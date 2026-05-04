【2026年5月27日(水)19:30～／渋谷】生成AIで“社長の時間不足”を解消--業務×SNS自動化を学ぶ決裁者限定・経営者会食！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年5月27日(水)19:30～nanairo 瀬戸代表・リリー 香取代表のコラボで、SNS運用と社内業務を自動化する方法について迫る決裁者向けの少人数経営者会を開催すると発表した。

2026年5月27日(水)19:30～経営者の時間を創るAI活用術を語る会

【5月27日(水)19:30~】経営者の時間を創るAI活用術を語る会～SNS運用と社内業務を自動化する方法について迫る！～/主催：瀬戸 敦史（nanairo 代表）＆ 香取 佑亮(リリー 代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4983573/view

「社長の時間不足」を解消--AIで業務と集客を自動化する

生成AIの進化により、経営者の働き方は大きな転換期を迎えています。一方で、「日々の業務に追われ、意思決定に集中できない」という“時間不足”の課題は依然として多くの企業に共通しています。

本イベントでは、AIを“優秀な右腕”として活用し、社内業務の自動化や意思決定の時間創出を実現する具体的手法を公開。日々の業務負荷を軽減し、経営者が本来向き合うべき戦略領域に集中するための実践ノウハウを共有します。さらに、SNS運用の自動化による集客の仕組み化や、AIを活用したナレッジ共有・業務の見える化によって、属人化を排除し“自走する組織”を構築する方法も解説。実際の成功事例をもとに、明日から導入できる具体策を提示します。参加者同士の交流を通じて、自社の課題を言語化し、AI導入の最適な一手を発見。「社長が動かないと回らない」状態から脱却し、持続的に成長する組織づくりを目指します。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年5月27日(水) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4983573/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社nanairo 代表取締役 瀬戸 敦史

株式会社nanairo 代表取締役 瀬戸 敦史

1995年生まれ/東京在住。SNSを活用したマーケティング支援を強みとし、投稿して終わりではなく、売上につながる導線設計を重視した実践的な支援を提供。創業以来、累計100社以上の企業にSNS戦略を導入し、集客から販売までの仕組み構築を支援してきました。戦略設計力とクリエイティブを掛け合わせたアプローチで、企業の成長を加速させるパートナーとして活動。SNSを通じた事業成長の再現性に強みを持っています。

株式会社リリー 代表取締役社長 香取 佑亮

新卒でアライドアーキテクツ株式会社に入社。エンジニアとしてフロントエンドからインフラまで広範な技術領域を経験した後、独立。現在は、企業のDXコンサルティングからシステム開発までを一貫して支援。単なる受託に留まらず、オフショアを活用したラボ開発や開発チームの内製化支援を通じ、企業のフェーズに合わせた最適な開発体制の構築を得意とする。

株式会社リリー 代表取締役社長 香取 佑亮

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/