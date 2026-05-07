JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」5/14に全面開業から1年を迎えます　1st Anniversary～ 御茶ノ水でアップデートする“こころ”と”くらし” ～

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：白田義彰）が運営するJR御茶ノ水駅のエキナカ商業施設「エキュートエディション御茶ノ水」は5月14日(木)に全面開業から1周年を迎えます。

エキュートエディション御茶ノ水では、全面開業1周年を記念し、5月14日(木)から6月30日(火)まで1周年の「1」に関連した商品・サービス、ショップの人気No.1商品などがラインアップします。期間限定で展開する特別な商品・サービスをお見逃しなく。さらに、6月以降、新ブランドを含む3つの飲食ショップが改札内外にオープン。6月1日(月)には、伝統の味をベースに旨さを追求しつづけているらーめん・つけめんブランド「久臨」が改札内に、7月7日(火)には、「てんやの新業態」と、食べログ百名店に選出されたクラフトバーガー専門店「JB’ｓTOKYO」の“和”と“洋”それぞれの魅力を体現した2つのファストカジュアル業態が改札外にオープンします。今後の展開にご期待ください！

TOPIC.1 1周年を記念した商品・サービスが続々登場！

全面開業1周年を記念した限定の商品・サービス

【ケンエレブンシツ（改札外2階）】

ぽっこし商品のうちいずれか１点以上お買い上げで限定ステッカー１枚プレゼント！

エキュートエディション×ぽっこしの限定ステッカーがもらえちゃう！？この期間限定のステッカーをぜひゲットしてみてください！

【ラフィネ（改札内1階）】

指先までぽかぽか♪癒されハンド 10分 1,150円

前腕から指先までを丁寧にもみほぐし、手先のストレッチを行います。腕から手をほぐすだけでも身体が温まり、肩まで軽くなる感覚を実感していただけます。ハンドコースが得意なセラピストが集まる御茶ノ水店限定の特別コースです！

【青山フラワーマーケット（改札外1階）】

Anniversaryブーケ 1セット 2,750円

季節のお花が入ったブーケ。プレゼント用にラッピングもいたします！

※写真はイメージです。実際のブーケとはお花の内容や色味が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

アプリ会員限定10%OFFクーポンをプレゼント！

青山フラワーマーケットアプリ会員限定で、エキュートエディション御茶ノ水店でご利用いただける10％OFFクーポンをプレゼントします。

【ゴンチャ（改札内1階）】

5月14日(木) 限定イベントを開催！

当日は、1ドリンク以上ご購入のお客さまに抽選イベントをご用意。ゴンチャグッズやドリンクチケットなど、いずれかの景品が当たります♪スタッフ一同、皆さまに楽しんでいただける特別な1日を準備してお待ちしております！

※抽選は【お会計をされたお客さま1人1回】ご参加いただけます。 ※景品がなくなり次第終了いたします。

【猿田彦珈琲（改札外2階）】

ブリオッシュフレンチトーストドリンクセット イートインのみ 1セット 1,000円

バター香るリッチなブリオッシュを卵のコクが際立つアパレイユにじっくりと浸し、ふわっとした食感に焼き上げたフレンチトーストとドリンクのセットです。

ドリンクは「すぐ出るコーヒー」「カフェラテ」「ミックスドコーヒー」から選べます。

全面開業1周年記念した「1」に関連した商品・サービス

【ウエルシア（改札外2階）】

税込1,000円以上お買い上げで100円引き

・実施期間： 5/14(木)～5/31(日)

・処方箋など一部除外あり

【とんかつ まい泉食堂（改札外2階）】

日頃の感謝を込めて、人気No.1商品「ヒレかつ丼」を

通常価格1,000円⇒特別価格900円で販売！

特製のタレと卵でとじた「まい泉食堂」自慢のヒレかつ丼を期間限定・特別価格で販売します。

・実施期間：5/14(木)～6/7(日)

・とんかつ まい泉食堂 エキュート立川店でも同時開催

人気No.1商品

【ゴンチャ（改札内1階）】

パッションフルーツ阿里山 ティーエード

テイクアウトのみ Mサイズ 1杯 530円

さわやかな酸味が特長の台湾産パッションフルーツと、香り高い「阿里山ウーロンティー」を合わせたトロピカルな味わいのフルーツティー。フレッシュなアクセントにパッションフルーツの果肉や種を合わせた、フルーツ本来の味わいを感じられる逸品です。

【PLUSOUPLE（改札外1階）】

塩トリュフバターブレッド

イートイン 1個 352円／テイクアウト 1個 346円

トリュフの風味豊かな、カリッとモチッと食感が自慢。PLUSOUPLEで一番人気のブレッドです！

【いろり庵きらくそば（改札内1階）】

かき揚げそば イートインのみ 1食 590円

いろり庵きらくの一番人気メニュー。5人に1人が注文する、当店自慢の商品です。毎日店舗で手作りする、自家製のかき揚げは、サクサクの食感がたまりません。自慢の生そば、オリジナルの特製つゆ、そして自家製かき揚げが織りなす、「三位一体」のハーモニーをぜひお楽しみください。

【アトリエはるか（改札外1階）】

人気No.1メニュー！眉カット 1,980円

たった数分で”顔の印象が変わる”！お客さまの骨格やなりたいイメージに合わせて形を整えることで短時間で垢抜けた印象へ導くことができ、日々のメイクの時短にも！男女問わず幅広いお客さまにご提案できるメニューです。

