AIで「子の心の成長」を可視化。新アプリ「ミライミ」がこどもの日にクラファン開始！～描いた絵や声がキャラクターに進化。

LASTKEY株式会社

LASTKEY株式会社（代表：岩本裕美子）は、子どもの感情・成長を「見える化」するAIアプリ「ミライミ」の開発に向けたクラウドファンディングを、ソーシャルグッド特化型プラットフォーム「For Good」にて2026年5月5日（月・祝）の「こどもの日」より開始いたします。本アプリは子どもの作品（絵・手紙・音声）をAIが分析し、その感情や成長の傾向をキャラクター（モンスター）の姿で可視化するもの。子ども・保護者・教育現場が抱える「見えない心の成長」という課題に向き合い、親子の対話を育てる新しい仕組みの実現を目指します。

■ 「ミライミ」プロジェクト 3つの注目ポイント

- AIが子どもの“心のカケラ”を翻訳：子どもの絵や音声をAIが分析。発話や表情では表れにくい「今のこころ模様」を、親が理解しやすい形で可視化します。- 作品を食べて進化するキャラクター：投稿のたびに成長・変化するキャラクターが、親子の自然な会話のきっかけを創出。「教える」関係から、共に「おもしろがる」関係へのアップデートを促します。- 10年後の子どもに贈る「感情の資産」：記録を単なるデータではなく「心の成長のストーリー」として蓄積。思春期や大人になった時、「自分はこんなに愛されていた」と実感できる最高のラブレターになります。

■ 背景：数値化できない「非認知能力」の育成と、親の不安に寄り添う

現代の教育において、共感性や自己理解といった「非認知能力」の重要性が高まっていますが、これらは身長や体重のように数値化が難しく、多くの保護者が「自分の育て方は合っているのか」という不安を抱えています。「ミライミ」は、発達心理学とアートセラピーの考え方に基づき、子どもの創作物に宿る感情を可視化することで、親子のすれ違いを減らし、子どもの自己肯定感を育む土台（心のインフラ）を作ることを目指しています 。

■ 「ミライミ」とは

ミライミは、子どもの絵・手紙・音声といった創作表現をAIが分析し、その時の感情や成長傾向をキャラクター（モンスター）として可視化するアプリです。発達心理学とアートセラピーの考え方を軸に、子どもだけの「らしさ」を知ることができる「こころのカケラ」を集めていきます。

キャラクターは子どもの成長とともに変化し続けます。投稿のたびに少しずつ進化するキャラクターが、親子の自然な会話のきっかけをつくります。蓄積された記録は単なるアルバムではなく、「心の成長のストーリー」として残り、思春期を迎えたとき、子どもが「あのころの自分」に出会える大切な資産となります。

目指すのは、子どもの感情データが社会の財産となり、保育・教育・医療をつなぐ「心のインフラ」です。

■ 「ミライミ」の体験フロー

- 【記録】：描いた絵、録音した声、書いた手紙などをアプリに投稿 。- 【気づく】：AIが作品から感情や傾向を解析し、保護者にフィードバック。キャラクターが反応し、少しずつ変化します。- 【進化・つながる】：作品の軌跡が反映され、キャラクターは32種以上の個性豊かな姿へ進化。作品を起点とした対話が生まれます。

■ クラウドファンディング実施概要

プロジェクト名：言葉にできない気持ちをAI×アートで救う。親子の心の土台を作る『ミライミ』

プラットフォーム：For Good（ソーシャルグッド特化型クラウドファンディング）

開始日：2026年5月5日（月・祝）

終了日：2026年6月20日（予定）

目標金額：80万円（All-in方式）

正式リリース予定：2026年9月1日

CFページURL： https://for-good.net/project/1003580(https://for-good.net/project/1003580)

公式LP： https://miraimi.jp/(https://miraimi.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/miraimisns/

主なリターン：

・5,000円：とにかく応援プラン

・8,000円：先行応援アプリ応援プラン

・30,000円：キャラエコバックプラン

・100,000円：ずっと使えるアプリ利用＋キャラぬいぐみプラン

・300,000円：ミライミ広告掲載プラン

■ 会社・実行者概要

実行者名：岩本裕美子（いわもと ゆみこ）

会社名：LASTKEY株式会社

HP：https://miraimi.jp/

お問い合わせ：hello@miraimi.jp