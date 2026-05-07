なぜ在庫が利益を圧迫するのか？ - 小売業を“需要・価格最適化”で再構築「AI RetailBooster on IDX」AI最適化モデルを発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、小売・流通業における収益低下の主要因である「在庫構造」に着目し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を活用した「AI RetailBooster on IDX」において、新たな“需要・価格最適化ソリューション”の提供を開始しました。

本ソリューションは、需要予測・価格設定・在庫管理を統合的に最適化し、小売業の利益構造を根本から再構築することを目的としています。

■ 背景：なぜ小売は売れても利益が残らないのか

現在、小売業界では以下の課題が深刻化しています。

- 在庫の過剰・欠品の同時発生- 値引きによる利益圧迫- 廃棄ロスの増加- 需要変動の激化

売上は維持・拡大しているにもかかわらず、

- 利益率が低下する- 在庫コストが増大する

といった状況が多くの企業で発生しています。

「売れているのに儲からない」構造が常態化しています。

■ 課題の本質：在庫は“結果”ではなく“経営の中心”

小売業において在庫は単なる結果ではありません。

- どの商品を仕入れるか- どの価格で販売するか- どのタイミングで補充するか

といった意思決定の集合体です。



しかし現状では、

- 需要予測と仕入れが一致していない- 価格戦略がリアルタイムに調整されない- 部門ごとに最適化されている

“在庫が利益を圧迫する構造”が生まれています。

■ 解決策：需要・価格最適化AI「AI RetailBooster on IDX」

「AI RetailBooster on IDX」は、小売業の意思決定をAIがサポートし、在庫・価格・仕入れの最適化を実現します。

1．データ統合（IDX）

・POSデータ／在庫データ／仕入れ・販売データ／顧客・購買行動データ

をIDXに集約し、AI孔明が横断的に分析・可視化



2. AI分析・予測

・需要予測／売上トレンド分析／商品別回転率分析

蓄積データをもとに、売れ筋・需要傾向をAIが分析



3. 最適化エンジ

・在庫水準の最適化分析

・価格戦略の分析・最適価格帯のレコメンド

・仕入れ計画の最適化提案

AIが利益最大化に向けた意思決定をサポート・提案



4. AI PMO（実行・運用最適化）

・在庫・価格戦略の進捗管理ドキュメントをAIが整備

・KPIレポートの定期生成と分析

・改善サイクルの継続的サポート（Loop）

"AIが経営判断を継続的にサポートする小売経営"を実現

“最適化が回り続ける小売経営”を実現

■ 期待される導入効果

・在庫の適正化・無駄な過剰在庫の削減

・廃棄ロスの低減

・値引き戦略の精度向上

・売上と利益の両立を目指した意思決定支援

・キャッシュフロー改善への貢献

※効果は導入規模・活用状況により異なります。

在庫を“コスト”から“利益創出資産”へ転換

■ メッセージ

これまで小売業は、

売上拡大

店舗運営力

によって成長してきました。



しかしこれからは、“在庫と価格を最適化できる企業”が勝つ時代です。

在庫は、最適化すべき経営領域です。

■ 今後の展開

AIデータ社は、製造業、物流、小売業に続き、

・建設

・金融

・医療

・エネルギー

など、各業界に対して「最適化AI × AI PMO」を展開していきます。

すべての業界は“最適化問題”である

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。