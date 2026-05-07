【ピソラの体験をギフトに！】5月1日より全国のピソラで使えるeギフト導入！手軽に贈れる「ありがとう」

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）のグループ会社である株式会社ピソラ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：鬼界 友則）は、2026年5月1日より、株式会社ギフティと提携し、スマートフォンから手軽に贈れる「eギフト」の導入を開始いたします。

導入初期となる今回は「母の日」に向け、PISOLA公式LINEを通じた配信キャンペーンを実施。若年層からご両親へのギフト購入を後押しし、日々忙しいお母様たちへ「今日くらいは、お休みできる場所」での特別な時間をご提案いたします。

デジタルお食事券に関する詳細はこちら :https://pisola.jp/e-gift/全国のPISOLAで使えます

■eギフト導入の背景

PISOLAは「リゾート気分で、本格イタリアンを」をコンセプトに、郊外ロードサイドを中心に展開するクラフトレストランです。扉を開けた瞬間から少しだけ日常を忘れ、心がほどける--

五感で楽しめる開放的な空間、そして「また来たい」と思っていただける体験。料理だけでなく、過ごす時間そのものを大切にしてきました。

私たちは以前より、「日々忙しくしている親御さんが、取り分けを気にせず、食事をお腹いっぱい楽しめる時間を作りたい」という想いに寄り添い、キッズメニューの終日無料化や完全リニューアルを実施してきました。

この「休息のプレゼント」という想いを、よりパーソナルな形で実現できるのが今回のeギフトです。LINEなどの身近な1対1のコミュニケーションツールを使って、URLを送信するだけで簡単にギフトを贈ることができます。

これにより、スマートフォンに親しむ新規若年層の皆様がご両親へギフトを贈り、子育て世代の皆様がさらに気軽にご来店いただけるきっかけを創出いたします。

■ 母の日のおすすめ利用シーン

母の日の贈り物として、以下のようなシーンでのご利用を想定しております。

【シーン1】下宿先のお子様から、お母様へ

「直接『ありがとう』と言うのは少し照れくさい…」下宿中の息子様や娘様でも、LINEのメッセージとともにeギフトのURLを添えるだけで気軽に感謝を伝えられます。受け取るお母様は事前の会員登録なども不要で、届いたその日からご利用いただけます。

【シーン2】旦那様から奥様へ、「日常からの休息」をプレゼント

毎日家事や育児で駆け回る奥様へ、「今日はご飯を作らなくていいよ。ゆっくりと自分の好きな美味しいものを食べよう」というメッセージと共に。PISOLAの開放的なリゾート空間と、化学調味料・保存料無添加の手仕込みパスタで、心ほどける時間をプレゼントできます。

■ eギフトの贈り方・使い方

株式会社ギフティの標準プラットフォームを利用し、スマートフォンを通じてURLアクセスで受け取るデジタル送付（B2C）の仕組みです。

- eギフト販売ページから、贈りたい金額のギフトを選択します。- お好きなカードデザインを選び、感謝のメッセージを入力して決済に進みます。- 購入完了後に発行されるURLを、LINEなどの1対1のメッセージアプリで贈りたい相手に送信（転送）するだけで完了です。

なお、店舗でのeギフト読み取りプロセスは、現在稼働している株主優待のQRコード処理と完全に同一のシステムで管理されるため、スムーズにご利用いただけます。

■ ギフトラインナップ

まずは、お好きなメニューのご注文にお使いいただける「金額券」3種類から販売をスタートいたします。

1000円分 eギフトチケット2000円分 eギフトチケット3000円分 eギフトチケット

※今後は１ヶ月限定の「クラフトメニュー」や、ご褒美ディナーにぴったりな「食べ放題プレミアム」など、商品を指定した交換券へのアップデートも予定しております。

■ 日常を忘れられる、新しいファミリーレストランの形

PISOLAは「リゾート気分で、本格イタリアンを」をコンセプトに展開するクラフトレストランです。扉を開けた瞬間から毎日の慌ただしさを忘れ、心がほどける空間をご用意しています。 繁華街に行かなくとも、シーンを問わずに誰とでも、時間を忘れてゆっくりと。非日常の空間で本格的なイタリアンをお腹いっぱい楽しめる。これが私たちの目指す場所です。人と人との接点が変化していく時代だからこそ、同じテーブルを囲み、本当に美味しいお料理をシェアする価値は決して色あせないと信じています。私たちはこれからも、皆さまの毎日に「ワクワク・感動」を届けてまいります。

PISOLA公式サイト :https://pisola.jpPISOLA公式インスタグラム :https://www.instagram.com/pisola_official

■株式会社ピソラについて

商号：株式会社ピソラ

所在地：〒525-0058 滋賀県草津市野路東6丁目5-7

代表者：代表取締役 鬼界友則

事業内容：飲食店の運営事業

公式サイト： https://pisola.jp

※当社グループ会社

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE