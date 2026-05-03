【TAC国家総合職（官僚）】”春割キャンペーンPart3”実施中！～最大7万円OFF＋教養区分強化パック（約3万円相当）を無料付与～

TAC株式会社春割キャンペーン

TAC株式会社（東京都千代田区）は、国家総合職（官僚）試験対策講座において、「国家総合職 春割キャンペーンPart3」を2026年4月1日（水）～5月31日（日）の期間限定で実施しています。

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_camp_a.html

国家総合職試験の合格を目指すなら今！

国家総合職試験は、政策立案・実行能力が求められる難関試験です。TACでは、法律・経済・政治国際人文（コースA）の各区分で基礎から本格対策までを網羅した本科生コースを提供しており、多くの合格者を輩出してきました。本キャンペーンでは、早期スタートを応援するため、通常受講料から大幅割引を実施。さらに、教養区分試験で差がつく政策関連科目を強化する「教養区分強化パック」（約3万円相当）を無料で自動付与します。特に、独学では対策の難しい政策課題討議・企画提案の実践力を高めたい方に最適です。

春のこの時期に学習を始め、ライバルに差をつけるチャンスです。

キャンペーン概要

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_camp_a.html

■期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

■対象：

・2027年合格目標：専門区分＋秋教養区分本科生（基礎能力カット含む）通常受講料から5万円OFF！

・2028年合格目標：2年専門区分＋秋春教養区分本科生 通常受講料から7万円OFF！

※主な受講料例（税込）

2027年合格目標 経済区分＋秋教養：通常受講料440,000円 → 390,000円（5万円OFF）

2028年合格目標 2年政国区分A＋秋春教養：通常受講料616,000円 → 546,000円（7万円OFF）

■キャンペーン特典：

約3万円相当の教養区分強化パックが無料付与！

（政策研究ホームルーム、政策課題導入講義＆討議シミュレーション、企画提案導入講義＆シミュレーション）

TACの強みはここ！

詳しくはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/kokuso_camp_a.htmlTAC国家総合職（官僚）対策講座

TACは長年にわたり国家総合職試験で多数の最終合格者・内定者を輩出。2023年度から2025年度試験における最終合格者数累計568名の圧倒的な実績を誇ります。最大の強みは筆記対策から面接・官庁訪問対策まで網羅した「オールインワンの合格カリキュラム」。元キャリア官僚を中心とした講師陣による充実の2次試験・官庁訪問対策を実施し、オリジナル教材と答案添削（無制限）で学習を徹底サポート。内定者アドバイザーによる個別フォローも充実しており、合格に必要な「情報量」と「実務目線」「サポート制度」が揃っています。

TAC国家総合職（官僚）講座 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/