「ZETA DIVISION」CREATOR部門のk4senが主催する、LTK新シーズンとなる「LTK Season: Pandemonium』開幕！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」に所属するストリーマー・k4sen（かせん）が『League The k4sen: League of Legends Streamer’s Championship Supported by Riot Games』(以下LTK)をRiot Gamesの全面的な協力のもと開催することをお知らせいたします。

■『League The k4sen』（LTK）とは

『The k4sen』は、k4senのユニークな視点や発想を、ZETA DIVISIONの制作チームと共に具現化していく配信シリーズです。毎回異なるジャンルのコンテンツに挑戦し、新たな面白さを追求してきました。

その中で誕生した『LTK（League the k4sen）』は、Riot Gamesが開発・運営する世界的MOBAタイトル「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」を採用したリーグ形式のシリーズです。インフルエンサーがチームを組み、戦略と個性をぶつけ合う白熱の対戦を繰り広げます。

2025年から開催されている『League The k4sen』は、参加者同士の努力と絆によって、多くの感動と熱狂が生まれ、盛況のうちに閉幕しました。

そして2026年、新たなるシーズン『LTK シーズン: パンデモニウム』が始動。新たな挑戦と物語が、再び視聴者とプレイヤーの心を熱くします。

■シーズン情報：「パンデモニウム」

本企画は、5月8日(金)から6月21日(日)の開催期間で、レギュラーステージ6日間、そして新設されたMASTERS階級のトーナメント3日間、プレイオフステージ2日間の計11日間にわたって行われます。

各回には、実力と個性を兼ね備えたインフルエンサーが5人チームで参加し、特別ルールのもとで戦略・エンタメ・チームワークが交差するLoLならではの魅力が詰まった対戦が展開されます。

■出場チーム紹介

Dahlia Diadem (ダリア ダイアデム)

【MASTERS】Washidai / Rainbrain / Eugeo / Day1 / Qoo

【CORE】YUKIO / ゆふな / ザクレイ / 大御所にゅん子 / 神楽めあ

【NEXT】アステル・レダ / こく兄 / 天ノ川ねる / SHAKA / 白那しずく

Coach Washidai / Eugeo

Camellia Crown (カメリア クラウン)

【MASTERS】Yutapon / しゃるる / Recap / Zerost / hetel

【CORE】狐白うる / k4sen / AlphaAzur / 龍巻ちせ / 昏昏アリア

【NEXT】巫神こん / 樹つつき / 多部杉るう / なぎさっち / No.1005

Coach しゃるる / hetel

Iris Tiara (アイリス ティアラ)

【MASTERS】apaMEN / Yunika / たぬき忍者 / Yuhi / ThintoN

【CORE】酒寄颯馬 / 天月 / 乾伸一郎 / 焼きパン / たかやスペシャル

【NEXT】白熊つらら / ありけん / まいたけ / 天帝フォルテ / 鷹宮リオン

Coach：Yuhi / たぬき忍者

Laurel Regalia (ローレル レガリア)

【MASTERS】らいじん / Nesty / Ceros / Haretti / Enty

【CORE】mittiii / Killin9Hit / アクセル・シリオス / ごんかね / レグルシュ・ライオンハート

【NEXT】ギルくん / 夜よいち / 日向まる / 夢野あかり / 白波らむね

Coach：Ceros / らいじん

■開催概要

- 日程 // Regular Stage

5月8日(金)、5月12日(火)、5月18日(月)、5月25日(月)、6月1日(月)、6月9日(火)

全日程18:00より開演

- 試合形式 // Regular Stage

試合形式 : 全4チームによる階級毎のダブルラウンドロビン形式。

対戦形式 : BO1

サイド選択 : 各チーム・階級がそれぞれブルー、レッドを1回ずつ行えるように事前に運営が指定。

ポイント制 : 1勝する毎に1ポイントを獲得。同じ日にNEXT、COREどちらも勝利した場合追加で1ポイントのボーナスポイントを獲得。

- 日程 // Masters Cup

5月13日(水)、5月26日(火)、6月10日(水)

全日程17:00より開演

- 試合形式 // Masters Cup

試合形式 : 全4チームによるMasters階級のシングルエリミネーション形式

対戦形式 : BO1(決勝のみBO3)

ポイント制 : 順位毎に各チームにポイントを付与。1st 3pt, 2nd 2pt, 3rd 1pt, 4th 0pt

- 日程 // Playoffs

6月20日(土)、6月21日(日)

両日オフライン開催

- 試合形式 // Playoffs

全4チームによるBO4でのダブルエリミネーション形式。

■本配信プラットフォーム

YouTube : https://www.youtube.com/@lolthek4sen

Twitch : https://www.twitch.tv/lolthek4sen

■スポンサー

本大会は、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞（レベルインフィニティ）」を展開する株式会社ユニットコムをメインスポンサーに迎え、さらに「翼をさずける」でお馴染みのエナジードリンク・ブランド「レッドブル」のサポートのもと開催いたします。

■使用タイトル「リーグ・オブ・レジェンド」について

2009年10月に米国でサービスを開始。2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが１億人を突破し、世界各地で大規模な大会が行われている人気オンラインゲームです。

マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ（通称MOBA）と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競います。RTS（リアルタイムストラテジー）のテンポと迫力にRPG要素を加え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、eSportsの代名詞として世界中でプロリーグが開催されています。

毎年行われるeスポーツ最高峰の世界的祭典「League of Legends World Championship(WCS)」は視聴者数9,960万人を記録するなど大きな注目を集めており、多彩なキャラクターや作りこまれた世界観、映像や音楽、などゲーム以外のコンテンツも魅力で、コスプレやファンアートをはじめとした熱狂的なコミュニティ活動も各地で行われています。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

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