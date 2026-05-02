「VTUBER EXPO 2026」キービジュアル更新！LED TOKYO、ベルクの協賛が決定！

株式会社VEXZ

VTUBER EXPO実行委員会（幹事：株式会社VEXZ）は、2026年5月3日（日）～4日（月・祝）に東京・ベルサール秋葉原にて開催する世界初・世界最大級（※1.自社調べ）の体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」に関する最新情報を公開いたします。

キービジュアルが更新！

■LED TOKYOの協賛が決定！高精細LEDが特設イベントステージを彩る！

「VTUBER EXPO 2026」にLED TOKYOの協賛が決定！

LED TOKYOは、大型LEDビジョンやデジタルサイネージの企画・設置・運用を中心に、空間演出やブランド体験を可視化するテクノロジーカンパニー。企業や商業施設、イベントなど幅広い領域で新しいヴィジュアルコミュニケーションを創出しています。

本イベントでは、会場イベントステージで使用される大型LEDビジョンや、エントランスに配置されるLED、ブースで使用されるポスター型のLEDなどが幅広く展開されます。VTuberの表現に欠かせない存在となっているLEDがVTUBER EXPOを彩ります。

■ベルクの協賛が決定！会場で3000本のエナジードリンク「BARK」を配布！

「VTUBER EXPO 2026」にベルクの協賛が決定！

関東地方を中心に「安く、おいしく」をコンセプトに店舗を展開するスーパーマーケット『ベルク』とVTUBER EXPOのコラボレーションが実現しました。

価格と品質にこだわった“くらしにベルク『kurabelc』”より発売されている、大人気で一時品切れにもなったエナジードリンク「BARK」3000本の無償配布が決定。VTUBER EXPOシールを貼ったコラボデザインでお届けします。

■AI VTuberが所属するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」がブース出展決定！

AI VTuberが所属するVTuber事務所「ゆめかいろプロダクション」がブース出展決定！

EXPO内ブースでは『ゆめみなな』を含む「ゆめかいろプロダクション」1期生のオリジナルグッズの展示や、当日限定の「ゆめかいろ」オリジナルグッズを無料配布が予定されています。

1期生のセンターを務めるAI VTuber『ゆめみなな』は、デビュー楽曲「ナナノホシノナ」が累計260万再生、セカンド楽曲も100万再生を突破するなど注目を集めるなか、ファンとの一対一コミュニケーション機能の実装や他配信者とのコラボ配信、グッズ販売の開始に加え、企業コラボにも取り組むなど、活動の幅を広げています。

また、同じく1期生の『月窓ろみ』が4月19日(日)にデビュー初配信を行ったほか、第1期生の残る3名も順次デビューしていく予定です。

ゆめかいろプロダクション公式サイト：https://yumekairo.ai-ent.klab.com/

ゆめかいろプロダクション公式X：https://x.com/yumekairo_ent/

ゆめかいろオフィシャルストア：https://yumekairo.booth.pm/

■2.5次元Vtuberアイドルグループ「あみゅどる」がブース出展決定！

2.5次元Vtuberアイドルグループ「あみゅどる」がブース出展決定！

あみゅどる（Amuse Dolce）は、2024年3月18日にデビューしたバーチャルやリアルなど様々なかたちでアミューズメントを届ける2.5次元Vtuberグループです。

ブースではあみゅどるのグッズ展示がお楽しみいただけます。

公式サイト：https://amusedolce.com/

公式X：https://x.com/amusedolce0318

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjN81Tx8GOvreW7_JD6pG6Q

■ステージ演目、タイムテーブル公開中！

タイムテーブル公開中！

「VTUBER EXPO 2026」会場内の特設ステージにて行うイベント情報をお知らせいたします。特設ステージには大型のLEDが設置され、VTuberたちが変わる代わる登場いたします。ステージでは、新規プロジェクトの発表や、新人VTuberのお披露目、カラオケ大会にトークライブなど、充実のラインナップでお届けします。

【DAY1(5/3)予定プログラム】

11:30～：VTUBER EXPO 2026 開会式

12:10～：VEXZ特大発表会

12:50～：七海うららソロスペシャルライブ＆トークショー（現地限定）

13:20～：DJ KOOスペシャルステージ～〇〇お披露目～（現地限定）

14:00～：現想少女らぶぱにっ！初配信＆3Dお披露目

14:40～：新VTuberプロダクション誕生!?

