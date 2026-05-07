暮らしに身近な都市ガスの情報を、ＳＮＳでもお届けします

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本ガス協会は、都市ガスをより身近に感じていただくことを目的として、本日、Ｘにおいて公式アカウント「日本ガス協会」の運用を開始しました。

安全・安心、豊かな暮らし、社会・産業・地域の発展、カーボンニュートラル実現等に向けた都市ガス業界の取り組みから、季節に応じた話題や災害時の発信まで、社会や暮らしに関連する幅広い情報をお届けしていきます。

ぜひ、公式アカウント「日本ガス協会」（https://x.com/JGA_gas）をご覧ください。

１．公式Ｘアカウント「日本ガス協会」の概要

表示名 ｜ 日本ガス協会

ユーザー名 ｜ ＠JGA_gas

URL ｜ https://x.com/JGA_gas

２．公式Ｘアカウントの運用開始に伴う「日本ガス協会災害時アカウント」の閉鎖

・大規模災害時等のガス復旧に関する情報発信を目的として運用している

「日本ガス協会災害時アカウント」（https://x.com/JGASaigai）は、2026年10月1日（予定）に

閉鎖します。

・以降の災害時の情報は、公式アカウント「日本ガス協会」にて発信しますので、

フォローをお願いします。

以上