【NewDays（改札内1階）】

ちょっと大きなモーニングワッフル 1個 170円

NewDaysに昨年登場した新プライベートブランド「ニュータス」。人気の半生菓子カテゴリーで当店No.1の商品！バターの風味を効かせ、ふんわりとした食感に仕上げたベルギーワッフルです。

全面開業1周年記念特別企画！

JRE POINTを期間限定で10倍プレゼント！

2026年5月14日(木)から5月19日(火)までの6日間、エキュートエディション御茶ノ水でお買い物、ご飲食をしていただいたお客さまを対象にJRE POINTが10倍に！

対象外ショップ：いろり庵きらく そば／NewDays／とんかつ まい泉食堂／ウエルシア（処方箋）

※ 本キャンペーンはエントリー不要です。

※ ショップでのJRE POINTカードの発行は行いません。

※ JRE CARDでクレジット決済の場合、上記ポイントに加え、JRE CARD優待分のポイントも貯まります。

※ 本キャンペーンで付与するポイントは、2026年8月末までの期間限定ポイントです。

※ JRE POINTの期間限定ポイントは、Suicaへのチャージ、「JRE POINT特典チケット」「JRE POINTアップグレード」「（JRE POINT用）Suicaグリーン券」及び商品交換（クーポン、グッズ各種など）等には ご利用いただけません。

オリジナルノベルティプレゼント！

エキュートエディション御茶ノ水で5月20日(水)から5月24日(日)までの期間に8,000円(税込)以上お買い物、ご飲食をしていただいたレシートをご提示で、5月23日(土)・5月24日(日)の2日間限定で先着100名さまにオリジナルデザインのマグカップをプレゼントします。

※レシート合算可 ※おひとりさま上限1点まで

（16,000円(税込)以上のご購入の場合もプレゼントは1点のみ）

※2026年5月20日(水)から5月24日(日)までの購入レシートに限る

※引換日：2026年5月23日(土)・5月24日(日) 各日11:00～18:00

※場 所：茗渓通りエントランス 2階 特設ブース

TOPIC.2 新業態を含む3ショップが改札内外にオープン！

【6月1日(月)10:00 オープン】

らーめん・つけめん

久臨 エキュートエディション御茶ノ水店

（改札内1階／営業時間 平日7:00～22:00 土7:00～21:00 日祝8:00～20:00） ※初日のみ10:00オープン

～六厘舎創業者・三田遼斉が贈る、渾身の最新作～つけめんブランド「久臨」が進化を遂げてオープンいたします。目指したのは「六厘舎」創業当時の原点回帰。伝統の味をベースに、動物系食材を贅沢に継ぎ足すことで、より重厚なコクと深みのあるスープを完成させました。看板の「チャーシューつけめん」は、器からあふれる肉が主役。「肉を喰らい、麺を啜る。」という、本能を揺さぶる直球の旨さを追求しています。改札内で出合う、圧倒的な満足感。御茶ノ水店だけの特別な一杯をぜひご堪能ください。

代表商品

チャーシューつけめん 小 1,200円

器からあふれるほどの肉、豚のコク極まる濃厚つけだれに中太麺が暴れる。「肉を喰らい、麺を啜る。」本能を揺さぶる一杯です。

【7月7日(火)10:00 2ショップ同時オープン】

“和”と“洋”それぞれの魅力を体現した2つのファストカジュアル業態が、同フロアに隣接して同時オープンいたします。「てんやの新業態」と「手作りにこだわったクラフトバーガー」の異なるジャンルでありながら、“できたてのおいしさ”という共通価値を持つ2ブランドが並び立つことで、これまでにない食体験を提供します。

ブランドの詳細が決まりましたら、ブランドHPなどでお知らせいたします。

てんやの新業態

ショップ名未定

（改札外2階／営業時間 平日10:00～22:00 土日祝10:00～21:00）

「てんやの天丼を、もっと気軽に、より多くのお客様へ」

そんな想いから生まれた新業態の第１号店がいよいよオープンいたします。こだわりの味はそのままに、新しいスタイルで皆様をお迎えします。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

ハンバーガー

JB’ｓTOKYO エキュートエディション御茶ノ水店

（改札外2階／営業時間 平日10:00～22:00 土日祝10:00～21:00）

「食べログ百名店」に選出されたクラフトバーガー専門店。店内で毎日焼き上げる自家製パンと、つなぎを使用しない100％ビーフのスマッシュパティを組み合わせた本格バーガーを、ワンコインから提供します。ファストカジュアルの手軽さと専門店クオリティを両立した、新しいスタイルのバーガーショップです。

代表商品

100%チーズバーガー 1食 580円

100％自家製のパン（バンズ）、自家製オーロラソース、自家製ピクルス、そして100％ビーフのスマッシュパティを組み合わせた、JB’s TOKYOを代表する基本のハンバーガー。注文ごとに鉄板で押し焼きするスマッシュ製法により、外はカリッと香ばしく、中はジューシーな食感を実現。シンプルながらも素材と製法のこだわりを最も感じられる一品です。SNSでは“圧倒的コスパ”と話題になり、海外からのお客さまからも高い評価をいただいています。

JB‘s Special 1食 1,190円

100％ビーフのスマッシュパティ２枚（240g！）に、チーズ２枚、レタス、トマトを組み合わせた、JB’s TOKYO自慢の全部入りハンバーガーです。創業当初からJB'sの代名詞とも言える「四角い食パンバンズ」も特徴の一つ。そのボリュームとビジュアルから、SNSやメディアでも取り上げられることの多い、存在感のある一品です。

価格は全て税込です。

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