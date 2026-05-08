なぜ一部の戦略は市場環境が好調であっても失敗するのか、そしてカスタマイズされた調査が明らかにするもの
実行上のギャップと現実と一致しない前提条件が、実際の成果をどのように制限するのかを理解する
通常であれば、市場環境が好調であれば戦略実行は容易になると考えられます。需要は拡大し、顧客は支出を増やし、機会も明確に見えています。しかし、そのような好条件下であっても、多くの企業は目標達成に至っていません。
問題は、紙の上の戦略そのものにあることはほとんどありません。重要なのは、その戦略が実行へどのように転換されるのか、そしてその背後にある前提条件が実際の現場で本当に成立しているのかという点です。ここで重要になるのが、よりカスタマイズされ、現実に基づいた視点です。それによって、楽観的な予測を超え、戦略を実際の事業運営と整合させることが可能になります。
好調な市場は誤った自信を生み出す可能性がある
市場が拡大しているとき、成長は自然に実現すると考えがちです。戦略は、市場へ参加するだけで需要を獲得できるという期待を前提に構築されることが多くあります。
しかし、成長は均等に分配されるわけではありません。好調な市場においても、大きく成果を上げる企業がある一方で、停滞する企業も存在します。
例えば、ある企業が急成長している市場セグメントへ参入し、大幅な成長を期待したとしても、実際には顧客獲得競争が想定以上に激しかったり、市場シェアを獲得するための差別化が十分でなかったりする場合があります。
好調な市場環境は、成果が期待を下回るまで、根本的な弱点を覆い隠してしまうことがあります。
現実と一致しない前提条件が戦略を早期に弱体化させる
あらゆる戦略は、一連の前提条件に基づいて構築されています。これには、顧客行動、価格感度、競合の反応、あるいは自社能力に対する期待が含まれる場合があります。
これらの前提条件が検証・確認されないまま進められると、計画と現実の間に乖離が生じます。
例えば、ある企業が「顧客は価格だけで提供企業を切り替える」と想定していたとしても、実際にはサービス品質やブランドへの信頼の方が、意思決定において大きな役割を果たしている場合があります。その結果、戦略は期待された成果を生み出せません。
前提条件における小さな誤差であっても、時間の経過とともに積み重なり、大きな成果ギャップへとつながります。
実際の問題は実行上のギャップであることが多い
たとえ前提条件が概ね正しかったとしても、成功と失敗を分けるのは実行です。戦略は高いレベルでは明確に見えても、実際にチームやプロセスへ落とし込まれる段階で課題が発生します。
実行上のギャップにはさまざまな形があります。部門間の連携不足、不明確な責任範囲、あるいはリソース不足など、すべてが成果を制限する要因となり得ます。
例えば、新市場への拡大を目指す戦略では、営業、オペレーション、サプライチェーンの連携が必要になります。これらの機能が適切に調整されていなければ、拡大は遅延、高コスト、あるいは一貫性のない顧客体験に直面する可能性があります。
計画とオペレーションの間にある乖離
最も一般的な問題の一つが、戦略計画とオペレーションの現実との間に存在するギャップです。計画は成果を重視して策定される一方で、実行は日々のプロセスや能力によって支えられています。
これらが整合していなければ、どれほど優れた戦略であっても実行段階で苦戦する可能性があります。
例えば、ある企業がデジタルチャネルを通じて顧客獲得を拡大しようとしていても、社内システムが増加する需要への対応や円滑な顧客体験の提供に十分対応できていなければ、コンバージョン率は期待を下回る可能性があります。
通常であれば、市場環境が好調であれば戦略実行は容易になると考えられます。需要は拡大し、顧客は支出を増やし、機会も明確に見えています。しかし、そのような好条件下であっても、多くの企業は目標達成に至っていません。
問題は、紙の上の戦略そのものにあることはほとんどありません。重要なのは、その戦略が実行へどのように転換されるのか、そしてその背後にある前提条件が実際の現場で本当に成立しているのかという点です。ここで重要になるのが、よりカスタマイズされ、現実に基づいた視点です。それによって、楽観的な予測を超え、戦略を実際の事業運営と整合させることが可能になります。
好調な市場は誤った自信を生み出す可能性がある
市場が拡大しているとき、成長は自然に実現すると考えがちです。戦略は、市場へ参加するだけで需要を獲得できるという期待を前提に構築されることが多くあります。
しかし、成長は均等に分配されるわけではありません。好調な市場においても、大きく成果を上げる企業がある一方で、停滞する企業も存在します。
例えば、ある企業が急成長している市場セグメントへ参入し、大幅な成長を期待したとしても、実際には顧客獲得競争が想定以上に激しかったり、市場シェアを獲得するための差別化が十分でなかったりする場合があります。
好調な市場環境は、成果が期待を下回るまで、根本的な弱点を覆い隠してしまうことがあります。
現実と一致しない前提条件が戦略を早期に弱体化させる
あらゆる戦略は、一連の前提条件に基づいて構築されています。これには、顧客行動、価格感度、競合の反応、あるいは自社能力に対する期待が含まれる場合があります。
これらの前提条件が検証・確認されないまま進められると、計画と現実の間に乖離が生じます。
例えば、ある企業が「顧客は価格だけで提供企業を切り替える」と想定していたとしても、実際にはサービス品質やブランドへの信頼の方が、意思決定において大きな役割を果たしている場合があります。その結果、戦略は期待された成果を生み出せません。
前提条件における小さな誤差であっても、時間の経過とともに積み重なり、大きな成果ギャップへとつながります。
実際の問題は実行上のギャップであることが多い
たとえ前提条件が概ね正しかったとしても、成功と失敗を分けるのは実行です。戦略は高いレベルでは明確に見えても、実際にチームやプロセスへ落とし込まれる段階で課題が発生します。
実行上のギャップにはさまざまな形があります。部門間の連携不足、不明確な責任範囲、あるいはリソース不足など、すべてが成果を制限する要因となり得ます。
例えば、新市場への拡大を目指す戦略では、営業、オペレーション、サプライチェーンの連携が必要になります。これらの機能が適切に調整されていなければ、拡大は遅延、高コスト、あるいは一貫性のない顧客体験に直面する可能性があります。
計画とオペレーションの間にある乖離
最も一般的な問題の一つが、戦略計画とオペレーションの現実との間に存在するギャップです。計画は成果を重視して策定される一方で、実行は日々のプロセスや能力によって支えられています。
これらが整合していなければ、どれほど優れた戦略であっても実行段階で苦戦する可能性があります。
例えば、ある企業がデジタルチャネルを通じて顧客獲得を拡大しようとしていても、社内システムが増加する需要への対応や円滑な顧客体験の提供に十分対応できていなければ、コンバージョン率は期待を下回る可能性があります。