株式会社クラブハリエ【新登場】クラブハリエの夏を代表する涼スイーツ「リュリュ」に 岡山県産の希少な桃を贅沢に使用した「ゴールデンピーチ」が仲間入り！

クラブハリエでは2026年5月15日より新商品「リュリュ ゴールデンピーチ」を販売いたします。

黄金桃の濃厚な味わいと滴るようなみずみずしさをぎゅっと閉じ込めたゼリーで、贅沢な初夏のひとときをお楽しみください。

ひんやりご褒美スイーツ「リュリュ ゴールデンピーチ」

岡山県の豊かな陽光を浴び、大切に育てられた希少な黄金桃（ゴールデンピーチ）。素材の魅力を最大限に活かすため、黄金色に輝く果実を丁寧にすりつぶし、なめらかでみずみずしい質感を楽しめる贅沢なゼリーに仕上げました。

リュリュ ゴールデンピーチ／2個入 1,167円～

ひとくちで広がる濃密な甘みとトロピカルな香りに、桃本来の澄んだ酸味が重なります。黄金桃の豊潤な余韻を残しながらも、驚くほど軽やかで爽やかな味わいをご堪能ください。封を開けた瞬間に広がる甘やかな香りも至福の一品です。

［販売価格］2個入 1,167円（税込）

4個入 2,430円（税込）

6個入 3,564円（税込）

［日 保 ち］2カ月

［販売期間］2026年5月15日～7月中旬

［販売店舗］ラ コリーナ近江八幡(https://taneya.jp/la_collina/) メインショップ、日牟禮館(https://clubharie.jp/shop/himure)、八日市の杜(https://clubharie.jp/shop/youkaichi)、彦根美濠の舎(https://clubharie.jp/shop/mihori)、守山玻璃絵館(https://clubharie.jp/shop/moriyama)、近江八幡店(https://clubharie.jp/shop/hachiman)、クラブハリエ 草津近鉄店(https://clubharie.jp/shop/kusatsu_kintetsu)、クラブハリエ うめだ阪急店(https://clubharie.jp/shop/umedahankyu)、B-studio 名古屋高島屋店(https://clubharie.jp/shop/b-studio_nagoya) 、クラブハリエ公式オンラインショップ (https://shop.taneya.co.jp)

濃厚な甘さが魅力の希少な桃

濃厚な甘さが魅力の希少な「黄金桃」

今回、新商品の素材として選んだのは岡山県産の希少な「黄金桃」。

糖度の高い桃として知られる「川中島白桃」から偶然生まれた品種で、とてもジューシーで甘味が強く、濃厚な美味しさを楽しめます。

限られた農家で作られている生産量の少ない桃で、濃厚な甘さにほんのり酸味が加わったトロピカルで爽やかな風味が魅力です。

夏のシンボル「リュリュ」

2022年にリニューアルした「リュリュ」はクラブハリエの夏を代表するゼリーとして毎年ご好評をいただいています。

右：リュリュ チアシード×グァバ左：リュリュ チアシード×マンゴー&パッション

みずみずしい南国の果実と果汁をふんだんに使い、チアシードをたっぷりと加えたトロピカルな味わいは暑い夏にぴったり。とろけるようにやさしい口あたりのゼリーと、チアシードのプチプチした食感のコントラストをお楽しみください。

華やかな色の「ピンクグァバ」はさっぱりとフルーティな味わい、「マンゴー&パッション」は甘酸っぱく爽やかな味わいで弾ける夏の気分を彩ります。

［販売価格］2個入 1,026円（税込）

4個入 2,160円（税込）

6個入 3,240円（税込）

8個入 4,320円（税込）

［日 保 ち］2カ月

［販売期間］2026年6月1日～8月中旬

［販売店舗］ラ コリーナ近江八幡 (https://taneya.jp/la_collina/)メインショップ、日牟禮館(https://clubharie.jp/shop/himure)、八日市の杜(https://clubharie.jp/shop/youkaichi)、彦根美濠の舎(https://clubharie.jp/shop/mihori)、守山玻璃絵館(https://clubharie.jp/shop/moriyama)、近江八幡店(https://clubharie.jp/shop/hachiman)、クラブハリエ 草津近鉄店(https://clubharie.jp/shop/kusatsu_kintetsu) 、クラブハリエ 日本橋三越店(https://clubharie.jp/shop/nihonbashimitsukoshi)、クラブハリエ 羽田空港店(https://clubharie.jp/shop/haneda)、クラブハリエ 舞浜イクスピアリ店(https://clubharie.jp/shop/ikspiari)、クラブハリエ 岡崎高島屋店(https://clubharie.jp/shop/okazaki_takashimaya)、クラブハリエ うめだ阪急店(https://clubharie.jp/shop/umedahankyu)、クラブハリエ 梅田阪神店(https://clubharie.jp/shop/umedahanshin)、B-studio 名古屋高島屋店(https://clubharie.jp/shop/b-studio_nagoya) 、クラブハリエ公式オンラインショップ (https://shop.taneya.co.jp/clubharie/cc039/)

クラブハリエの夏スイーツ

左から：抹茶バーム、THE LEMON CAKE、リーフパイ ココナッツ

クラブハリエでは季節に合わせて様々な洋菓子をご用意しています。

長年ご愛顧いただくバームクーヘンには、奥深く繊細な宇治茶がふくよかに香る「抹茶バーム」が季節限定で登場！

さらに、今年は新商品「リュリュ ゴールデンピーチ」のほか、瀬戸内レモンの爽やかな酸味を活かした「THE LEMON CAKE」や、ココナッツの甘い香りが広がる「リーフパイ ココナッツ」が揃うなど、夏のラインナップも見逃せません。



この時期だけに味わえるクラブハリエのスイーツで素敵な夏をお過ごしください。

会社概要

株式会社クラブハリエ

所在地：〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1

URL：https://clubharie.jp/

創業：1951年

1951年より滋賀県で洋菓子の製造を開始。ブランドネームの由来はガラス絵「玻璃絵（ハリエ）」。国内外のコンクールで優勝経験を持つパティシエたちが技術や感性を磨きあい、個性あふれる多彩なお菓子を生み出しています。

2015年には和菓子舗たねやとのフラッグシップ店「ラ コリーナ近江八幡」を滋賀県にオープン。

＜グループ会社＞

株式会社たねや

URL：https://taneya.jp/

たねやリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101884