&TEAM『2026 &TEAM CONCERT TOUR ′BLAZE THE WAY′ in JAPAN』にキッチンカーの出店が決定！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、&TEAM『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』にキッチンカーを出店いたします。

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=112679

【イベント情報】

&TEAM『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』キッチンカー

【日程・場所・時間】

[神奈川公演]

日 程：2026年5月13日(水)～5月14日(木)

営業場所：K-Arena 横浜

営業時間：10:00～18:30 ※5月14日(木)は18:00まで

[香川公演]

日 程：2026年5月23日(土)～5月24日(日)

営業場所：あなぶきアリーナ 香川

営業時間：10:00～17:00 ※5月24日(日)は16:00まで

[愛知公演]

日 程：2026年5月30日(土)～5月31日(日)

営業場所：オアシス21

営業時間：10:00～18:00

[福岡公演]

日 程：2026年6月13日(土)～6月14日(日)

営業場所：チャチャタウン小倉

営業時間：10:00～18:00

[兵庫公演]

日 程：2026年6月27日(土)～6月28日(日)

営業場所：GLION アリーナ 神戸

営業時間：10:00～17:00 ※6月28日は16:00まで

[千葉公演]

日 程：2026年7月25日(土)～7月26日(日)

営業場所：LaLaアリーナ TOKYO-BAY

営業時間：10:00～17:00 ※7月26日は16:00まで

※販売時間は当日の状況によって予告なく前後する場合がございます。

※上記時間内においてもドリンクやノベルティが完売/配布終了した時点で営業終了とさせていただきます。

※当日はスタッフの指示に従って整列いただきますようお願いいたします。

※物販の待機列とは異なりますので、お間違いないようお気を付けください。

【ドリンクメニュー】

ツアーを通して全3種のドリンクを販売いたします。

各会場では、全会場にてご購入いただけるドリンク1種に加え、公演都市限定(※)のドリンク1種の合計2種のご提供となります。

会場によって販売内容が異なりますので予めご了承ください。

詳細は下記メニュー表をご確認ください。

※神奈川・香川・愛知会場限定 ⇒Wolf's Claw Choco Mint

※福岡・兵庫・千葉会場限定 ⇒Moonlit Emerald Fizz

【注意事項】

※1会計にご購入いただけるドリンクは[お1人様3杯まで]とさせていただきます。

※レジにて「ノベルティ(コースター、ミニ缶バッジ)」をお渡しします。

※ドリンクのお渡しはレシートとの引き換え制となり、万が一紛失された場合、再発行いたしかねます。無くさないよう十分ご注意ください。

※ノベルティの「ミニ缶バッジ」は1会計で同時に2杯ご購入いただいた方に、1つお渡しいたします。

※デザインは会場ごとに異なります。開催地以外のデザインのものをお選びいただくことはできかねます。

※レシートの引き換えはご購入の会場に限りイベント開催期間のみ有効です。ご購入後は営業時間内であれば、お好きな時間に引き換えいただけます。なお、持ち運び時の安全面を考慮し、一度の引き換えは[お1人様3杯まで]とさせていただきます。

※当日のキッチンカーの最新情報はコンテンツキッチンカー公式X(@contents_KC2401(https://x.com/contents_KC2401))でお知らせいたします。

※混雑状況によってご購入まで長時間お待ちいただく場合がございます。屋外での待機となる場合がございますので、こまめに水分補給をするなど熱中症には十分お気を付けいただき、体調に異変を感じた際はお近くの係員までお声がけください。

※お並びの際は係員のご案内に従っていただきますようお願い申し上げます。ご案内にご協力いただけない場合、販売を中断・中止させていただく場合がございます。

※ドリンク購入とドリンク引き換えの待機列は異なります。お並び間違いのないようお気を付けください。

※ご購入商品とノベルティの点数不備、お会計内容は必ずその場でご確認をお願いします。売り場を離れた後の不良品の交換は原則対応いたしかねますので予めご了承ください。

※ノベルティの不良交換は原則、当日中にドリンク販売所でのみ交換可能となります。お受け取り後は販売場所を離れる前に必ずご自身で状態をご確認ください。

※キッチンカー付近や会場施設内での座り込みや長時間の滞在はご遠慮ください。

※カップや飲み残しなどのゴミは、キッチンカー付近に設置しているゴミ箱、もしくは会場のゴミ箱に捨ててください。ゴミの分別にご協力をお願いいたします。ゴミを会場内外に放置しないでください。

※深夜のご来場が多く見受けられた場合、警察からの指導により、販売が中止となる可能性がございます。スマートな運営のため、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

【関連URL】

&TEAM公式HP：https://www.andteam-official.jp/

&TEAM『2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY' in JAPAN』公式サイト：https://www.hybejapan-concert.com/statics/andteam_blaze_the_way

&TEAM公式X：https://x.com/andTEAMofficial

コンテンツキッチンカー公式X：https://twitter.com/contents_KC2401

【権利表記】

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