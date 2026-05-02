『スヌーピードロップス』が『広島スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベントを初開催！

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株式会社カプコン


■コラボイベントを開催！


爽快パズルゲーム『スヌーピードロップス』が『スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベント第２弾を開催します。



5月2日(土)13時より、ビンゴイベントがスタート。


パズルをクリアしてビンゴシートをそろえると、ここでしか手に入らない限定コラボ壁紙をプレゼント！



＜今回獲得できる壁紙＞


「スヌーピーフェスティバル」広島モチーフのオリジナルアートが、壁紙としてゲーム内に登場します。


さわやかなカラーリングもすてき！


イベントを遊んで、ぜひゲットしてください♪



コラボイベント第3弾も計画中です。


「スヌーピーフェスティバル」が、次はどこの地域で開催されるかお楽しみに！


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■『スヌーピードロップス』とは


スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。


同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！


連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード


https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■SNS


『スヌーピードロップス』公式X アカウント https://x.com/snoopy_drops


『スヌーピードロップス』公式LINEアカウント　 http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報


ジャンル：パズルゲーム


プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）


iOS 15以上の iPhone、 iPadに対応。


Android 7以上のスマートフォン、 タブレットに対応。


iOS 18.3以上、Android 16以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM


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【スヌーピーフェスティバル】


PEANUTSコミック誕生75周年を記念する、


今回のSNOOPY FESTIVALのテーマは「POP & SURPRISE」。


スヌーピーと仲間たちが表現する、心がハジけるPOPな空間で、


「ハズむ出会いに、ハジけるドキドキ」。


思わず手に取りたくなる、あなただけの“お気に入り”とのサプライズな出会いが、


きっと待っているはずです。


全国を巡回しながら、各地域でしか味わえない魅力もぎゅっと詰め込んだ、


夢いっぱいのマーケット。



【会場情報】


広島スヌーピーフェスティバル2026


～POP＆SURPRISE～


4月23日(木) ～5月5日（火・祝）


午前10時30分～午後6時30分


※各日ご入場は午後6時まで


最終日5日（火・祝）は午後4時閉場、ご入場は午後3時30分まで



■「スヌーピーフェスティバル」公式サイト


https://sn-festival.com/


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