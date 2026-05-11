APHD【YOSENABE】×浜田酒造【だいやめ横丁】ファンコミュニティコラボイベント実施レポート

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下当社）と、浜田酒造株式会社(本社：鹿児島県いちき串木野市、代表取締役社長：濱田光太郎)は、共同で、それぞれが運営するファンコミュニティのコラボレーションイベントを実施しました。

※浜の字は、正式には旧字体です。

【実施概要】

日時：2026年4月19日（日）18:00～20:00

会場：炭火焼鳥 塚田農場 THE2nd 新橋店

住所：〒105-0004 東京都港区新橋4丁目5-1 アーバン新橋ビル1F

内容：

・浜田酒造の造り手による「だいやめ」や「CHILL GREEN」などの香り系焼酎の魅力紹介。

・香り系焼酎の他、「赤兎馬」や「隠し蔵」などのテイスティングと塚田農場の特別メニューとのペアリング体験。

◆コラボレーションの背景

当社のファンコミュニティ【YOSENABE】は、ファンコミュニティの目的である顧客・従業員・生産者を横断的につなぐ具体的な取り組みとして、これまでにも生産者とお客様とのイベントや、社内行事へのご招待など、コミュニティサイトのユーザーを招待したリアルイベントを開催しておりました。

今回、【YOSENABE】と浜田酒造のファンコミュニティ【だいやめ横丁】が、共に株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：今田 孝哉）が提供するプラットフォーム「coorum（コーラム）」を利用していることをきっかけに、ユーザーとともに楽しむイベントの実施に至りました。

当日は、浜田酒造の作り手による香り系焼酎の魅力や特長、おすすめの飲み方のご紹介とともに塚田農場の料理開発担当者がこの日のために考案したメニューとのペアリングをお楽しみいただきました。

様々な視点のこだわりを伺いながらの時間は、焼酎、作り手、産地への想いがより一層深まる貴重な機会となりました。

集合写真作り手によるセミナー浜田酒造 人気の焼酎各種前菜からこだわり抜いたペアリングメニュー

当社では、今後もファンコミュニティサイト【YOSENABE】を通じて、顧客・生産者・従業員が互いの想いを届けあい、食産業の未来がよりよくなるよう新たな価値提供に取り組んでまいります。

【浜田酒造】について

明治元年(1868年)創業の本格焼酎メーカー。鹿児島県いちき串木野市に伝兵衛蔵・傳藏院蔵・金山蔵という3つの蔵を有し、各々の蔵が「伝統」「革新」「継承」という弊社の核となる焼酎造りを体現。「本格焼酎を真の國酒へ、更には世界に冠たる酒へ」を目指し、伝統の技と味を守りながら、常に新しい焼酎の可能性を追求しています。

創業 ：1868年（明治元年）

事業内容：酒類製造業

会社HP：https://www.hamadasyuzou.co.jp/

【だいやめ横丁】について

2025年11月1日に新たに開設した浜田酒造ファンコミュニティです。「新たな一杯、焼酎の『わくわく』で、みんなと繋がる。」をコンセプトに、焼酎を通じて人生の楽しみ方を一緒に追求していきます。「だいやめ」とは、「晩酌して疲れを癒す」という意味を表す鹿児島の食文化。コミュニティ名は、みんなでワイワイと集まって、明日への英気を養う場にしたい、という想いを込めて「だいやめ横丁」と名付けました。

だいやめ横丁：https://yokocho.hamadasyuzou.co.jp/

【YOSENABE】とは

エー・ピーホールディングスが2024年9月にスタートしたファンコミュニティサイト。

企業と顧客のファンサイトではなく、「食のあるべき姿を追求していく」という当社のミッションのもと、飲食・中食事業を通じて全国の農場、漁場、畜産業、地域、全国各地の店舗スタッフとともに、よりよい食体験、食のストーリーを展開し、体験を交えながら、新しい生販循環型のコミュニティサイトとなるよう様々な取り組みを続けています。

顧客・従業員・生産者を一つの鍋でごちゃまぜに。という願いから【YOSENABE】と名付けました。

今後も【YOSENABE】を通じて、人にしかできない価値を感じ、伝える場として成長してまいります。

YOSENABE：https://yosenabe.ap-holdings.jp/

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 広報担当

メール：pr@ap-holdings.jp

Tel：070-3199-7973