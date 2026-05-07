anna sui nyc、が新プロジェクト「GIRLS AT PLAY」を始動、女性クリエイターとのコラボレーション第一弾を公開

株式会社サントラージュ

株式会社サントラージュ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小林正幸）が展開するレディースブランド「anna sui nyc（アナスイ・エヌワイシー）」は、さまざまな分野で活躍する女性クリエイターと共に新たな表現を生み出すコラボレーションプロジェクト「GIRLS AT PLAY」を始動し、第一弾となるスペシャルラインナップを公開、2026年5月7日（木）より先行予約を開始いたします。

本プロジェクトは、アート、カルチャー、音楽など多様なフィールドで活躍する女性クリエイターたちとともに、新しい感性をファッションとして表現していくコラボレーション企画です。その第一弾となるコレクションがいよいよ解禁となり、大人の女性の遊び心を刺激するスペシャルなラインナップを展開いたします。

■ About「GIRLS AT PLAY」

「遊び」は、創造のはじまり。

GIRLS AT PLAYは、女性クリエイターそれぞれの感性と、anna sui nycの世界観が交差するコラボレーションプロジェクトです。ART、CULTURE、MUSIC、FASHION。異なるバックグラウンドを持つクリエイターたちが、自由に発想し、楽しみながら生み出すアイテムは、単なるプロダクトにとどまらず、空間やマインドまでも含めたコレクションとして展開されます。

“GIRLS”という言葉が示すのは、年齢ではなくマインド。遊び心を忘れず、好奇心のままに自分の「好き」を信じること。anna sui nycが大切にしてきた自由さと遊び心、そして少しのファンタジーを、クリエイターたちとともに表現していきます。

GIRLS AT PLAY 特設サイトはこちら(https://annasuinyc.com/blogs/topics/girlsatplay_0507)

■ 第一弾 CREATOR LINEUP

寺田てら / TERADA TERA

＜DIGITAL NERD＞

Digital Nerdは、ローファイ・フューチャーなデジタルの世界に生きるキャラクター。

ピクセル、カラーパレット、マテリアル。ローファイで、どこか愛おしいデジタルの感触が、想像力をくすぐる。デジタル仕掛けのフェアリーテイルが、夢と現実のあいだを行き来しながら、Digital Nerdは自分の世界をアップデートしていく。

寺田てらのキャラクターたちがanna sui nycのファッションをまとい、カラフルで、プレイフルな“未来”を体験する。

(C) Terada Tera/S CrearホワイトゴーストTシャツDigital Nerd T シャツ2sideトートバッグホワイトゴーストサコッシュバッグ(C) Terada Tera/S Crear寺田てら / TERADA TERA

イラストレーター / デジタルクリエイター

ドイツ生まれ、10年間をドイツで過ごす。 独自の色彩感覚と独特な世界観が評価されている、Z世代のデジタルクリエイター。音楽分野アーティストとのMVアートワークからヨウジヤマモト、anna sui nyc.とのアパレル・コラボなど幅広い分野で活躍している。ナナヲアカリ『チューリングラブfeat.Sou』やAdo『阿修羅ちゃん』など数多くのMVイラストを担当している。Hello Kitty 50th Anniversaryのためにサンリオピューロランドとのコラボアートを担当。寺田てらの世界が国境を越えて拡がっていくと期待されている！

SHIRACO WORLD

＜Cosmic Dreamer＞

-Memories of a Future-

80年代、ビビッドな感性と好奇心に導かれ、自由に時代を駆け抜けた若き日のANNA。その存在が、現代、そして未来へと夢の旅を続けていく姿を描いた作品。リアルな写真は「今この瞬間を生きる命と肉体」を象徴し、そこから次第に低解像

度へとうつろうイメージは、まだ誰も体験していない「未来の記憶」を表しています。解像度のグラデーションによって生まれた無数のピクセルは

宇宙へと溶け出し、やがて新たなカタチへと変容していきます。無限に広がる宇宙はANNAの空想であり、夢を抱き続ける彼女自身の内側に広が

る世界。時代や次元を超えて存在し続けるANNA SUIを、SHIRACO WORLDは“Cosmic Dreamer” というビジュアルで表現しています。

プリントTシャツビビッドシャツロングワンピースビビッドシャツ

SHIRACO WORLD

現代アート作家 / アートディレクター

愛・いのち”をテーマに、身体性や記憶をモチーフとしたデジタルコラージュをはじめ、グラフィック、ミクストメディア、インスタレーション、ファッションなど、ジャンルに囚われない表現で国内外で活動。キービジュアル制作、企業とのタイアップ企画、百貨店・商業施設のウインドーディスプレイを中心とした空間演出、ミュージカル衣装制作などを通して、コンセプト設計から表現まで一貫した「世界観づくり」を手がける。

原田ちあき / CHAKI HARADA

GIRLS LOVE CHAOS

原田ちあきのレトロで毒々しい世界観が"anna sui nyc"がクロスオーバーする、刺激的な夏のプロジェクト。涙を流すアイコニックなガールは、自分の「好き」を信じるガールズたちへのメッセージ。遊び心と毒っ気たっぷりにファンタジーなアートで表現。

ユニコーンリブTシャツユニコーンリブTシャツユニコーンシアートップスユニコーンシアートップス原田ちあき / CHAKI HARADA

イラストレーター / 漫画家 / コラムニスト

よいこのための悪口メーカー。大阪在住。京都芸術大学イラストレーション科非常勤講師。ドロドロカラフル、人間のマイナスな気持ちに焦点を当てた作品を得意としている。画業のほかに、映画テレビラジオへの出演や、コラボカフェ、アパレルコラボバンドへのフィーチャリングなど、国内外、ジャンル問わずに幅広く活動。面白いことは何でもやってみたい。

■ SPECIAL NOVELTY

コラボアイテムを税込15,000円以上ご購入のお客様に、先着で裏表でデザインが変わる「GIRLS AT PLAY オリジナルポーチ」をプレゼント。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ POP UP EVENT

コラボレーションアイテムのフルラインナップをいち早くご覧いただけるポップアップイベントを開催いたします。 会期中は、来場者にお楽しみいただけるイベントも予定しています。

※詳細は公式SNS・WEBサイトにて順次発表

■ ブランド概要

- ＜大阪＞2026年6月5日（金）～6月7日（日）〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-12-15 SPACE 1-12-15- ＜東京＞2026年7月17日（金）～7月20日（月）〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-14-6 INO5 2F mysha Galleryanna sui nyc

anna sui nycは、2023年にスタートしたニューヨークブランド「ANNA SUI」のカジュアルディフュージョンライン。アート、ミュージック、ファッション、カルチャーを横断し、大人の女性の遊び心を刺激する現代のグランジスタイルを提案します。

■ 公式情報

WEB SITE

https://annasuinyc.com/

Instagram

https://www.instagram.com/annasuinyc/

TikTok

https://www.tiktok.com/@annasuinyc/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社サントラージュ

anna sui nyc 担当：丸山

Email：inquiry@annasuinyc.com