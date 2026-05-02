『スヌーピードロップス』が『広島スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベントを初開催！
■コラボイベントを開催！
爽快パズルゲーム『スヌーピードロップス』が『スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベント第２弾を開催します。
5月2日(土)13時より、ビンゴイベントがスタート。
パズルをクリアしてビンゴシートをそろえると、ここでしか手に入らない限定コラボ壁紙をプレゼント！
＜今回獲得できる壁紙＞
「スヌーピーフェスティバル」広島モチーフのオリジナルアートが、壁紙としてゲーム内に登場します。
さわやかなカラーリングもすてき！
イベントを遊んで、ぜひゲットしてください♪
コラボイベント第3弾も計画中です。
「スヌーピーフェスティバル」が、次はどこの地域で開催されるかお楽しみに！
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■『スヌーピードロップス』とは
スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。
同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！
連続してドロップが消えると気分爽快♪
■ダウンロード
https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313
■SNS
『スヌーピードロップス』公式X アカウント https://x.com/snoopy_drops
『スヌーピードロップス』公式LINEアカウント http://line.me/ti/p/@ngt4651f
■アプリ情報
ジャンル：パズルゲーム
プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
iOS 15以上の iPhone、 iPadに対応。
Android 7以上のスマートフォン、 タブレットに対応。
iOS 18.3以上、Android 16以上はサポート対象外。
(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM
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【スヌーピーフェスティバル】
PEANUTSコミック誕生75周年を記念する、
今回のSNOOPY FESTIVALのテーマは「POP & SURPRISE」。
スヌーピーと仲間たちが表現する、心がハジけるPOPな空間で、
「ハズむ出会いに、ハジけるドキドキ」。
思わず手に取りたくなる、あなただけの“お気に入り”とのサプライズな出会いが、
きっと待っているはずです。
全国を巡回しながら、各地域でしか味わえない魅力もぎゅっと詰め込んだ、
夢いっぱいのマーケット。
【会場情報】
広島スヌーピーフェスティバル2026
～POP＆SURPRISE～
4月23日(木) ～5月5日（火・祝）
午前10時30分～午後6時30分
※各日ご入場は午後6時まで
最終日5日（火・祝）は午後4時閉場、ご入場は午後3時30分まで
■「スヌーピーフェスティバル」公式サイト
https://sn-festival.com/
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