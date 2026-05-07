三菱電機ビルソリューションズ　公式Instagramアカウント開設のお知らせ

三菱電機ビルソリューションズ株式会社

三菱電機ビルソリューションズ株式会社（取締役社長 織田 巌、本社：東京都千代田区）は、本日、公式Instagramアカウントを開設しましたのでお知らせします。

本アカウントでは、当社により親しみを感じていただけるよう、事業・人・企業文化などをテーマとした多様なコンテンツを発信します。あわせて、幅広い世代の皆さまに当社への理解を深めていただけるよう、視覚的に分かりやすいコンテンツを通じて魅力をお伝えします。

Instagramアカウント概要

アカウント投稿イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/143377/table/25_1_e1f1d9b01e3ca260ce44b16ba3a47dd2.jpg?v=202605071251 ]

三菱電機ビルソリューションズについて

三菱電機ビルソリューションズ株式会社は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社です。昇降機（エレベーター・エスカレーター）、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えています。ビルからビル群、そして都市へと、スマートシティの実現に向けて、人と社会に寄り添ったさまざまな課題解決を通じ、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献します。