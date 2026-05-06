東京都知事の来訪、台湾・日本の要人が相次ぎ訪問 台湾パビリオンのAI医療技術がSusHi Techで注目

CancerFree Biotech Ltd.【写真説明】アジア最大級のイノベーションの祭典「SusHi Tech Tokyo 2026」が盛大に開催され、台湾国家発展委員会が推進する台湾のスタートアップブランド「Startup Island TAIWAN」が、経済部中小・新創企業署、新北市政府青年局、好食好事基金会、IAPS、中華開発資本などの機関と連携し、「ナショナルチーム」の陣容を結集しました。

2026年4月27日、アジア最大級のイノベーションイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」が開幕し、厳選された20社以上のスタートアップで構成される「台湾パビリオン」が出展、会場の注目を集めた。

今年の台湾パビリオンは、省庁横断的な連携による強い推進力を背景に、台湾国家発展委員会（NDC）が推進するスタートアップブランド「Startup Island TAIWAN」を中心に、経済部中小及新創企業署、新北市政府青年局、好食好事基金会（台湾のフードイノベーション系財団）、IAPS（国立陽明交通大学産業アクセラレーター）、中華開発資本（CDIB Capital）などが参画し、「ナショナルチーム」としての体制を構築した。

会期中には東京都知事が台湾パビリオンを訪れ、スタートアップの展示状況に関心を寄せた、多様な技術が訪れる来場者を引き付け、東京都のスタートアップ戦略パートナーとしての台湾の存在感を示した。近年、AIとバイオメディカル分野の融合は重要なトレンドとなっています。その中で、昨年「OISTイノベーション・アクセラレーター（OIST Innovation Accelerator）」に正式採択されたCancerFree Biotech（精拓生技）は、今回の「SusHi Tech Tokyo 2026」において、スマートグラスと視覚言語モデル（VLM）を統合した「AIラボアシスタント」を展示し、高い注目を集めました。この革新的なソリューションは、医療現場における業務の効率化と精度向上を強力に支援するものであり、同社がグローバルなAI・精密医療市場において技術革新のリーダーシップを確立する、重要なマイルストーンとなることが期待されています。

AI医療技術がレジリエントな都市の未来を牽引

今回の「SusHi Tech Tokyo 2026」は、「テクノロジーによって、よりレジリエント（強靭）、インクルーシブ（包摂的）、サステナブル（持続可能）な未来都市を実現する」をテーマに掲げた。

4つの主要分野の中でも、特に人工知能（AI）が単に文章を生成する技術の段階から実務への応用へと進み、現実社会の課題解決にどのように寄与するかに注目が集まった。

台湾パビリオンにおいても、医療システムのレジリエンス強化にAIをどのように活用するかが主要な関心の一つとなった。

世界的な高齢化の進展を背景に、バイオテクノロジーのデジタル化と自動化は、今後の都市基盤を支える重要な要素と位置付けられている。

業界の課題を解決し、バイオ研究開発のデジタルデバイドを再構築

精拓生技（CancerFree Biotech）は、スマートグラスとビジョン言語モデル（VLM）を組み合わせた「AIラボアシスタント」を展示した。

自動記録を通じてバイオ業界におけるコンプライアンス上の課題への対応を図る技術として、来場者の関心を集めた。

台湾パビリオン内のセッションでは、日本の参議院議員に対し、スマートグラスとVLMを組み合わせた実験プロセスの最適化について説明が行われた。

同行した関係者には、台湾環境部部長および台湾駐日副代表も含まれ、スマート医療技術の可能性が共有された。

【写真説明】 台湾パビリオンの特別セッションにて、CancerFree Biotech（精拓生技）が日本の参議院議員に向けて、スマートグラスと視覚言語モデル（VLM）を組み合わせた実験プロセスの最適化について説明している様子。写真は、日本の参議院議員（元環境大臣）（左）と、CancerFree Biotech（精拓生技）のCEO（最高経営責任者）（右）。



バイオ研究開発は、開発期間が10年以上、失敗率が約90%、コストが10億ドルを超えるといった課題に直面している。中でも、手作業による実験記録は記録漏れや追跡の困難さにより再現性の確保が難しく、臨床審査の遅延、さらには試験の無効化を引き起こすケースも少なくない。

CancerFree Biotechは、オルガノイド技術を核としたがんアバター技術（Avatar Medicine）による「精密抗がん薬物検査プラットフォーム」に長年注力しており、実験結果を通じて医師や患者様に低リスクな投薬決定の根拠を提供してまいりました。このような医療現場の課題を深く理解する同社は、スマートラボ（Smart Lab）構想を推進する同システムを開発し、実験の最前線に導入しました。

研究者はスマートグラスを装着することで、AIが機器や操作手順を認識し、映像・音声・動作をリアルタイムで構造化データとして記録する。

これにより、研究者は実験に集中できるだけでなく、従来1時間以上を要していた記録作業を大幅に短縮できる。

さらに、生成されたデータにはタイムスタンプと改ざん防止機能が付与されており、監査時には実際の操作記録を確認することが可能となる。

これにより、トラブルの未然防止や、規制審査における課題への対応が期待される。

データインテグリティの実現とスマートラボ文化の構築

日本の首相は、イノベーションと起業家精神が日本経済の発展に寄与することへの期待を表明し、AIの発展が大きな変革をもたらすとの見方を示した。

こうした動きを背景に、バイオ・医療分野では近年、「スマートラボ（Smart Lab）」への移行が進んでいる。

スマートラボは、従来人手に依存していた研究環境を、データ自動生成やSOPのデジタル化、電子監査証跡を備えた環境へと進化させる取り組みである。

高いデータインテグリティ（Data Integrity）を備えた基盤の構築により、研究と臨床の間の情報連携が強化され、新たな研究文化と医療コミュニケーションの形成が期待されている。

これは、バイオ業界における長年の課題解決に向けた一つの方向性であり、スマート医療の社会実装を加速させる要素となる

【写真説明】近年、台湾と日本のスタートアップ交流は非常に緊密になっており、双方の政府および民間が一体となってエコシステムの強化に取り組んでいます。写真は、CancerFree Biotech（精拓生技）のCEO（最高経営責任者）と堺市議会議員一同の記念撮影。