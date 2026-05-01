一般社団法人 日本ソサイチ連盟【F7SL CHAMPIONS CUP 2025 】まとめ

一般社団法人 日本ソサイチ連盟

日頃より当連盟およびソサイチリーグへのご理解、ご協力、ご賛同のほど誠にありがとうございます。

F7SL CHAMPIONS CUP 2025(https://football7society.jp/f7slcc/news/37232/)の大会情報をまとめました。

開場時間、有料席（一部）、大会スケジュール、LIVE配信情報、MC・ゲスト…。

今年はどんなドラマが待ち受けるでしょうか。

7人制サッカー公式リーグである「FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE」の頂点を決めるソサイチ全国大会。

その瞬間を見逃すな！

大会は全試合LIVE配信を予定しております。LIVEで、会場で、皆様をお待ちしております！

※入場フリーですが来場者多数の場合は入場を制限する可能性がございます。

大会名

F7SL CHAMPIONS CUP 2025

#F7SL #全国大会

#F7SLCC #F7SLCC2025

#ソサイチ日本イチ

【特設サイト】(https://football7society.jp/f7slcc)→F7SL CHAMPIONS CUP（ソサイチ全国大会）

※2026年5月開催となりますが、2025シーズンの王者を決める大会です

大会日程

2026年5月3日（日）～5月5日（火祝）

開催地

会場１.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 多摩

会場２.：J-SOCIETY FOOTBALL PARK 調布

開場時間・観戦ルール・観戦席について

DAY1（5月3日）→12:00

DAY2（5月4日）→09:00

DAY3（5月5日）→10:00

※多摩・調布、共通の会場時間となります。

※両会場共に入場フリーですが来場者多数の場合は入場を制限する可能性がございます。

原則、自由席となりますが、一部有料席（多摩会場のみ）を設けます。

席取りなどはご遠慮いただいております。余裕を持った観戦をご希望の方は、有料席をご利用ください。

※調布会場は全席自由席となります。

LIVE配信 YouTube “JF7 TV”(https://youtube.com/playlist?list=PL2SEGMw8poa68NoELznTb0JjRkHRC826L&si=0052r-2oYM8OYZ3t)

出場資格（全16チーム）

01）KISERU.SC（北海道リーグ）

02）N（東北リーグ）

03）FC.GACHO（北信越リーグ）

04）てくてくキッカーズ（関東リーグ1部 1位）

05）ELAGUA TOKYO（関東リーグ1部 2位）

06）LAZO YOKOHAMA（関東リーグ1部 3位）

07）Shalom SC（関東リーグ1部 4位）

08）UNO BellEzza（東海リーグ）

09）VOLVER OSAKA（関西リーグ1部 1位）

10）プラムワン（関西リーグ1部 2位）

11）FC LISEM SOCIETY（中国リーグ）

12）S.F.P.G（四国リーグ）

13）FC Nirvana（九州リーグ1部 1位）

14）FUKUOKA CITY24（九州カップ戦“船長杯”）

15）FC REGATE（沖縄リーグ）

16）Sala de baile FC（F-CHANNEL CHAMPIONS CUP）

その他

その他、詳しくは公式ウェブサイト(https://football7society.jp/f7slcc)をご参照ください。

ソサイチとは？：http://j-society.com/society



一般社団法人 日本ソサイチ連盟：http://j-society.com/

FOOTBALL 7 SOCIETY LEAGUE：https://football7society.jp/