15:30～：NEXUS新商品発表会

16:10～：VTUBERカラオケ大会 DAY1

17:10～：DAY1閉会式

【DAY2(5/4)予定プログラム】

11:30～：DAY2開会式

12:00～：VTuberクイズ大会

12:45～：神血の救世主コラボステージ（現地限定）

13:10～：Life Like a Live!スペシャルコラボライブ

14:10～：VTuber座談会

15:15～：綺羅星ぺんた＆足太ぺんたスペシャルステージ（現地限定）

15:55～：VTUBERカラオケ大会 DAY2

17:00～：VTUBER EXPO 2026 閉会式

※画像緑文字以外のステージプログラムについては、VEXZ公式YouTubeチャンネルでの配信を予定しております。チャンネル登録をしてお待ちください。

https://www.youtube.com/channel/UCVKWJcuZlcaiF8_oUXuixPw

※各ステージの出演者は順次発表いたします

※ステージの時間は当日の進行により変動する場合がございます

※状況によって、プログラムの内容が予告なく変更になる可能性がございます

特設ステージイベントプログラム

■ 特典付き優先入場チケット販売決定！

確実に楽しむなら必携！特典付き「優先入場チケット」の販売が決定しました。 本イベントの入場は基本無料ですが、当日の混雑を鑑み、より快適にイベントをお楽しみいただくために「入場時間帯指定制の優先入場チケット」の販売を開始いたします。 本チケットには、特典として「優先入場パス（プライオリティパス）」と「リストバンド」が付属します。指定された1時間の枠内であれば、優先的にスムーズな入場が可能となります。各枠の販売数には限りがございますので、ぜひお早めにお求めください。

販売サイト：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026

■ 会場限定物販実施決定！

会場内には、本EXPOでしか手に入らないオリジナルグッズを多数揃えた物販エリアが登場します。 本イベントへの参加VTuberの撮り下ろし3Dビジュアルを使用したアクリルスタンドやアクリルキーホルダーのほか、ハート型缶バッジガチャをご用意。また、新作カードゲーム「NEXUS」のプラスチックパートナーカードや、EXPO限定のTシャツ、パスケース、モバイルバッテリーなど、日常使いからイベント参加まで幅広く使えるアイテムをラインナップしています。

VTUBER EXPO 2026 OFFICIAL GOODS LINE UP!

■ 開催概要

名称：VTUBER EXPO 2026

日程：2026年5月3日（日）、5月4日（月・祝）

時間：11:00～17:30

会場：ベルサール秋葉原 1F（東京都千代田区外神田3-12-8）

入場料：基本無料（特典付き優先入場券別売り）

入場管理アプリ（要事前登録）：https://vtuber-expo-app.com/

主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会

幹事：株式会社VEXZ

公式サイト：https://www.vtuber-expo.com/

公式X：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

YouTubeチャンネル（VEXZ）：https://www.youtube.com/channel/UCVKWJcuZlcaiF8_oUXuixPw

特典付き優先入場券：https://livepocket.jp/e/vtuber-expo2026

※混雑緩和のため、一部有料の特典付き優先入場券の販売を実施しています

■ 主催：VTUBER EXPO 2026 実行委員会について

バーチャルエンタテインメント業界の普及と発展を目指し、業界初の試みである「VTUBER EXPO」を実行するために組織されました。幹事社である株式会社VEXZ（旧：バーチャル・エイベックス）は、7年間にわたるVTuberの運用実績に加え、「Life Like a Live!」や「Virtual Music Award」といった大規模フェスの制作ノウハウやコミュニティ、多岐にわたる制作経験を持ちます。これらの知見を活かし、「VTUBER EXPO」でVTuberの新たな可能性を切り拓いて参ります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

お問い合わせ窓口：https://www.vtuber-expo.com/

プレス専用事務局：contact@agemedia.jp

VTUBER EXPO 2026 実行委員会

広報担当 公式X（旧Twitter）DM：https://x.com/VTUBEREXPO_JP

※1.2026年3月自社調べ。VTuber業界における出展型展示会（BtoB商談機能とBtoCファン体験を併設する形式）として。



