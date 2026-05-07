シンガポール国際芸術祭2026、「遊ぼう！（Let′s Play!）」をテーマに掲げて開幕へ





シンガポール、2026年5月4日 /PRNewswire/ -- Arts House Groupが主催するシンガポール国際芸術祭（Singapore International Festival of Arts、SIFA）は、2026年5月15日から30日まで、「遊ぼう！（Let's Play!）」をキャッチフレーズに、芸術を通じて観客を探求、実験、交流へと誘います。フェスティバル・ディレクターのChong Tze Chien氏が率いる本芸術祭は、過去を称え、現在を検証し、未来を想像しながら、シンガポールの舞台芸術の全体像をたどる新たな3年間のキュレーションの軌跡が始まります。

SIFA 2026の5つのプログラムの柱は、芸術を体験する多様な方法を提供します：大規模な公演に対応するフェスティバル・ステージ、歴史的なエンプレス・ローンにある、国の記念建造物を背景としたオープンアクセス・パフォーマンスのためのフェスティバル・ビレッジ、体験型の作品やパレードのためのフェスティバル・プレイ！グラウンド、家族向けの体験を提供するフェスティバル・ハウス、そして夜間のプログラムのためのフェスティバル・レイト・ナイツ。シビック地区からシンガポール最新のデジタル地区まで広がるプログラムにより、本芸術祭を市民が生活する中心部（ハートランド）へと届けます。

SIFA 2026は、シンガポールおよび世界各地から力強い芸術家の声を結集させます：

・Liu Xiaoyi氏（シンガポール）による「Last Rites」では、異なる文化圏のベテラン演劇人が、終焉と遺産というテーマを探求します

・劇作家のJeremy Tiang氏と演出家のDanny Yeo氏（シンガポール）による「セールスマンの死」は、Arthur Miller氏が1983年に北京で上演した「セールスマンの死（Death of a Salesman）」を新たな解釈で上演し、相互接続された世界における文化的所有権に問いを投げかけます

・T.H.E Dance Company（シンガポール）による「Strangely Familiar《熟悉的陌生》」は、現代生活において文化、デジタルアイデンティティ、および日常の規範がどのように絡み合っているかを、この地域のパフォーマーが探究します

・Rebecca Lazier氏（カナダ）とJanet Echelman氏（米国）による「Noli Timere」は、コンテンポラリーダンスと前衛的なサーカスを組み合わせた空中パフォーマンスです

・Caroline Guiela Nguyen氏（フランス）による「LACRIMA」は、架空のパリのオートクチュール・ロイヤルウェディングの依頼を舞台に、その背後にある人間模様を探ります

・Lee Hye-young氏（韓国）が主演を務める「ヘッダ・ガブラー（Hedda Gabler）」は、Ibsenの古典を現代版として新たな解釈で上演し、欲望、挫折、および社会的制約を探究します

・Teatro La Plaza（ペルー）による「ハムレット」では、ダウン症の俳優たちが、シェークスピアの悲劇を通じて自らの欲望や葛藤を表現します

・Patch Theatre（オーストラリア）による「The Lighthouse」は、インスタレーション、科学的探求、およびレイヴの要素を併せ持った没入型パフォーマンスで家族連れを魅了します

・Hothouse（シンガポール）がキュレーションする深夜シリーズ「AUTOMATA」では、音楽プロデューサーのGuzz氏（中国）などのアーティストを迎え、儀式と機械仕掛けの身体を探究します

フェスティバルの全ラインナップおよびチケット販売については、sifa.sgをご覧ください。

メディア連絡先：

Lee Say Hua、sayhua.lee@tateanzur.com、+65 96684605

（日本語リリース：クライアント提供）

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