには、2日間で約560名の方々にご来場いただき、お子様から大人の方まで幅広い世代の皆様に楽しんでいただくことができました。また、弊社にとっても、地域の方々との交流を深めることが出来、大変有意義な機会となりました。

我々WECARSは、ただ車を販売・整備するだけの存在ではなく、地域の皆さまの暮らしに寄り添う楽しいパートナーでありたいと心から願っています。今後とも、皆さまのカーライフをより豊かにするべく、WECARSは進化を続けてまいります。引き続きご支援・ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

第5回は別のエリアでの開催を検討しておりますので、皆様どうぞご期待ください。

1日目WEクラス１日目オープンクラス2日目WEクラス2日目オープンクラス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社WECARS 広報室

電話：03-6811-1334

Email：media_pr@wecars.co.jp

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役会長CEO 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/