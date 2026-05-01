5月1日（金）大阪・吹田に「マムート ららぽーとEXPOCITY」グランドオープン！オープンに先駆けて、プレオープン・イベントを開催。

MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社

1862年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。アウトドアアパレルとギアの革新的な商品を生み出し続けることで、皆様に「究極の体験」を提供してきました。ブランドスローガン「Rise with the Mountain - 挑戦こそが人生だ。」を掲げ、挑戦を通して成長していく人々を、高機能なプロダクトの提供や新しいコンセプトの提案でサポートしてまいります。

2026年春夏のシーズンテーマは、「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」です。このスローガンは、山を愛する人々に共通の心理、精神の高揚を謳ったものです。このシーズンもマムートは、様々な目標に挑戦する人を応援します。

そのマムートが、2026 年 5 月 1 日（金）、大阪府吹田市の「ららぽーと EXPOCITY」に、マムートブランドの新

しいビジョンを体現した直営ストアをオープンしました。このストアは、マムートがグローバルで展開する新ストアコンセプトを採用した「世界第 1 号店」となります 。スイスの大自然を中心とした様々な魅力が感じられる空間で、ファミリー層やキッズ向けのラインナップも充実させた、これまでにない体験型ストアが誕生しました。関西の山岳フィールドについて、ストアスタッフと語り合えるコミュニケーションスペースも設けていますので、是非、ご来店ください。

4月30日（木）には、プレオープン・イベントを開催。素晴らしいゲストを迎え、関西のハイキングの魅力についてトークが繰り広げられました。

【新ストアコンセプト：スイスの魅力、「山岳と大自然」を五感で体験】

「マムート ららぽーとEXPOCITY」は、スイスの魅力を象徴する「スイスネス（山岳、大自然、高度なパフォーマンスなど）」を凝縮した、世界初となる新デザインのストアです 。

・ デザイン：氷河やアルプスの岩、森、石から着想を得ており、各種の魅力的な素材を使用し、スイスの雄大な自然を表現しています 。

・ 空間演出：店内上部にはスイスの風景が広がり、奥には名峰アイガーの遠景が描かれ、一歩足を踏み入れるとスイスの大自然にいるような開放感に包まれます 。

・ ローカル要素：シューズウォールには「関西の山々」の造形が施されており、アクティビティに適したシューズ選びをスタッフと語り合える場所になっています 。

【ファミリー＆キッズも楽しめる充実のラインナップ】

ららぽーとEXPOCITY という立地に合わせて、ファミリー向けのプロダクトを強化しています。

・ キッズコレクション：昨年スタートしたキッズコレクションを豊富に取り揃えています 。

・ シンボル：子供たちに大人気の「マムート・マンモスの大型トイ」を設置し、家族で楽しめる空間を提供します 。

・ 展開ライン：ハイキング、Eiger コレクション、キッズ、アーバニアリング、クライミング、マウンテニアリング、トレイルランニングと幅広く展開します 。

・ ファミリーハイキング：ファミリーでハイキングするのに向いた関西のロケーションをストアスタッフがご紹介します。

【4月30日（木）マムート ららぽーとEXPOCITY プレオープン・イベント】

2026年4月30日（木）、「マムート ららぽーとEXPOCITY」のプレオープンに伴い、世界初となる新ストアコンセプトを導入したEXPOCITYストアの先行体験イベントを開催いたしました。当日は、『芸人・DJ・俳優：やついいちろうさん』、『モデル／登山YouTuber：山下舞弓さん』、『YAMA HACK 編集長：大迫倫太郎さん』の3名をゲストに迎え、『FM802 DJ 板東さえかさん』のMCでトークショー「関西のハイキングの魅力」を実施。関西エリアならではの山歩きの魅力や、おすすめのロケーションについて、それぞれの視点から語っていただきました。皆さんオススメの六甲山や百名山の伊吹山など、関西の方が気軽に行ける山を紹介していただき、また、野外フェスでの機能性ウェアの重要性についても語っていただきました。

本イベントはマムート メンバーズクラブ会員限定の時間枠に加え、一般のお客様からも参加者を募り、多くの方にご来場いただく機会となりました。アウトドアを愛するゲストと来場者との交流を通じて、マムートが提案するハイキングカルチャーと新たな店舗体験に触れていただく場となりました。

写真右から：FM802 DJ 板東さえかさん 芸人・DJ・俳優：やついいちろうさん モデル / 登山 YouTuber：山下舞弓さん YAMA HACK 編集長：大迫倫太郎さん

【「マムート ららぽーとEXPOCITY」店舗写真】

ストア正面

ウィメンズ・キッズアパレル

メンズアパレル

ストア中央 Tシャツ売り場

左写真：バックパック売場 右写真：シューズ売場

左写真：ギア、アクセサリー ウォール 右写真：レジカウンター

【オープン記念：限定プロダクト＆オープニングノベルティ】

■「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」×マムート 限定コラボTシャツを展開

マムートは、万博記念公園で開催される野外音楽フェス「FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026」に初協賛。野外音楽フェスもマムートも「アウトドアで思いっきり人生を楽しもう」という共通の価値観を持っています。この価値観を共振させて、関西のアウトドアをさらに盛り上げることに貢献することを目指します。そして、フェス会場限定アイテムおよび、ストア先行販売アイテムとして、コラボレーションTシャツを展開しています。

■ ストア先行販売プロダクト（会場販売とは別商品）

オープンしたばかりのマムート 心斎橋、マムート ららぽーとEXPOCITY、およびマムート 大阪（グランフロント大阪 南館4F）にて、数量限定で先行販売します。ストアで販売されるTシャツは、フェス会場で販売されるTシャツとはデザイン・仕様が異なる、ストア専用プロダクトとなっており、フェス開催に先駆けてコラボレーションの世界観を楽しめる一着です。

■オープニングノベルティ：

マムート製品をお買い上げのお客様全員に「オーガニック コットン トートバッグ」を、さらに15,000円以上お買い上げのお客様には「マムート トイ」も併せてプレゼントいたします。

※無くなり次第終了いたします。

【マムート ららぽーとEXPOCITY 詳細】

店舗名称：MAMMUT ららぽーとEXPOCITY

オープン日：2026 年 5 月 1 日（金）

所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園 2-1 ららぽーとEXPOCITY 2F 20113 区

アクセス：大阪モノレール「万博記念公園駅」徒歩 5 分

営業時間：平日 10:00 - 20:00 土日祝 10:00 - 21:00

定休日：不定休

ABOUT MAMMUT：マムートについて

1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランドです。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約50の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡等の主要都市で15店舗展開し、全国約700店の小売店で販売されており、さらに拡大しています。

[ABOUT MAMMUT：マムートについて]

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage

〈ブランド表記〉

英：MAMMUT

和：マムート

〈お客様お問い合わせ先〉

英：MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和：マムート・スポーツグループジャパン

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル5F

TEL:03-5413-8597

HP：https://www.mammut.jp/