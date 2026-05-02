『スヌーピードロップス』が『広島スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベントを初開催！

株式会社カプコン

■コラボイベントを開催！

爽快パズルゲーム『スヌーピードロップス』が『スヌーピーフェスティバル』とのコラボイベント第２弾を開催します。

5月2日(土)13時より、ビンゴイベントがスタート。

パズルをクリアしてビンゴシートをそろえると、ここでしか手に入らない限定コラボ壁紙をプレゼント！

＜今回獲得できる壁紙＞

「スヌーピーフェスティバル」広島モチーフのオリジナルアートが、壁紙としてゲーム内に登場します。

さわやかなカラーリングもすてき！

イベントを遊んで、ぜひゲットしてください♪

コラボイベント第3弾も計画中です。

「スヌーピーフェスティバル」が、次はどこの地域で開催されるかお楽しみに！

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■『スヌーピードロップス』とは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！

連続してドロップが消えると気分爽快♪

■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313

■SNS

『スヌーピードロップス』公式X アカウント https://x.com/snoopy_drops

『スヌーピードロップス』公式LINEアカウント http://line.me/ti/p/@ngt4651f

■アプリ情報

ジャンル：パズルゲーム

プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

iOS 15以上の iPhone、 iPadに対応。

Android 7以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

iOS 18.3以上、Android 16以上はサポート対象外。

(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM

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【スヌーピーフェスティバル】

PEANUTSコミック誕生75周年を記念する、

今回のSNOOPY FESTIVALのテーマは「POP & SURPRISE」。

スヌーピーと仲間たちが表現する、心がハジけるPOPな空間で、

「ハズむ出会いに、ハジけるドキドキ」。

思わず手に取りたくなる、あなただけの“お気に入り”とのサプライズな出会いが、

きっと待っているはずです。

全国を巡回しながら、各地域でしか味わえない魅力もぎゅっと詰め込んだ、

夢いっぱいのマーケット。

【会場情報】

広島スヌーピーフェスティバル2026

～POP＆SURPRISE～

4月23日(木) ～5月5日（火・祝）

午前10時30分～午後6時30分

※各日ご入場は午後6時まで

最終日5日（火・祝）は午後4時閉場、ご入場は午後3時30分まで

■「スヌーピーフェスティバル」公式サイト

https://sn-festival.com/

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