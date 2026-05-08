Pacific Meta、鎌倉インターナショナルFCとスポンサー契約を締結

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩崎 翔太、以下「Pacific Meta」）は、鎌倉インターナショナルFC（運営：鎌倉インターナショナル株式会社、本社：神奈川県鎌倉市、代表：四方 健太郎、以下「鎌倉インテル」）とスポンサー契約を締結したことをお知らせします。

鎌倉インテルは、“CLUB WITHOUT BORDERS”を掲げ、鎌倉という地域に根ざしながら、世界に開かれたサッカークラブづくりに取り組んでいます。Pacific Metaは、AI×ブロックチェーン領域における事業開発・ソリューション提供を通じて、企業やプロジェクトによる新しい価値の社会実装を支援してきました。

本スポンサー契約を通じて、Pacific Metaは鎌倉インテルの挑戦を応援するとともに、クラブロゴおよびスポンサーロゴの各種媒体への掲出、ブロックチェーン領域における情報交換やノウハウの共有などを予定しています。

本スポンサー契約の背景

鎌倉インテルは、サッカーを通じて地域や世代、国境を越えたつながりを生み出すクラブを目指しています。“CLUB WITHOUT BORDERS”というビジョンのもと、鎌倉から世界へ挑戦を続ける姿勢は、Pacific Metaが掲げる「新しい価値を社会に実装する」という考え方とも重なります。

近年、スポーツ領域では、ファンコミュニティの活性化や地域との接点づくりにおいて、デジタル技術の活用が広がっています。Pacific Metaは、ブロックチェーン領域で培ってきた知見を活かし、鎌倉インテルとの情報交換を通じて、スポーツ・地域・テクノロジーが交わる可能性を探ってまいります。

Pacific Metaは、鎌倉インテルの地域に根ざした挑戦とグローバルなビジョンに共感し、本スポンサー契約を通じて同クラブの活動を支援してまいります。

主な取り組み予定

本スポンサー契約における主な取り組みは、以下を予定しています。

- クラブロゴおよびPacific Metaのスポンサーロゴの各種媒体への掲出- ブロックチェーン領域における情報交換、ノウハウの共有

Pacific Metaは、AI×ブロックチェーン領域で培ってきた知見を活かし、鎌倉インテルが目指すクラブづくりを応援していきます。

鎌倉インターナショナルFC 代表 四方 健太郎 様 コメント

このたび、AI×ブロックチェーン領域で革新的な事業を展開される株式会社Pacific Meta様に、私たちの挑戦をご支援いただくこととなりました。

“CLUB WITHOUT BORDERS”を掲げ、鎌倉から世界へと挑戦を続ける私たちにとって、最先端のブロックチェーン技術やAIを活用し、社会に新たな価値を実装されている同社の存在は、非常に心強く、また深い共鳴を感じるものです。

鎌倉から世界へ。新たな技術と新たなパートナーシップと共に、さらなる飛躍を目指してまいります。

株式会社Pacific Meta 代表取締役社長 岩崎 翔太 コメント

このたび、鎌倉インターナショナルFC様のパートナーとして、ご一緒させていただけることを大変嬉しく思います。

“CLUB WITHOUT BORDERS”を掲げ、鎌倉という地から世界に開かれたクラブづくりに挑戦されている姿勢に、強く共感しております。私たちPacific Metaも、ブロックチェーンを通じて新しい価値を社会に実装することを目指しており、両社が重なる部分は多いと感じています。

サッカーを通じて地域や世代を越えた人々がつながっていく光景を共に創っていけるよう、微力ながら応援してまいります。

今後の展望

Pacific Metaは、今回のスポンサー契約を契機に、鎌倉インテルの活動を継続的に応援していきます。また、スポーツ、地域、ファンコミュニティとテクノロジーが交わる領域において、ブロックチェーンやAIがどのように新しい体験や価値を生み出せるかについて、情報交換とノウハウ共有を進めてまいります。

鎌倉インターナショナルFCについて

鎌倉インターナショナル株式会社

■代表：四方 健太郎

■所在地：神奈川県鎌倉市台3丁目8-43

■公式サイト：https://kamakura-inter.com/

鎌倉インテルは、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは”CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。

Pacific Metaについて

株式会社Pacific Metaは、AI×ブロックチェーンを軸に、事業戦略の立案からトークン設計、ステーブルコインを活用した金融インフラ設計、スマートコントラクト開発、AIによる業務自動化・自律経営まで、設計から実装・運用までを自社で一気通貫で手掛ける会社です。創業から3年半で、グループ累計260社以上・41カ国以上のプロジェクトを支援するグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの社会実装をサポートしています。

会社概要

お問い合わせ先

- 所在地：東京都港区芝2丁目2番12号 浜松町PREX8階- 代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太- 設立年月日：2022年8月10日- 事業内容：AI×ブロックチェーン領域における事業開発・ソリューション提供・アクセラレーション事業- 資本金：6.3億円（資本準備金含む）- 公式サイト：https://pacific-meta.co.jp/- 株式会社Pacific Meta 広報担当- お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/